В новом евросезоне рука Кукурельи — пенальти! УЕФА изменил трактовку правил

Кукурелья после случившегося высказался тактично: «Видите ли, я игрок и в это не лезу. Но если судьи сказали, что это не была игра рукой, я тоже говорю, что это не игра рукой. Я понимаю, что это несколько сомнительная ситуация. Но думаю, если бы Германия победила, об этом не говорили бы. Мы тоже могли бы пожаловаться, что судья не удалил Крооса. В конце концов, мы победили, и это главное», — заявил футболист вскоре после матча.