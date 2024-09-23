Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новом евросезоне рука Кукурельи — пенальти! УЕФА изменил трактовку правил

В рекомендациях судьям и инспекторам, работающим в новом сезоне на играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, содержится одно важное новшество.

Источник: Reuters

Оно касается эпизода из матча Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

Перед стартом нового евросезона судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) передал арбитрам и инспекторам, которые будут работать на матчах, проводимых УЕФА, новые рекомендации. Это произошло в сентябре — перед стартом Лиги чемпионов.

Матч Евро-2024

В частности, речь шла о моменте матча Евро-2024 Испания — Германия (2:1).

В нем на 106-й минуте судья Антони Тэйлор принял верное решение, не наказав испанцев 11-метровым ударом, когда в их штрафной площади после удара Джамала Мусиалы произошел контакт мяча с левой рукой Марка Кукурельи.

Тэйлор в первую очередь отреагировал именно на это и решил, что рука испанца находилась в естественном положении. Потому оснований для пенальти не возникло.

Добавим, что тогда команде Германии и так нельзя было рассчитывать на 11-метровый удар. Потому что за считаные секунды до удара Мусиалы в положении «вне игры» оказался Никлас Фюллькруг. Стюарту Аттуэллу, который помогал Тэйлору в роли ВАР, тогда пришлось оценивать несколько эпизодов в ходе атаки немцев.

Реакция Кукурельи и немцев

Кукурелья после случившегося высказался тактично: «Видите ли, я игрок и в это не лезу. Но если судьи сказали, что это не была игра рукой, я тоже говорю, что это не игра рукой. Я понимаю, что это несколько сомнительная ситуация. Но думаю, если бы Германия победила, об этом не говорили бы. Мы тоже могли бы пожаловаться, что судья не удалил Крооса. В конце концов, мы победили, и это главное», — заявил футболист вскоре после матча.

А немцы по-настоящему возненавидели испанского защитника — свист с трибун преследовал его до окончания турнира, на котором Испания победила. Особо отчаявшиеся и разозлившиеся фанаты сборной Германии даже создали петицию, в которой требовали переигровки — ее за несколько дней подписали больше 300 тысяч человек.

Источник: Bernd Weißbrod/picture alliance via Getty Images

Решение УЕФА

Безусловно, решение Тэйлора вызвало бурные споры. Судейский комитет УЕФА не мог не учесть мнение футбольного сообщества, которое отреагировало настолько неоднозначно.

Сейчас в СМИ разных стран пошли сообщения, что УЕФА признал решение Тэйлора ошибочным. Но, по нашим данным, это не так.

Об ошибке речь не идет. Но изменена трактовка, которая будет использоваться в евросезоне-2024/25. Согласно ей, при ударе по воротам контакт руки и мяча следует наказывать строже — необходимо назначать пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или прижата к нему.

В случае Кукурельи рука оказалась «не очень близко к телу» (необычная формулировка, но она приведена в рекомендации). Из-за этого площадь тела была увеличена, и в подобном случае теперь пенальти должен быть назначен.

Пример из прошлого — гол Мбаппе

Похожий случай, когда вслед за решением судьи на крупном турнире изменялась трактовка, был совсем недавно.

В конце июля 2022 года Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) после консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) внес уточнения относительно того, как трактовать офсайдные ситуации и что понимать под умышленной игрой в мяч футболиста обороняющейся команды, отскоком или рикошетом.

Нашим судьям тогда пришлось срочно перестраиваться, потому что уже шел чемпионат России. С 6-го тура офсайдные ситуации, возникающие после умышленной или неумышленной игры в мяч защитника, нужно было оценивать иначе.

Первопричина тех изменений — один из эпизодов финального матча Лиги наций Испания — Франция (1:2). Осенью 2021 года председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти публично поддержал решение английского судьи Антони Тэйлора (ирония судьбы — снова этот английский судья), засчитавшего победный гол Килиана Мбаппе.

Источник: Jasmin Walter - UEFA/UEFA via Getty Images

— Антони Тэйлор принял правильное решение на основании существующих правил игры и официально принятой трактовки, — заявил тогда Розетти. — Футболист (испанский защитник Эрик Гарсия. — Прим. «СЭ») вмешался в игру, чтобы сыграть в мяч, а его соперник (Килиан Мбаппе. — Прим. «СЭ») в игру не вмешивался.

— Однако этот случай показывает нам, что нынешняя трактовка правил противоречит самому духу правил, — добавил Розетти. — Они призваны предотвращать ситуации, когда игрок получает преимущество, находясь в положении «вне игры». УЕФА считает, что есть возможность улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с правилом, касающимся офсайда, и духом игры. Я уже связался с коллегами из ФИФА и ИФАБ, мы обсудим возможные решения на предстоящем заседании совета технических экспертов ИФАБ.

Напомним, что на 80-й минуте встречи Испания — Франция Мбаппе забил гол, который был засчитан бригадой арбитров. Это решение вызвало бурные протесты со стороны испанцев. Французский нападающий в момент паса находился за линией офсайда, но положение «вне игры» в итоге зафиксировано не было. Видеоассистенты Стюарт Аттуэлл (снова этот ВАР) и Крис Кавана провели проверку и убедились, что защитник Эрик Гарсия, пытаясь прервать передачу, сыграл в мяч левой ногой. Это не был рикошет. Потому положение «вне игры» у Мбаппе, который не мешал сопернику, определять не стали. В результате Тэйлор получил сообщение от ВАР, что нет ни офсайда, ни оснований для отмены гола.

В похожей ситуации был засчитан гол бельгийца Ромелу Лукаку в ворота сборной России на чемпионате Европы, когда Андрей Семенов, пытаясь перехватить пас, тоже сыграл в мяч, а затем тот оказался у нападающего. Тогда гол в наши ворота правильно засчитали, а уже позднее та ситуация трактовалась бы иначе.

Так и в случае с рукой Кукурельи.

Авторы: Артем Белинин, Александр Бобров

Испания
2:1
Основное время: 1:1 (0:0)
ДВ
Германия
Футбол, Евро, 1/4 финала
5.07.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
MHPArena, 54000 зрителей
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Юлиан Нагельсманн
Голы
Испания
Дани Ольмо
(Ламин Ямаль)
51′
Микель Мерино
(Дани Ольмо)
119′
Германия
Флориан Вирц
(Йозуа Киммих)
89′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
82′
2
Даниэль Карвахаль
100′
120+6′
14
Эмерик Ляпорт
24
Марк Кукурелья
16
Родри
110′
3
Робен Ле Норман
29′
46′
4
Фернандес Иглесиас Начо
8
Фабиан Руис
102′
9
Хосе Луис Санмартин Хоселу
7
Альваро Мората
80′
6
Микель Мерино
17
Нико Уильямс
80′
21
Микель Ойярсабаль
19
Ламин Ямаль
63′
11
Ферран Торрес
74′
20
Педри
8′
10
Дани Ольмо
Германия
1
Мануэль Нойер
2
Антонио Рюдигер
13′
6
Йозуа Киммих
8
Тони Кроос
67′
10
Джамал Мусиала
3
Давид Раум
28′
57′
18
Максимилиан Миттельштедт
73′
4
Джонатан Та
80′
13
Томас Мюллер
19
Лерой Сане
46′
17
Флориан Вирц
94′
21
Илкай Гюндоган
57′
9
Никлас Фюллкруг
25
Эмре Джан
46′
23
Роберт Андрих
56′
7
Кай Хаверц
91′
16
Вальдемар Антон
Статистика
6
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
23
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
17
Фолы
22
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Первый ассистент ВАР
Бартош Франковски
(Польша)
Второй ассистент ВАР
Массимилиано Иррати
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Испания
Германия
Челси
Чемпионат Европы: таблица и календарь