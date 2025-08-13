Суперкомпьютер рассчитал шансы «ПСЖ» и «Тоттенхэма» на победу в матче за Суперкубок УЕФА

По расчётам Opta, «ПСЖ» — явный фаворит на победу в Суперкубке УЕФА. Шанс команды Луиса Энрике на победу в основное время — 62,4%. Победа «Тоттенхэма» в основное время по данным суперкомпьютера возможна в 18,3% случаев. 19,3% компьютер даёт на то, что игра дойдёт до серии пенальти.