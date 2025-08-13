Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Оренбург
1
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
4.26
П2
34.00
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.54
П2
3.10
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.75
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.07
П2
3.07
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.47
П2
2.80
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.40
П2
7.10

Суперкомпьютер рассчитал шансы «ПСЖ» и «Тоттенхэма» на победу в матче за Суперкубок УЕФА

Суперкомпьютер Opta назвал шансы французского «ПСЖ» и английского «Тоттенхэма» на победу в матче за Суперкубок УЕФА, который состоится сегодня, 13 августа, в итальянском Удине.

Источник: Getty Images

Начало встречи — в 22:00 мск.

По расчётам Opta, «ПСЖ» — явный фаворит на победу в Суперкубке УЕФА. Шанс команды Луиса Энрике на победу в основное время — 62,4%. Победа «Тоттенхэма» в основное время по данным суперкомпьютера возможна в 18,3% случаев. 19,3% компьютер даёт на то, что игра дойдёт до серии пенальти.

В прошлом году Суперкубок УЕФА выиграл мадридский «Реал». В финале одноматчевого турнира «сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0. «Реал» является командой с наибольшим количеством побед в Суперкубке УЕФА. На счету мадридцев шесть побед.

Футбол. Суперкубок
13.08
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.40
П2
7.10