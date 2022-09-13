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10:16 (мск)

«Бавария» — «Барселона»: прогнозы и ставки

Главный матч дня.

Бавария
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Источник: Reuters

Прогноз на матч

«Бавария» с самого старта сезона шла катком по соперникам: 6:1 с «Айнтрахтом», 7:0 с «Бохумом», однако в последних трех турах забуксовала. Три ничьи подряд, и вот, мюнхенцы уже только третьи в таблице. Есть проблемы с результативностью, не получается доводить матчи до победы. И все же, когда «Бавария» включится по-настоящему, в бундеслиге у нее проблем не будет. Главную победу от Нагельсманна ждут в Лиге чемпионов. Тут все началось с уверенной победы над «Интером» 2:0. «Бавария» осталась без Левандовского, а это 50 голов за сезон. Польского бомбардира пробует заменить Мане. В защите тоже новые лица: из «Ювентуса» пришел-де Лигт, но надежности тут пока нет.

В «Барселоне» такого мини-кризиса нет, каталонцы выиграли 5 матчей подряд, причем все с разгромным счетом. Левандовски прекрасно освоился в Испании, Роберт забивает и в Ла Лиге (6 голов в 5 играх), и в ЛЧ (хет-трик с чешской «Викторией»). Наконец заиграл в свою силу и Дембеле, теперь мы видим от него не только голы и передачи, но даже и подкаты, настолько Усман заряжен на борьбу. В нападении с ними отлично комбинирует молодой Фати. Проблемы у «Барселоны» появляются, только когда этой тройке дают отдохнуть, как это было в первом тайме с «Кадисом». Депай и Ферран полноценно их заменить не могут. Но сегодня, конечно, каталонцы выйдут в сильнейшем составе.

На что ставить

«Бавария» — «Барселона»

Лучшего раздражителя для «Баварии», чем приезд Левандовского с «Барсой» не придумаешь. Да и ничья 2:2 в субботу со «Штутгартом» разозлила Мюллера и его одноклубников. Мюнхенцы постараются сыграть в высоком темпе, будут прессинговать. Для каталонцев это первая настоящая проверка в этом сезоне. Интересно, что они никогда не побеждали «Баварию» в гостях — 2 ничьи и 4 поражения. Прошлой осенью «Барса» дважды без шансов проиграла чемпиону Германии со счетом 0:3. Но теперь у Хави совсем другая команда.

Впрочем, победителя здесь все равно угадать сложно. А вот голов здесь ждут много, и с этим трудно поспорить. У обеих команд атака — самая сильная линия. У «Баварии» еще и разыгрался Сане, Мюллер и Киммих по-прежнему в порядке. Так что ждем здесь суперрезультативный футбол. БК Olimpbet предлагает на тотал больше 3,5 коэффициент 1,94.

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