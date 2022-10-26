«Барселона» — «Бавария»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Барселона» может потерять даже теоретические шансы на выход в плей-офф ЛЧ еще до матча — если «Интер» возьмет три очка с чешской «Викторией». Но даже в этом случае Хави обещает битву на «Камп Ноу», он не будет менять стартовый состав. Молодому тренеру важно проверить свои идеи на топ-уровне. В принципе, Хави сдал экзамен в Мюнхене, хоть «Барса» и уступила там 0:2. По моментам каталонцы там точно не наиграли на поражение. У Хави сильная полузащита и мощная атака с Левандовским и Дембеле, а вот в защите проблемы. И против сильных команд это сказывается. Тем более Хави играет с высокой линией обороны, прививает прессинг, поэтому его команда уязвима к контратакам. Если же соперник не напрягает «Барсу», то тут уже сказывается ее класс, и каталонцы просто разрывают оппонентов. Так было недавно с «Вильярреалом» (3:0) и «Атлетиком» (4:0).

«Бавария» тоже настроена по-боевому, хоть уже и вышла из группы. Нагельсманн заявил, что мюнхенцам важно победить и занять первое место в группе, а заодно и послать сигнал конкурентам. Мюллер уже тоже передал привет Левандовскому через соцсети: мол, жди нас, скоро будем. Так что матч скучным быть не должен. У «Баварии» были проблемы с реализацией моментов в бундеслиге, поэтому мюнхенцы пока еще вторые там. Зато в ЛЧ у них все хорошо, той же «Виктории» они забили 9 голов в двух встречах. Состав у немецкого клуба сегодня будет неоптимальный, из-за травм выбыли Нойер, Эрнандес и Сане. Но это некритичные потери.

На что ставить

В первую очередь, тут, конечно, напрашивается ставка на голы. Левандовски крайне редко уходит поля без голов, в последнее время разыгрался Дембеле. Хави наконец нашел роль для Де Йонга в центре поля, это сбалансировало игру каталонцев. Но в обороне с такими краями, как Бельерин и Алонсо, надежности не будет. У «Баварии», кстати, успешная история встреч с «Барсой», мюнхенцы выиграли 7 из 8 последних матчей, в том числе 3:0 на «Камп Ноу» год назад. А небольшим фаворитом у букмекеров при этом считаются каталонцы. Так что тут можно совместить исход и тотал с подстраховкой благодаря высоким коэффициентам. В БК Olimpbet можно поставить на то, что «Бавария» не проиграет и тотал больше 2,5, за 2,46.

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Андрей Санталов