«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Соперники встречались на групповой стадии ЛЧ прошлого сезона, и это было весело: в Манчестере наколотили 9 голов в пользу хозяев (6:3), а в Лейпциге со счетом 2:1 победил уже немецкий клуб. Еще месяц-другой назад сомнений в исходе не было бы: даже с учетом того, что первая встреча состоится на поле «РБ», фаворитом и в ней, и по сумме двух матчей остается «Ман Сити», но по игре к команде Пепа Гвардиолы в последнее время стало возникать все больше и больше вопросов: ничья с «Ноттингемом», поражение от «Тоттенхэма» — как-то мы отвыкли от того, что «Сити» так часто теряет очки.

«Лейпциг» Марко Розе идет по сезону достаточно стабильно, если не считать домашнего поражения от «Униона», повлиявшего на турнирное положение. Перед встречей с британской армадой «РБ» уверенно разобрались дома с сильным «Вольфсбургом» (3:0), а еще важнее — в этой игре вернулся на поле после травмы лучший бомбардир клуба Кристофер Нкунку и сразу отдал голевую передачу. С ним и связаны главные надежды на успех против явного фаворита, да еще и, пожалуй, с новостью, что матч пропустит архитектор атак «горожан» Кевин Де Брейне. Зато Лейпцигу вновь грозит неистовый Эрлинг Холанд. В четырех матчах против «Лейпцига» в составе дортмундской «Боруссии» Холанд наколотил 6 голов и лишь раз уходил с поля без забитых мячей.

На что ставить

Как раз на гол норвежского супербомбардира в хорошо знакомой ему обстановке больше всего хотелось поставить, но коэффициент немного обескураживает: 1.71. Ставка рабочая, но и риск, когда дело касается индивидуальных свершений любого игрока, всегда велик. Даже Месси, Мбаппе и Левандовский не всегда забивают на заказ. Если вы верите в Холанда, флаг вам в руки, но выигрыш будет скромным.

Тогда уже лучше взять просто любую победу «Ман Сити» за 1.86. Средний класс и опыт выступлений на такой стадии несопоставим. Если действующие чемпионы Англии уверенно сделают задел уже в первом матче, никто не удивится. Даже без Де Брейне, Лапорта и Стоунза.

Самым интересным вариантом ставки выглядит тотал меньше 2.5. На сайте и в приложении БК Olimpbet на такой расклад можно поставить с коэффициентом 2.03. Дело в том, что «Манчестер Сити» перестал крушить всех подряд и в выездных матчах выглядит довольно осторожно, совсем даже не забирая по привычке всю инициативу в свои руки. Последние два гостевых матча «Сити» в Лиги чемпионов в Копенгагене и Дортмунде завершились со счетом 0:0. И сейчас сухого стратега Гвардиолу с учетом отмены преимущества забитых мячей на выезде такой исход вполне устроит. «Лейпциг» не всегда играет результативно, и это в веселой бундеслиге, а против «Сити» даже дома будет больше думать об обороне. Очень вероятно, что соперники отложат решающую битву на ответный матч.

Игорь Борунов

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