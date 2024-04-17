ПСЖ разгромил «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Источник: Соцсети

В составе победителей голы забили Усман Дембеле (40-я минута), Витинья (54) и Килиан Мбаппе (61, с пенальти, 89). У «Барселоны» отличился Рафинья (12). На 29-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил красную карточку и был удален с поля. В первом матче, который прошел 10 апреля в Париже, «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.

В полуфинале ПСЖ сыграет с германской «Боруссией» из Дортмунда, которая в ¼ финала оказалась сильнее испанского «Атлетико».

«Барселона» является пятикратным победителем Лиги чемпионов, команда выигрывала турнир в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах. ПСЖ один раз играл в финале Лиги чемпионов, в сезоне-2019/20 парижская команда в решающем матче со счетом 0:1 уступила германской «Баварии». Команда сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2020/21, тогда парижане по сумме двух матчей проиграли английскому «Манчестер Сити» (1:2, 0:2).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241079&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).