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00:05 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ разгромил «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 17 апреля. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в гостях со счетом 4:1 обыграл испанскую «Барселону» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Барселона
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В составе победителей голы забили Усман Дембеле (40-я минута), Витинья (54) и Килиан Мбаппе (61, с пенальти, 89). У «Барселоны» отличился Рафинья (12). На 29-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил красную карточку и был удален с поля. В первом матче, который прошел 10 апреля в Париже, «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.

В полуфинале ПСЖ сыграет с германской «Боруссией» из Дортмунда, которая в ¼ финала оказалась сильнее испанского «Атлетико».

«Барселона» является пятикратным победителем Лиги чемпионов, команда выигрывала турнир в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах. ПСЖ один раз играл в финале Лиги чемпионов, в сезоне-2019/20 парижская команда в решающем матче со счетом 0:1 уступила германской «Баварии». Команда сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2020/21, тогда парижане по сумме двух матчей проиграли английскому «Манчестер Сити» (1:2, 0:2).

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Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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