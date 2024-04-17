ПСЖ разгромил «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В составе победителей голы забили Усман Дембеле (40-я минута), Витинья (54) и Килиан Мбаппе (61, с пенальти, 89). У «Барселоны» отличился Рафинья (12). На 29-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил красную карточку и был удален с поля. В первом матче, который прошел 10 апреля в Париже, «Барселона» одержала победу со счетом 3:2.
В полуфинале ПСЖ сыграет с германской «Боруссией» из Дортмунда, которая в ¼ финала оказалась сильнее испанского «Атлетико».
«Барселона» является пятикратным победителем Лиги чемпионов, команда выигрывала турнир в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах. ПСЖ один раз играл в финале Лиги чемпионов, в сезоне-2019/20 парижская команда в решающем матче со счетом 0:1 уступила германской «Баварии». Команда сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2020/21, тогда парижане по сумме двух матчей проиграли английскому «Манчестер Сити» (1:2, 0:2).
Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.