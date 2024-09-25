От реформ УЕФА больше всех пострадала Лига Европы. Из нее выкачали ресурс

Из Лиги чемпионов в лигоевропейскую весну теперь не попасть. Практика, к которой за 25 лет все привыкли, стала историей. А это значит, что Лига Европы будет недополучать топ-команды. Меньше аудитория, меньше интереса к ранним стадиям плей-офф. Команды, приходившие из ЛЧ, придавали разнообразия и веса. Побеждали не всегда, но частенько доходили до полуфинала. Случались проблемы с мотивацией. Хотя были и яркие истории. Разозленный досадным вылетом на групповом этапе Лиги чемпионов «Челси» в 2013-м, «Атлетико» в 2018-м и «Интер» в 2020-м стали настоящем украшением турнира.