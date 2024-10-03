«Реал» проиграл «Лиллю», крутой камбэк «Ювентуса», Эмери победил «Баварию» и напомнил великую историю «Астон Виллы»

Но вряд ли Арне Слота полностью устраивало происходившее на поле, так как до перерыва каркас ворот дважды приходил на выручку Алиссону. Да и сам бразилец спасал. Чтобы успокоиться, пришлось ждать шедевра Салаха. Мы видели эти смещения в центр и крученые удары с левой десятки раз, но они все равно завораживают. Как и статистика египтянина, который стал первым игроком красных с серией из пяти голевых домашних матчей в ЛЧ. А еще с 49 мячами в списке лучших снайперов турнира догнал Ди Стефано, Ибрагимовича и промолчавшего в среду Мбаппе.