Космический гол Холанда, «Ливерпуль» бьет рекорды, «Лилль» — кошмар испанских грандов

Ничья в Бергамо — полноценная сенсация. Для «Аталанты» это стало большим разочарованием, ведь преимущество бергамасков было очевидным. К финальному свистку у них насчитали 54 контракта с мячом в чужой штрафной, и за последние девять розыгрышей это второй показатель для игры без забитых мячей. А самый невезучий человек среды — бывший полузащитник «Спартака» Пашалич, который стал третьим с 2019 года футболистом, который упустил за игру не менее пяти голевых моментов. Хорват, кстати, попал в компанию не последних людей — Ройса и Милика. Но тут нужно не только критиковать хозяев, но и поаплодировать Шмейхелю. Он — первый голкипер «Селтика», который в ЛЧ сохранил свои ворота на замке при шести спасениях. Согласно статистике, коэффициент предотвращенных датчанином голов — 1,25.