ПСЖ проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. Сафонов остался в запасе

В составе хозяев забитым мячом отметился Уоррен Заир-Эмери (14-я минута). У гостей голы забили Науэль Молина (18) и Анхель Корреа (90+3). Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе.
После четырех туров ПСЖ набрал 4 очка, «Атлетико» — 6. В следующем матче французский клуб сыграет на выезде против германской «Баварии», испанская команда встретится в гостях с чешской «Спартой». Обе встречи пройдут 26 ноября.
В другом матче игрового дня «Барселона» в гостях обыграла сербскую «Црвену Звезду» (5:2). Испанский клуб третьим в истории Лиги чемпионов преодолел отметку в 700 голов, теперь на его счету 702 забитых мяча. Больше в своем активе имеют испанский «Реал» (1 084) и «Бавария» (836). За «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов дебютировал российский полузащитник Егор Пруцев, вышедший на замену на 82-й минуте встречи и не отметившийся результативными действиями.
Нидерландский «Фейенорд» дома проиграл австрийскому «Зальцбургу» (1:3), итальянский «Интер» на своем поле обыграл английский «Арсенал» (1:0), французский «Брест» в гостях одолел «Спарту» (2:1), итальянская «Аталанта» на выезде переиграла германский «Штутгарт» (2:0), швейцарский «Янг Бойз» в гостях оказался слабее украинского «Шахтера» (1:2), бельгийский «Брюгге» дома одержал победу над английской «Астон Виллой» (1:0), германская «Бавария» в родных стенах справилась с португальской «Бенфикой» (1:0). Встреча в Мюнхене началась на 15 минут позже запланированного из-за сбоя в работе метро.
Турнирное положение
Лидером турнирной таблицы общего этапа является английский «Ливерпуль», который выиграл все четыре матча (12 очков). По 10 очков набрали португальский «Спортинг», «Монако», французский «Брест» и «Интер», по 9 — «Барселона», германская «Боруссия» (Дортмунд) и «Астон Вилла», 8 очков на счету «Аталанты», 7 очков в активе английского «Манчестер Сити», итальянского «Ювентуса», «Арсенала», германского «Байера», французского «Лилля», шотландского «Селтика» и хорватского «Динамо» (Загреб).
«Бавария», выигравшая второй матч в текущем розыгрыше турнира, занимает 17-е место с 6 очками. Столько же очков имеют «Реал», «Бенфика», итальянский «Милан», «Фейенорд», бельгийский «Брюгге» и «Атлетико», за ними идут нидерландский ПСВ с 5 очками, ПСЖ, «Спарта», «Штутгарт», «Шахтер» (все — по 4 очка), испанская «Жирона», «Зальцбург» (оба — по 3), итальянская «Болонья» (1). По итогам четырех туров пять команд не заработали очков — германский «Лейпциг», австрийский «Штурм», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и словацкий «Слован».
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.