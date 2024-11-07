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ПСЖ проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов. Сафонов остался в запасе

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» проиграл испанскому «Атлетико» со счетом 1:2 в матче четвертого тура общего этапа футбольного Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

Источник: AFP 2023

В составе хозяев забитым мячом отметился Уоррен Заир-Эмери (14-я минута). У гостей голы забили Науэль Молина (18) и Анхель Корреа (90+3). Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе.

После четырех туров ПСЖ набрал 4 очка, «Атлетико» — 6. В следующем матче французский клуб сыграет на выезде против германской «Баварии», испанская команда встретится в гостях с чешской «Спартой». Обе встречи пройдут 26 ноября.

В другом матче игрового дня «Барселона» в гостях обыграла сербскую «Црвену Звезду» (5:2). Испанский клуб третьим в истории Лиги чемпионов преодолел отметку в 700 голов, теперь на его счету 702 забитых мяча. Больше в своем активе имеют испанский «Реал» (1 084) и «Бавария» (836). За «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов дебютировал российский полузащитник Егор Пруцев, вышедший на замену на 82-й минуте встречи и не отметившийся результативными действиями.

Нидерландский «Фейенорд» дома проиграл австрийскому «Зальцбургу» (1:3), итальянский «Интер» на своем поле обыграл английский «Арсенал» (1:0), французский «Брест» в гостях одолел «Спарту» (2:1), итальянская «Аталанта» на выезде переиграла германский «Штутгарт» (2:0), швейцарский «Янг Бойз» в гостях оказался слабее украинского «Шахтера» (1:2), бельгийский «Брюгге» дома одержал победу над английской «Астон Виллой» (1:0), германская «Бавария» в родных стенах справилась с португальской «Бенфикой» (1:0). Встреча в Мюнхене началась на 15 минут позже запланированного из-за сбоя в работе метро.

Турнирное положение

Лидером турнирной таблицы общего этапа является английский «Ливерпуль», который выиграл все четыре матча (12 очков). По 10 очков набрали португальский «Спортинг», «Монако», французский «Брест» и «Интер», по 9 — «Барселона», германская «Боруссия» (Дортмунд) и «Астон Вилла», 8 очков на счету «Аталанты», 7 очков в активе английского «Манчестер Сити», итальянского «Ювентуса», «Арсенала», германского «Байера», французского «Лилля», шотландского «Селтика» и хорватского «Динамо» (Загреб).

«Бавария», выигравшая второй матч в текущем розыгрыше турнира, занимает 17-е место с 6 очками. Столько же очков имеют «Реал», «Бенфика», итальянский «Милан», «Фейенорд», бельгийский «Брюгге» и «Атлетико», за ними идут нидерландский ПСВ с 5 очками, ПСЖ, «Спарта», «Штутгарт», «Шахтер» (все — по 4 очка), испанская «Жирона», «Зальцбург» (оба — по 3), итальянская «Болонья» (1). По итогам четырех туров пять команд не заработали очков — германский «Лейпциг», австрийский «Штурм», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и словацкий «Слован».

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
6.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Диего Симеоне
Голы
ПСЖ
Уоррен Заир-Эмери
(Усман Дембеле)
14′
Атлетико
Науэль Молина
18′
Анхель Корреа
(Антуан Гризманн)
90+3′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
11
Марко Асенсио
67′
8
Фабиан Руис
33
Уоррен Заир-Эмери
73′
23
Рандаль Коло Муани
87
Жоау Невеш
67′
19
Ли Кан Ин
10
Усман Дембеле
90′
14
Дезире Дуэ
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
16
Науэль Молина
8
Пабло Барриос
20
Аксель Витсель
7
Антуан Гризманн
15
Хави Галан
60′
23
Рейнилдо Мандава
4
Конор Галлахер
78′
12
Самуэл Лино
5
Родриго де Пауль
60′
6
Коке
19
Хулиан Альварес
67′
10
Анхель Корреа
87′
22
Джулиано Симеоне
60′
17
Родриго Рикельме
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
0
9
Фолы
11
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Атлетико
Лига чемпионов: таблица и календарь