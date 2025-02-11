Захватывающая встреча «Сити» и «Реала», шансы Сафонова и Головина на проход дальше и другие интриги стыков Лиги чемпионов

«Спортинг» же поменял главного уже во второй раз — сначала ушедшего в «МЮ» Аморима сменил Жоау Перейра, но новичок продержался всего около месяца и был уволен в пользу Руя Боржеша. В общем, позиции не ахти и у тех, и у других — «Боруссия», может, и выше классом, но «Спортинг» тоже далеко не случайный участник Лиги чемпионов. Посмотрим, как все обернется — есть ощущения, что интрига сохранится до финального свистка.