Захватывающая встреча «Сити» и «Реала», шансы Сафонова и Головина на проход дальше и другие интриги стыков Лиги чемпионов

Ребрендинг Лиги чемпионов уже можно признать успешным — новый формат действительно подарил зрителям море топ-матчей и даже заставил понервничать фанатов топ-клубов. Стыки тоже успели удивить — например, мы узнали, что уже на этом этапе могут встретиться два клуба из одного чемпионата.
Главный сюрприз — это, конечно, встреча «Манчестер Сити» и «Реала». Один из этих клубов точно не сыграет в еврокубках весной, и это будет большое потрясение и огромные финансовые потери для любой из двух команд. Чего вообще стоит ждать от грядущих матчей ЛЧ?
«Манчестер Сити» — «Реал»
Самый важный и самый громкий матч стыков. «Реал» мучился, бился, но не попал в топ-8 и в итоге получил в соперники чемпиона Англии. Над кризисным «Сити» можно посмеяться, но команда этой зимой успела потратить почти 200 миллионов евро на исправление ситуации и сейчас уверенно идет к восстановлению былого величия. «Реал» такого позволить себе не смог — у клуба продолжается кризис в обороне, а результаты зависят от настроения Мбаппе и Винисиуса.
Даже жаль, что два топ-клуба встретились так рано. Зато мы точно знаем, что футбол здесь будет веселым и запоминающимся — в последние годы «Сити» и «Реал» выдают такие захватывающие поединки, которые из памяти не выветрятся уже никогда.
«Монако» — «Бенфика»
Если вы думали включить этот матч ради игры Головина, то шансы на появление Александра в стартовом составе есть. Травма, которая привела к его замене в перерыве игры с «Осером», оказалась не такой серьезной. Уже спустя шесть дней россиянин довольно бодро отыграл полчаса против «ПСЖ». Тонуса он точно не растерял. А опыт, которого не хватает многим игрокам «Монако», всегда при нем.
Теперь все зависит от Ади Хюттера, который владеет полной информацией о состоянии Головина. Что касается самого противостояния — тут загадывать тяжело. «Бенфика» может обыграть «Ювентус» в Лиге чемпионов, а затем проиграть аутсайдеру домашнего чемпионата. То же самое и с «Монако» — у французов не получается набрать высокий темп. Решать будет индивидуальное мастерство — а его в достатке и у тех, и у других.
«Брест» — «ПСЖ»
«ПСЖ» подходит к матчу в статусе безоговорочного фаворита — в пользу парижан говорит лидерство в лиге 1, выправленные результаты в Лиге чемпионов и более мастеровитый состав. «Брест», конечно, набрал хорошую форму, но получать достойный результат в матчах с топ-клубами у команды пока не получается.
Главная интрига, конечно, в том, окажется ли Матвей Сафонов в стартовом составе. Луис Энрике уже показал, что готов давать шансы россиянину — посмотрим, доверится ли он Матвею на этот раз. Повод есть: Доннарумма успел жутко ошибиться в матче чемпионата с «Монако», пропустив в ближний угол. К его счастью, на результат это не повлияло: «ПСЖ» победил со счетом 4:1. В том матче, кстати, первый гол в новом клубе забил Хвича. Грузинского полузащитника внесли в заявку на ЛЧ и он точно появится на поле, поэтому ждем голевых действий.
«Спортинг» — «Боруссия» Д
Команды подходят к матчу в схожих сценариях — и «Спортинг», и «Боруссия» недавно сменили главных тренеров. С Дортмундом не справился Нури Шахин — прошлогодние успехи в еврокубках забыты, место в середине таблицы бундеслиги говорит само за себя.
«Спортинг» же поменял главного уже во второй раз — сначала ушедшего в «МЮ» Аморима сменил Жоау Перейра, но новичок продержался всего около месяца и был уволен в пользу Руя Боржеша. В общем, позиции не ахти и у тех, и у других — «Боруссия», может, и выше классом, но «Спортинг» тоже далеко не случайный участник Лиги чемпионов. Посмотрим, как все обернется — есть ощущения, что интрига сохранится до финального свистка.
«Ювентус» — ПСВ
Засушливый «Юве» поймал в соперники ПСВ — хотя, как известно, мог вытянуть «Милан». С уровнем оппонента подопечным Тиаго Мотты однозначно повезло, но это не значит, что исход матча уже предрешен.
Мы знаем, что «Ювентус» испытывает проблемы — бесконечные ничьи и стерильный футбол за полгода многих успели утомить. От исхода противостояния может зависеть и судьба Мотты — в случае неудачи кресло под ним зашатается в два раза сильнее. Будем надеяться, что низкие ожидания от встречи не оправдаются и мы увидим по-настоящему захватывающее зрелище.
«Брюгге» — «Аталанта»
Забудьте про Лукмана и Скамакку — в «Аталанте» теперь забивают другие герои. По-настоящему раскрылись в этом сезоне Ретеги и Де Кетеларе — футболисты плотно усадили на скамейку своих конкурентов и продолжают штамповать голы.
К слову о Де Кетеларе — бельгиец когда-то начинал свой путь в футболе именно с «Брюгге». Посмотрим, сможет ли он огорчить свою родную команду и выбросить ее за борт Лиги чемпионов. «Аталанта» должна получать результат и идти дальше, главное — держать себя в руках и пореже фолить, ведь у «Брюгге» есть мастер стандартных положений Ханс Ванакен. Если от кого и стоит ждать опасности, то именно от него.
«Селтик» — «Бавария»
Тут как будто все ясно — в любой день и в любую погоду «Бавария» просто обязана переезжать чемпионов Шотландии и спокойно идти дальше в ⅛. Но все не так просто — «Бавария» лишь однажды спокойно разгромила «Селтик», а в трех других матчах баварцам обязательно приходилось нелегко — дважды выигрывали со счетом 2:1 и один раз даже сыграли безголевую ничью.
«Бавария» при Компани выглядит здорово и играет в очень симпатичный футбол. «Селтик» этому может противопоставить низкую линию обороны, вязкую игру и толику удачи — и тогда кто знает, каким образом закончится это противостояние. Фаворит, конечно, «Бавария», но списывать «Селтик» раньше времени точно нельзя.
«Фейеноорд» — «Милан»
В этой встрече все внимание будет приковано к Сантьяго Хименесу — мексиканец, честно говоря, засиделся в Нидерландах и должен был уезжать в топ-команду еще прошлым летом. Этой зимой он выбрал кризисный «Милан» — возможно, решил, что в «Фейеноорде» ловить уже нечего: клуб сейчас находится на пятой строчке и отстает от лидеров на 12 очков.
Интригуют и другие новички «Милана» — усилить атаку приехали также Жоау Феликс и Рикардо Соттиль, а в защите появился Кайл Уокер. На бумаге итальянцы точно сильнее своих оппонентов — главное, чтобы в составе побыстрее появилась нужная сыгранность. Не топим «Фейеноорд» раньше времени, но «Милан» здесь просто обязан побеждать.
Даниил Матвеев