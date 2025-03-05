«Арсенал» растоптал ПСВ, «Боруссия» не убедила, «Астон Вилла» Эмери в шаге от четвертьфинала

Эйндховенский кошмар
Некоторые люди очень любят сослагательное наклонение. Наверное, во вторник таковых было много среди поклонников ПСВ, и все они вспоминали случившееся еще при счете 0:0. Райя, прерывая прострел Перишича, выбил мяч в центр штрафной, откуда атаковавший почти беззащитные ворота Сайбари выстрелил в перекладину. Даже трудно представить, сколько голландцев к перерыву — хотя бы мысленно — задались вопросом: «А как бы все сложилось, пробей игрок на пару сантиметров ниже?!».
Только случилось то, что случилось, и уязвленный «Арсенал» наконец-то материализовал свое очевидное преимущество. Первый гол принесла мягкая подача Райса в район дальней штанги, где выше всех выпрыгнул Тимбер. Ну кому же забивать в Эйндховене — как не воспитаннику «Аякса»!
Открыв счет, «канониры» не дали сопернику поднять голову и удвоили свое преимущество усилиями своих юниоров — 18-летнего Льюиса-Скелли и 17-летнего Нванери. Ну, а третий гол гостей — какая-то комедия ошибок голландцев. Падения, неловкие подкаты, рикошеты — все это привело к тому, что мяч отскочил к Мерино, а тому оставалось просто попасть в открытый угол.
Но, наверное, Микель Артета пожертвовал бы этим успехом ради здоровья Льюиса-Скелли, которого пришлось менять из-за травмы (потом выяснилось, что легкое прихрамывание ни при чем, и юношу поменяли, чтобы избежать удаления). ПСВ же к концу тайма наиграл на гол, когда после корнера арбитр зафиксировал фол Партея и Ланг не оставил шансов Райя. Однако это никак не сказалось на характере игры, и сразу после перерыва «Арсенал» забил два гола за две неполные минуты. Эдегору точно на ногу отбил мяч прерывавший прострел Бенитес, а комбинация Калафьори и поразившего ближний угол Троссара смахивала на форменное издевательство. С трибун же болельщики потянулись к выходу, когда Бенитес пропустил летевший по центру ворот мяч после дальнего удара Эдегора.
Мини-рикошет аргентинского вратаря не оправдывает, но уж точно не он виноват в таком исходе. Казалось, недавно ПСВ обыграл «Ювентус», однако «Арсенал» стал для эйндховенцев соперником из другой галактики. Статистические итоги данный тезис подтверждают. Итак, ПСВ впервые пропустил в главном еврокубке семь мячей, тогда как «канониры» — первые, кто показал такую результативность в гостевом матче плей-офф ЛЧ. Подобное фиксировалось только в дореформенном Кубке чемпионов, когда в 1970-м «Селтик» растоптал ирландский «Уотерфорд» (7:0). Теперь на «Эмирейтс» Артета может играть дублем, экономя силы на АПЛ и еврокубковый четвертьфинал.
Исторический гол «Лилля»
«Боруссия» начала с промаха своего лучшего снайпера Гирасси, который здорово открылся под передачу Гиттенса. А максимальную эффективность дортмундцы демонстрировали при угловых. Одна подача корнера увенчалась сумасшедшим выстрелом Адейеми с подбора. Герой последнего тура бундеслиги пробил столь сильно и точно, что Шевалье даже не шелохнулся. А вот гол Гросса незадолго до перерыва не засчитали, так как в момент скидки выигравшего борьбу в воздухе партнера полузащитник сборной Германии оказался в небольшом офсайде.
Этот второй мяч не помешал бы, потому что 1:0 против «Лилля» не значат ничего. «Доги» — единственная команда, забившая по ходу основного этапа «Ливерпулю» на «Энфилде». Брюно Женезьо, используя полуторный состав, обыграл «Реал» и «Атлетико». Вот и в Дортмунде у него нашелся нужный рецепт в виде комбинации при вбросе аута. Два вертикальных паса, и Харальдссон, вроде бы поскользнувшись на мокром газоне, с носка отправил мяч в угол. Исландец вошел в историю клуба, ведь прежде «Лилль» никогда не забивал в плей-офф на выезде, а с учетом домашних матчей не делал этого с игры (только с пенальти). Это, впрочем, лишь приложение к главному итогу встречи: «доги» становятся фаворитами пары.
Что такое «не везет»
Как правило, ранние матчи игрового дня — самые скромные с точки зрения рейтинга. Но это совсем не значит, что их нужно по умолчанию называть проходными. Достаточно вспомнить стыковые игры, где случилась сенсация с поражением «Аталанты» в Брюгге, а потом — катастрофа «Милана» в противостоянии с «Фейеноордом». Если хотите, это аперитив перед главным блюдом. Или качественный разогрев выступления звезд вечера на сборном концерте. Выбирайте, что ближе, но суть примерно понятна.
Вот и во вторник во встрече «Брюгге» с «Астон Виллой» скучно не было. Даже закоренелые скептики оживились уже на третьей минуте, когда Бэйли с подбора отправил мяч в угол.
Вскоре перевес бирмингемцев мог удвоить Рэшфорд, однако Миньоле перекрыл ближний угол и вдохновил партнеров на ответный — геометрически выверенный гол. Диагональ налево, передача Тсолиса в центр штрафной и удар в касание от де Кайпера.
Бельгийская система в действии, и до перерыва она могла дать результат еще раз. Помешал великолепный Эмилиано Мартинес, остановивший удар из центра штрафной героя противостояния с «Аталантой» Тальби.
Решающая часть игры началась с обмена нереализованными убойными моментами. С интервалом в полторы минуты соперника простила «Астон Вилла», после чего даже сам Ванакен не мог понять, как его удар головой не завершился взятием ворот. Чуть позже капитан выступил в роли ассистента, только его эффектный пас шведкой в касание завершился промахом Тсолиса из не менее выгодной позиции. Но, оказалось, это была мелочь в сравнении с тем, что пережил «Брюгге» в концовке. Пропустить дважды на ровном месте — просто ужас. Сначала за голову схватился самый опытный защитник хозяев Мехеле, срезавший мяч в свои ворота после прострела Роджерса. А потом пришел час Тсолиса.
Грек спокойно принял мяч в своей штрафной, но как творческая личность, а не профильный защитник решил выдать еще одно красивое движение. Итог — попадание по ноге соперника, и реализовавший пенальти Асенсио практически гарантировал команде Унаи Эмери пропуск в четвертьфинал.
«Брюгге», конечно, не сдастся, но чемпионам Бельгии было бы чуть проще, если бы на последних минутах еще один шанс не испортил Ветлессен.
Статистика дня
2-м после Эйдура Гудьонсена исландцем, забившим в плей-офф ЛЧ, стал нападающий «Лилля» Харальдссон.
3 подряд поражения в официальных матчах у ПСВ не было на протяжении одиннадцати лет.
4 из 5 последних голов полузащитника «Реала» Браима Диаса в главном еврокубке забиты в плей-офф.
7 голов в одной лигочемпионской кампании игроки «Атлетико» не забивали с турнира-2013/14. Теперь показатели Диегу Косты повторил Хулиан Альварес.
25 голов забил в главном еврокубке нападающий «Реала» Родриго. Среди бразильцев он делит пятое место с Жарделом, а впереди Неймар (43), Кака (30), Винисиус Жуниор (28) и Ривалдо (27).
300 побед без учета квалификационных матчей одержал в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов «Реал». Мадридцам потребовалось для этого 498 матчей, а ближайший преследователь — «Бавария» — отстает от них на 63 выигрыша.
Автор: Андрей Кузичев