«Арсенал» растоптал ПСВ, «Боруссия» не убедила, «Астон Вилла» Эмери в шаге от четвертьфинала

Этот второй мяч не помешал бы, потому что 1:0 против «Лилля» не значат ничего. «Доги» — единственная команда, забившая по ходу основного этапа «Ливерпулю» на «Энфилде». Брюно Женезьо, используя полуторный состав, обыграл «Реал» и «Атлетико». Вот и в Дортмунде у него нашелся нужный рецепт в виде комбинации при вбросе аута. Два вертикальных паса, и Харальдссон, вроде бы поскользнувшись на мокром газоне, с носка отправил мяч в угол. Исландец вошел в историю клуба, ведь прежде «Лилль» никогда не забивал в плей-офф на выезде, а с учетом домашних матчей не делал этого с игры (только с пенальти). Это, впрочем, лишь приложение к главному итогу встречи: «доги» становятся фаворитами пары.