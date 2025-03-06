«Челси» обыграл «Копенгаген» в матче Лиги конференций

В еще одном матче ⅛ финала норвежский «Мольде» вел в три мяча к перерыву, но в итоге одержал минимальную победу над польской «Легией» — 3:2. На голы Эрика Хестада (11), Кристиана Эриксена (17) и Фредрика Гульбрандсена (43) варшавяне ответили мячами Кацпера Ходыны (64) и Лукиньяса (67).