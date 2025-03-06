«Челси» обыграл «Копенгаген» в матче Лиги конференций

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» переиграли на выезде датский «Копенгаген» в первом матче ⅛ финала Лиги конференций, одержав седьмую победу подряд в рамках турнира.
Встреча прошла в четверг в Копенгагене на «Паркене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Рис Джеймс (47-я минута) и Энцо Фернандес (65). В составе «Копенгагена» единственный мяч забил Габриэль Перейра (80).
«Челси», выигравший ранее все матчи основного раунда, на данный момент потерпел только одно поражение в рамках нынешнего розыгрыша третьего по статусу еврокубка, уступив на выезде швейцарскому «Серветту» в ответном матче раунда плей-офф квалификации.
Испанский «Бетис» на своем поле упустил победу над португальской «Виторией» из Гимарайнша — 2:2. У хозяев мячи забили Седрик Бакамбу (48) и Иско (75), гости ответили точными ударами Жуана Мендеша (51) и Нелсона Оливейры (81).
Итальянская «Фиорентина», в свою очередь, проиграла на выезде греческому «Панатинаикосу» со счетом 2:3. Победу команде бывшего тренера московского «Спартака» Руя Витории принесли голы Кароля Свидерского (5), Неманьи Максимовича (19) и Тете (55). У флорентийцев отличились Лукас Бельтран (20) и Николо Фаджоли (23).
В еще одном матче ⅛ финала норвежский «Мольде» вел в три мяча к перерыву, но в итоге одержал минимальную победу над польской «Легией» — 3:2. На голы Эрика Хестада (11), Кристиана Эриксена (17) и Фредрика Гульбрандсена (43) варшавяне ответили мячами Кацпера Ходыны (64) и Лукиньяса (67).
Ответные матчи ⅛ финала пройдут 13 марта в Лондоне, Гимарайнше, Флоренции и Варшаве соответственно.