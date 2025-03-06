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«Челси» обыграл «Копенгаген» в матче Лиги конференций

«Челси» одержал седьмую победу подряд в ЛК, обыграв «Копенгаген» в ⅛ финала.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» переиграли на выезде датский «Копенгаген» в первом матче ⅛ финала Лиги конференций, одержав седьмую победу подряд в рамках турнира.

Встреча прошла в четверг в Копенгагене на «Паркене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Рис Джеймс (47-я минута) и Энцо Фернандес (65). В составе «Копенгагена» единственный мяч забил Габриэль Перейра (80).

«Челси», выигравший ранее все матчи основного раунда, на данный момент потерпел только одно поражение в рамках нынешнего розыгрыша третьего по статусу еврокубка, уступив на выезде швейцарскому «Серветту» в ответном матче раунда плей-офф квалификации.

Испанский «Бетис» на своем поле упустил победу над португальской «Виторией» из Гимарайнша — 2:2. У хозяев мячи забили Седрик Бакамбу (48) и Иско (75), гости ответили точными ударами Жуана Мендеша (51) и Нелсона Оливейры (81).

Итальянская «Фиорентина», в свою очередь, проиграла на выезде греческому «Панатинаикосу» со счетом 2:3. Победу команде бывшего тренера московского «Спартака» Руя Витории принесли голы Кароля Свидерского (5), Неманьи Максимовича (19) и Тете (55). У флорентийцев отличились Лукас Бельтран (20) и Николо Фаджоли (23).

В еще одном матче ⅛ финала норвежский «Мольде» вел в три мяча к перерыву, но в итоге одержал минимальную победу над польской «Легией» — 3:2. На голы Эрика Хестада (11), Кристиана Эриксена (17) и Фредрика Гульбрандсена (43) варшавяне ответили мячами Кацпера Ходыны (64) и Лукиньяса (67).

Ответные матчи ⅛ финала пройдут 13 марта в Лондоне, Гимарайнше, Флоренции и Варшаве соответственно.

Копенгаген
1:2
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Лига конференций, 1/8 финала
6.03.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Parken Stadium
Главные тренеры
Якоб Нееструп
Энцо Мареска
Голы
Копенгаген
Габриэл Перейра
(Маркос Лопес)
79′
Челси
Рис Джеймс
(Марк Кукурелья)
46′
Энцо Фернандес
(Тайрик Джордж)
65′
Составы команд
Копенгаген
41
Диант Рамай
6
Пантелис Хатзидиакос
90+1′
5
Габриэл Перейра
36
Вилльям Клем
17
Виктор Фрохольдт
19
Амин Чиаха
87′
2
Кевин Дикс
76′
79′
4
Мунаше Гарананга
22
Георгий Гочолеишвили
70′
13
Родриго Уэскас
24
Биргер Мелинг
70′
15
Маркос Лопес
90′
7
Виктор Классон
65′
8
Магнус Маттссон
30
Элиас Ашури
65′
16
Роберт
Челси
1
Роберт Санчес
4
Тосин Адарабиойо
23
Тревор Чалоба
24
Рис Джеймс
87′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
32
Тайрик Джордж
5
Бенуа Бадиашиле
46′
6
Леви Колвилл
27
Мало Гюсто
25′
3
Марк Кукурелья
20
Коул Палмер
72′
19
Джейдон Санчо
25
Мойсес Кайседо
46′
8
Энцо Фернандес
76
Шумайра Меука
46′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
5
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
0
10
Фолы
5
4
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Георгий Кабаков
(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти