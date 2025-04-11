Новый «привоз» Онана и упущенная победа «МЮ», драма в Глазго, Хайкин и Йосифов в деле

Главный фаворит Лиги конференций уверенно подтвердил свой статус в Варшаве. «Челси» вплотную подобрался к первому голу ближе к перерыву, и если Палмер с Нкунку забить не сумели, то 19-летний Джордж уже во втором тайме открыл счет не только в матче — но и для себя лично в основном составе лондонского клуба. Молодой форвард успел на добивание после удара Джеймса с подбора. Еще два гола организовали Санчо и классно вышедший на замену Мадуэке. А в интервале между его дублем еще и случился нереализованный Нкунку пенальти. Впрочем, и без гола француза в этой паре все очевидно.