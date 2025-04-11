Новый «привоз» Онана и упущенная победа «МЮ», драма в Глазго, Хайкин и Йосифов в деле

Хайкин выиграл, Иосифов не спас
Наш последний полпред в Лиге Европы Никита Хайкин и его «Буде-Глимт» сделали шаг к полуфиналу, а «Лацио» еще легко отделался. Конечно, «орлам» было далеко до земляков из «Ромы», которые в пору работы на посту главного тренера Жозе Моуринью в октябре 2021-го получили за Полярным кругом позорные 1:6. Но в любом случае — даже если делать акцент только на самых ярких моментах у ворот Мандаса — итоговый результат выглядит подарком для «Лацио».
Например, в первом тайме греческий голкипер вытащил из угла удар Хауге, а когда на убойную позицию вывели Бломберга, тот ухитрился пробить не в ворота, а в сторону от них. Форвард реабилитировался сразу после перерыва, снабдив мячом открывшего счет Салтнеса. А последний должен был оформлять хет-трик. Причем свой второй гол он забил в не самой очевидной ситуации, мастерски перебросив вратаря. Зато атаку с нескольких метров Мандас остановил. А на последних минутах — после фирменного стандарта «Буде» — кипера с линии площади ворот не смог пробить Бьортуфт. Как бы скромная реализация скандинавов не сказалась по сумме двух матчей.
А в Лиге конференций словенский «Целе» — клуб с российскими инвесторами, менеджментом и нашими легионерами (Пруцев не заявлен на турнир) — встречался с финалистом двух предыдущих розыгрышей третьего по статусу еврокубка. И команда Альберта Риеры, который научил своих футболистов смело играть в Европе, начала довольно бодро. Тем обиднее было пропускать от центрального защитника Раньери, который стартовал с бровки, по пути в штрафную прошел двух оппонентов и забил с острейшего угла. Голкипер, мягко говоря, не выручил.
Не менее досадно было и на исходе часа игры, когда участник Евро-2024 и основной защитник сборной Словении Карничник неловко наступил на ногу Мандрагоре. А так как случилось это в штрафной, вмешательство ВАР привело к назначению пенальти, который реализовал сам пострадавший.
Однако, к чести «Целе», хозяева не сдались, и сами заработали 11-метровый. Арбитр дал доиграть эпизод и указал на точку после спасения Де Хеа. С пенальти испанец не справился, но в итоге отстоял для «фиалок» победу сейвом на седьмой добавленной минуте. В концовке на поле появился и россиянин Никита Иосифов, который после травмы принял участие в четырех последних матчах словенской команды.
Лионский триллер
В преддверии игры заочную перепалку устроили голкипер «МЮ» Онана и бывший игрок «Красных дьяволов» Матич. Выступающему сейчас за «Лион» сербу не понравились слова соперника о том, что манкунианцы намного сильнее. На предматчевой пресс-конференции Матич назвал Онана «одним из худших вратарей в истории английского клуба». Тот в соцсетях напомнил о выигранных с «Юнайтед» трофеях, которых у оппонента нет. Но в любом случае рассудить всех могла только игра.
А повод вспомнить о конфликте появился, когда Альмада выполнил стандарт, выпрыгнувшие игроки смутили Онана, и мяч, никого не задев, завернул в ворота. Это был 24-й гол «ткачей» в текущем турнире, что стало новым клубным рекордом в ЛЕ.
Однако к перерыву на табло восстановилось равновесие. И тоже после стандарта! Лукас Перри справился с подачей, выбив мяч за штрафную, однако выстрел Угарте с подбора завершился тем, что задержавшийся перед воротами Йоро удачно подставил голову. Где, как не в родной Франции впервые забивать за «МЮ»?!
Самое интересное команды приберегли на концовку, когда Рубен Аморим, казалось, внес перелом заменами. Однако гол Зиркзе, который головой отправил мяч под перекладину с классной подачи Бруну Фернандеша, не стал победным. А «Лион», забивающий не менее двух мячей в двенадцати матчах подряд, выполнил норму благодаря мастерству Ляказетта. Его пас пяткой стал ключевым в спасительной атаке, а Онана дал повод для обсуждения, отбив мяч прямо перед собой после удара Микаутадзе — точно на ногу Шерки.
Очевидно, что это самая интересная пара турнира, и прекрасно работающий Паулу Фонсека надолго запомнит свой 50-й матч в ЛЕ. Больше только у пяти специалистов — Унаи Эмери (93), Жорже Жезуша (68), Гурбана Гурбанова (60), Жозе Моуринью (58) и Йиндржиха Тршиповски (52).
Невезучий «Тоттенхэм»
Еще одна игра близких по уровню классных соперников началась с шока для «Тоттенхэма». Схири отобрал мяч в центре поля, а Экитике, получив передачу на фланге, выстрелил в дальний угол после смещения в центр.
Впрочем, «шпоры» отреагировали на неприятность качественной игрой. Сначала ответный гол отменил Теате, успевший у линии ворот опередить Соланке. Но спустя несколько минут передачу Мэддисона красивым ударом пяткой завершил оказавшийся перед воротами фланговый защитник Педро Порро.
Второй тайм — время, когда Ангелос Постекоглу мог сетовать на невезение. По ходу очень мощного отрезка в исполнении лондонцев Бергвалль из-за штрафной выстрелил в перекладину, еще раз каркас ворот остановил атаку замыкавшего подачу углового Бентанкура, а голкипер вытянул из дальнего угла удар Сон Хын Мина. Пик невезения пришелся на добавленные арбитром минуты, когда ван де Вен пробил с отскоком от газона, и Кауа Сантос перевел мяч через перекладину. Отстоял ничью, которая скорее в пользу «Айнтрахта».
Героический «Рейнджерс»
Мечтающий о домашнем финале «Атлетик» получил численное преимущество уже на 13-й минуте. Судьи верно определили, что Преппер снес Иньяки Уильямса в сантиметрах от линии штрафной, но ВАР все равно пригласил главного арбитра к монитору. Итог — удаление опытного защитника за «фол последней надежды».
Еще одно важное решение при помощи техники было принято после перерыва, когда забивший из офсайда Беренгер получил вторую попытку, так как его удару предшествовал контакт мяча с рукой защитника.
Только звание героя вечера забрал парировавший пенальти Келли. Эмоциональная ничья шотландской команды, которая должна поддержать 18-летнего Райса. Попавший в старт воспитанник «Рейнджерс» покинул поле на носилках, получив удар в голову.
Лига конференций: «Челси» вне конкуренции
Главный фаворит Лиги конференций уверенно подтвердил свой статус в Варшаве. «Челси» вплотную подобрался к первому голу ближе к перерыву, и если Палмер с Нкунку забить не сумели, то 19-летний Джордж уже во втором тайме открыл счет не только в матче — но и для себя лично в основном составе лондонского клуба. Молодой форвард успел на добивание после удара Джеймса с подбора. Еще два гола организовали Санчо и классно вышедший на замену Мадуэке. А в интервале между его дублем еще и случился нереализованный Нкунку пенальти. Впрочем, и без гола француза в этой паре все очевидно.
Не менее уверенную победу «Бетиса» омрачила травма Иско, а победный результат обеспечил Бакамбу. Он открыл счет в атаке, которая началась с отбора у собственной штрафной и уложилась в три передачи. А потом активность ветерана привела к тому, что мяч отскочил к 19-летнему Хесусу Родригесу, забившему свой первый еврокубковый гол. Еще чуть удачи, и молодой футболист оформил бы дубль, но его удар с острого угла остановила штанга.
Пожалуй, самая не статусная игра дня, напомнившая о первой половине 80-х прошлого века, когда в финалах Кубка УЕФА никого не удивляли «Гетеборг», «Андерлехт» и даже «Данди Юнайтед». Ее судьбу решил курьезный автогол шведского защитника, который обескуражил вратаря «Юргордена». Кипер после не таившего угрозы прострела Шауба готовился спокойно забрать мяч, а тот от неловкого одноклубника юркнул в ближний угол. Также стоит отметить появление на поле ветерана «Рапида» Бургшталлера, который впервые сыграл после нападения неизвестного, проломившего ему череп.
Автор: Андрей Кузичев