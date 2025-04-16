ПСЖ и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов по футболу

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:3 проиграл английской «Астон Вилле» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, но по сумме двух игр вышел в полуфинал. Встреча прошла на «Вилла-Парке» в Бирмингеме.
В составе французского клуба голы забили Ашраф Хакими (11-я минута) и Нуну Мендеш (28), у хозяев — Юри Тилеманс (34), Джон Макгинн (55) и Эзри Конса (57). Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу ПСЖ.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел весь матч на скамейке запасных, в стартовом составе парижан вышел итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
В другом матче германская «Боруссия» из Дортмунда со счетом 3:1 обыграла испанскую «Барселону». По сумме двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов вышла «Барселона», в первом матче обыгравшая «Боруссию» со счетом 4:0.
ПСЖ ни разу не становился победителем Лиги чемпионов. В 2020 году команда доходила до финала, но проиграла германской «Баварии» (0:1). «Астон Вилла» побеждала в Кубке европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) в 1982 году.