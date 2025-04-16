ПСЖ и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов по футболу

ПСЖ ни разу не становился победителем Лиги чемпионов. В 2020 году команда доходила до финала, но проиграла германской «Баварии» (0:1). «Астон Вилла» побеждала в Кубке европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) в 1982 году.