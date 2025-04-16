Спасибо, «Астон Вилла» и Дортмунд! За такие вечера мы и любим Лигу чемпионов

От вторничного лигочемпионского вечера вообще не было никаких особенных ожиданий (по крайней мере, лично у меня). Да им особенно неоткуда было взяться, учитывая результаты первых матчей. 4:0 в матче «Барселоны» и «Боруссии» Д при тотальном превосходстве каталонцев (ладно, на гол гости наиграли, но в таком случае счет, скажем, 5:1 был бы более логичен). 3:1 в Париже во встрече «ПСЖ» и «Астон Виллы», но и там игра была совершенно односторонней, и если бы защитник хозяев Нуну Мендеш не забил третий мяч в уже добавленное время, то вполне можно было бы говорить о несправедливости и невезении. Ну или о чудесном отскоке «Виллы» и мастерстве вратаря Эмилиано Мартинеса.
Казалось бы, что могло быть интересного в ответных матчах? Ну, хорошо, можно завести трансляцию фоном, и, если ничего экстраординарного, заниматься своими делами — ход мыслей был примерно таким. И за такой настрой хочется извиниться перед «Боруссией» и «Виллой». Да, ни те ни другие не совершили чудес, но сделали все, чтобы этот лигочемпионский вечер перестал быть проходным. «Ночи, которые мы никогда не забудем». Кажется, такой слоган УЕФА запускает во время матчей на рекламных щитах на аренах, и в этот раз он получился удивительно точным.
И знаете, что зацепило особенно сильно? «Вилла» и Дортмунд могли сложить лапки еще до стартового свистка. Особенно «Боруссия», у которой и ситуация была сложнее, и весь сезон наперекосяк, да и вообще плюшевая репутация, от которой, кажется, уже никогда не отмыться. Но ни те ни другие этого не сделали. Сложно сказать, была ли «Барселона» хоть раз в этом сезоне такой беспомощной. Кажется, нет. 0,02 xG, ни одного острого момента и всего один удар, да и тот мимо ворот, — это статистика каталонцев по итогам первого тайма. Окончательный вариант чуть лучше — 0,49 xG и семь ударов, два из которых в створ. И если бы не автогол Рами Бансебайни…
«Боруссия» могла сломаться после этого. Представьте, вам нужно отыграть 0:4 у, пожалуй, самой яркой команды Европы этого сезона, вы забиваете быстрый гол, возите соперника, затем в начале второго тайма делаете 2:0 и… через пять минут получаете этот дурацкий автогол. К чести Дортмунда, хозяева сумели оправиться, забить третий и обеспечить какое-то напряжение в концовке (особенно если вспомнить, что «Барселона» — мастер разбазаривать преимущество, «Рома» — 2018 и «Ливерпуль» — 2019 это хорошо помнят). И это заслуживает уважения.
Как и то, что в параллельном матче сделала «Астон Вилла». 1:3 даже против нынешнего «ПСЖ» не выглядят так уж безнадежно (уж точно лучше, чем 0:4), но только если вы не получаете 0:2 к исходу первого получаса игры. «Вилла», за которую, как и неделю назад в Париже, приехал поболеть наследный принц Уильям вместе с сыном, принцем Джорджем (забавно, конечно, наблюдать, как весьма сдержанный и скованный этикетом Уильям преображается на футболе, давая волю эмоциям), была весьма бодра, но ничего не могла сделать с блистательными контратаками «ПСЖ» (а в первом случае еще и Мартинес откровенно привез). 1:5 по сумме двух матчей — это приговор. Но как же здорово, что футболисты «Виллы» придерживались другого мнения. Надо было видеть, что творилось на стадионе после того, как Эзри Конса сделал счет 3:2.
И чудо в виде четвертого гола было очень близко. Если «ПСЖ» возьмет-таки Лигу чемпионов в этом году, сейв Джанлуиджи Доннаруммы после выхода один на один с ним Марко Асенсио (который, что занятно, принадлежит Парижу, играя в Бирмингеме на правах аренды) точно будут вспоминать еще долго.
А ведь какой мог бы быть ворох сюжетов. Помните же те великие 6:1 в матче «Барселоны» и «ПСЖ»? Париж тогда тренировал Унаи Эмери, а каталонцев — Луис Энрике. Сейчас вполне могла быть персональная обратка, хотя пострадавшей стороной в любом случае был бы «ПСЖ». Экс-мадридист Асенсио, казнящий клуб, которому принадлежит…
Но и так получилось неплохо. Вечер из проходного стал ярким и запоминающимся — и это как раз то, чего мы ждем и чего хотим от Лиги чемпионов, даже если перед началом матча в Бирмингеме по ошибке включили гимн Лиги Европы. И более афишным, статусным и интригующим матчам среды нужно будет хорошо постараться, чтобы перебить это приятное послевкусие.
Автор: Дмитрий Гирин
Унаи Эмери
Луис Энрике
Юри Тилеманс
(Джон Макгинн)
34′
Джон Макгинн
(Пау Торрес)
55′
Эзри Конса
(Маркус Рэшфорд)
57′
Ашраф Хакими
11′
Нуну Мендеш
(Усман Дембеле)
27′
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
27
Морган Роджерс
12
Люка Динь
76′
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
42′
66′
21
Марко Асенсио
8
Юри Тилеманс
88′
6
Росс Баркли
24
Амаду Онана
67′
41
Джейкоб Рэмси
9
Маркус Рэшфорд
76′
11
Олли Уоткинс
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
58′
14
Дезире Дуэ
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
3
2
Офсайды
5
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти