Спасибо, «Астон Вилла» и Дортмунд! За такие вечера мы и любим Лигу чемпионов

И знаете, что зацепило особенно сильно? «Вилла» и Дортмунд могли сложить лапки еще до стартового свистка. Особенно «Боруссия», у которой и ситуация была сложнее, и весь сезон наперекосяк, да и вообще плюшевая репутация, от которой, кажется, уже никогда не отмыться. Но ни те ни другие этого не сделали. Сложно сказать, была ли «Барселона» хоть раз в этом сезоне такой беспомощной. Кажется, нет. 0,02 xG, ни одного острого момента и всего один удар, да и тот мимо ворот, — это статистика каталонцев по итогам первого тайма. Окончательный вариант чуть лучше — 0,49 xG и семь ударов, два из которых в створ. И если бы не автогол Рами Бансебайни…