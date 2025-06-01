Стало известно, сколько «ПСЖ» получит за победу в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Football Meets Data в соцсетях.
По информации источника, за победу в финальном матче Лиги чемпионов против «Интера» со счетом 5:0 «ПСЖ» будет выплачено €6,5 млн. Дополнительные €4 млн парижский клуб получит за участие в Суперкубке УЕФА.
В финальной встрече Лиги чемпионов, которая состоялась 31 мая, парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.
Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.
Луис Энрике
Симоне Индзаги
Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
12′
Дезире Дуэ
(Усман Дембеле)
20′
Дезире Дуэ
(Витор Феррейра Витинья)
63′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
73′
Сенни Маюлу
(Брэдли Барколя)
86′
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
90′
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
78′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
84′
24
Сенни Маюлу
8
Фабиан Руис
84′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
65′
66′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
9
Гонсалу Рамуш
1
Янн Зоммер
95
Алессандро Бастони
15
Франческо Ачерби
71′
2
Дензел Дюмфрис
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
69′
10
Лаутаро Мартинес
28
Бенжамен Павар
53′
31
Янн Биссек
62′
30
Карлос Аугусту
32
Федерико Димарко
53′
59
Никола Залевски
56′
20
Хакан Чалханоглу
70′
21
Кристьян Асллани
22
Генрих Мхитарян
62′
36
Маттео Дармиан
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
23
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
13
Фолы
7
0
Офсайды
5
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти