Футболисты минского «Динамо» уступили на старте квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в стартовом матче первого квалификационного раунда динамовцы уступили в болгарском Разграде местному «Лудогорцу» со счетом 0:1. В первой половине игры инициативой больше владели хозяева поля, а минчане отвечали острыми контратаками. В двух из них отличные шансы отличиться были у Мустафы Джиме, но оба раза он не смог поразить ворота Серхио Падта. После перерыва «Лудогорец» усилил натиск и в концовке игры все же добился успеха после точного удара чешского полузащитника Филипа Калоча. Ответный поединок состоится 16 июля в венгерском Мезекевешде. Победитель этой пары сыграет во втором раунде ЛЧ с хорватской «Риекой», а проигравший перейдет в Лигу конференций. В прошлом сезоне чемпионы Беларуси и Болгарии встречались во втором круге квалификации главного континентального турнира и тогда по сумме двух встреч «Лудогорец» оказался сильнее — 2:0 и 0:1.