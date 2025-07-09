Футболисты минского «Динамо» уступили на старте квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в стартовом матче первого квалификационного раунда динамовцы уступили в болгарском Разграде местному «Лудогорцу» со счетом 0:1. В первой половине игры инициативой больше владели хозяева поля, а минчане отвечали острыми контратаками. В двух из них отличные шансы отличиться были у Мустафы Джиме, но оба раза он не смог поразить ворота Серхио Падта. После перерыва «Лудогорец» усилил натиск и в концовке игры все же добился успеха после точного удара чешского полузащитника Филипа Калоча. Ответный поединок состоится 16 июля в венгерском Мезекевешде. Победитель этой пары сыграет во втором раунде ЛЧ с хорватской «Риекой», а проигравший перейдет в Лигу конференций. В прошлом сезоне чемпионы Беларуси и Болгарии встречались во втором круге квалификации главного континентального турнира и тогда по сумме двух встреч «Лудогорец» оказался сильнее — 2:0 и 0:1.
Три белорусских представителя в квалификации Лиги конференций свои первые встречи проведут завтра. Гродненский «Неман» сыграет в Ереване с армянским «Урарту», футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в номинально домашнем матче в венгерском Сомбатхее встретятся с северомакедонским клубом «Работнички», а брестское «Динамо» в черногорском Никшиче будет соперничать с местной «Сутьеской».
Игор Йовичевич
Вадим Скрипченко
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