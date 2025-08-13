Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
6.69
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо
0
:
Краснодар
3
Все коэффициенты
П1
92.00
X
23.00
П2
1.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом»

«ПСЖ» и «Тоттенхэм» огласили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА — 2025.

Источник: AP 2024

У парижан на скамейке запасных остался российский голкипер Матвей Сафонов, а в воротах с первых минут сыграет новичок команды Люка Шевалье.

«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.

«Тоттенхэм»: Викарио, Ван де Вен, Дансо, Ромеро, Педро Порро, Сарр, Бентанкур, Жоау Пальинья, Спенс, Ришарлисон, Кудус.

Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» на стадионе «Дачия Арена» в итальянской Удине начнется в 22:00 мск.

