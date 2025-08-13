Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом»

У парижан на скамейке запасных остался российский голкипер Матвей Сафонов, а в воротах с первых минут сыграет новичок команды Люка Шевалье.
«ПСЖ»: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.
«Тоттенхэм»: Викарио, Ван де Вен, Дансо, Ромеро, Педро Порро, Сарр, Бентанкур, Жоау Пальинья, Спенс, Ришарлисон, Кудус.
Матч «ПСЖ» — «Тоттенхэм» на стадионе «Дачия Арена» в итальянской Удине начнется в 22:00 мск.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше