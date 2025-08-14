Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Суперкубок
завершен
ПСЖ
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Викинг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Сочи
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2

Футболисты ПСЖ обыграли «Тоттенхэм» и стали обладателями Суперкубка УЕФА

Игроки французской команды оказались точнее в серии пенальти.

Источник: Reuters

РИМ, 14 августа. /ТАСС/. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти обыграли английский «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Фриули» в итальянском Удине.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе ПСЖ голы забили Ли Кан Ин (85-я минута) и Гонсалу Рамуш (90+4). У «Тоттенхэма» отличились Микки ван де Вен (39) и Кристиан Ромеро (48). В серии пенальти точнее были игроки парижской команды — 4:3.

ПСЖ впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне парижане впервые стали победителями Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» в сезоне-2024/25 выиграл Лигу Европы.

ПСЖ
2:2
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Суперкубок,
13.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Томас Франк
Статистика
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
2
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти