Футболисты ПСЖ обыграли «Тоттенхэм» и стали обладателями Суперкубка УЕФА

РИМ, 14 августа. /ТАСС/. Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти обыграли английский «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Фриули» в итальянском Удине.
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе ПСЖ голы забили Ли Кан Ин (85-я минута) и Гонсалу Рамуш (90+4). У «Тоттенхэма» отличились Микки ван де Вен (39) и Кристиан Ромеро (48). В серии пенальти точнее были игроки парижской команды — 4:3.
ПСЖ впервые в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне парижане впервые стали победителями Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» в сезоне-2024/25 выиграл Лигу Европы.
Футбол, Суперкубок,
13.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Томас Франк
Статистика
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
2
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
