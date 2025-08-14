Футболисты ПСЖ обыграли «Тоттенхэм» и стали обладателями Суперкубка УЕФА

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе ПСЖ голы забили Ли Кан Ин (85-я минута) и Гонсалу Рамуш (90+4). У «Тоттенхэма» отличились Микки ван де Вен (39) и Кристиан Ромеро (48). В серии пенальти точнее были игроки парижской команды — 4:3.