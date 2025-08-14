Капитан «ПСЖ» Маркиньос отдал свою медаль украинцу Забарному после завоевания Суперкубка УЕФА

Забарный не был заявлен на эту встречу, которую «ПСЖ» выиграл у «Тоттенхэма» в серии пенальти.
В ходе празднования капитан «ПСЖ» Маркиньос снял с себя медаль и повесил ее на грудь Забарному.
Забарный стал игроком «ПСЖ», перейдя из «Борнмута» и подписав с французским клубом контракт до 2030 года.
По информации инсайдеров, сумма трансфера Забарного составила 66 млн евро.
Футбол, Суперкубок,
13.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Луис Энрике
Томас Франк
Статистика
ПСЖ
Тоттенхэм Хотспур
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
2
Фолы
12
12
Офсайды
2
4
