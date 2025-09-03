Сафонов включен в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча.