Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Ротор
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Родина
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Шинник
0
П1
X
П2

Сафонов включен в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов

«Монако» включил в заявку Александра Головина, «Будё-Глимт» — Никиту Хайкина, «Кайрат» — Егора Сорокина.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 3 сентября. Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов включен в заявку команды на матчи общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом туре ПСЖ, который является действующим победителем турнира, 17 сентября примет итальянскую «Аталанту».

«Монако» включил в заявку на Лигу чемпионов российского полузащитника Александра Головина. Норвежский «Будё-Глимт» заявил на турнир вратаря Никиту Хайкина, казахстанский «Кайрат» — защитника Егора Сорокина.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча.