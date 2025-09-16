«Тоттенхэм» победил «Вильярреал» в матче ЛЧ благодаря автоголу испанской команды

Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Раде Обренович. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «шпор».
На четвёртой минуте встречи вратарь испанской команды Луис Жуниор забил гол в собственные ворота.
В следующем туре «Тоттенхэм» встретится с «Будё-Глимт» (30 сентября), а «Вильярреал» — с «Ювентусом» (1 октября).
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Марселино Гарсия Тораль
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Вильярреал
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
1
1
Угловые
3
3
Фолы
14
13
Офсайды
1
1
