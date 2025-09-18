Ричмонд
ПСЖ разгромил «Аталанту» в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 4:0 победил итальянскую «Аталанту» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Забитыми мячами отметились Маркиньос (3-я минута), Хвича Кварацхелия (39), Нуну Мендеш (51) и Гонсалу Рамуш (90+1). На 44-й минуте игрок ПСЖ Брэдли Барколя не реализовал пенальти.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне парижане впервые в своей истории выиграли турнир, разгромив в финале итальянский «Интер» со счетом 5:0. В составе команды победителем Лиги чемпионов стал российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче с «Аталантой» остался на скамейке запасных.

В следующем туре ПСЖ в гостях встретится с испанской «Барселоной», матч пройдет 1 октября. Днем ранее «Аталанта» примет бельгийский «Брюгге».

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона.

ПСЖ
4:0
Первый тайм: 2:0
Аталанта
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Иван Юрич
Голы
ПСЖ
Маркиньос
(Фабиан Руис)
3′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
39′
Нуну Мендеш
(Брэдли Барколя)
51′
Гонсалу Рамуш
90+1′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Брэдли Барколя
44′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
75′
6
Илья Забарный
87
Жоау Невеш
58′
9
Гонсалу Рамуш
8
Фабиан Руис
55′
19
Ли Кан Ин
24
Сенни Маюлу
55′
33
Уоррен Заир-Эмери
7
Хвича Кварацхелия
75′
49
Ибраим Мбай
Аталанта
29
Марко Карнесекки
3
Одилон Коссуну
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
15
Мартен де Рон
19
Берат Джимсити
75′
42
Джорджио Скальвини
85′
69
Хонест Аханор
6
Юнус Муса
44′
75′
44
Марко Брешанини
17
Шарль Де Кетеларе
46′
10
Лазар Самарджич
70
Даниэль Мальдини
46′
90
Никола Крстович
Статистика
ПСЖ
Аталанта
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
7
Удары в створ
13
2
Угловые
6
1
Фолы
5
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти