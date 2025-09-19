Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.49
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.04
П2
2.82
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.83
П2
7.19
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.77
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
5
:
Галатасарай
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
4
:
Кайрат
1
П1
X
П2

Фоден высказался о победе «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов с «Наполи»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» со счётом 2:0.

Источник: Getty Images

«Это очень сложная команда, вскрывать её оборону было тяжело. Думаю, мы сыграли достаточно толково и не допустили слишком много потерь. Первый тайм получился немного нервным. Я не так часто получал мяч между линиями, но в эпизоде с голом Эрлинг Холанд, как всегда, сделал забегание. Нужно лишь наладить эту связь. Он бьёт все возможные рекорды. То, что он делает, невероятно. Великолепный игрок», — приводит слова Фодена официальный сайт УЕФА.