Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Вильярреал» в Лиге чемпионов

Гол Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Вильярреал» в матче Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» на выезде обыграл испанский «Вильярреал» в матче третьего тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Вильярреале, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Эрлинг Холанд (17-я минута) и Бернарду Силва (40).

Холанд отметился забитым голом в 12-м матче кряду во всех турнирах, в том числе товарищеских, всего в его активе 22 гола и три передачи в 12 последних играх.

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении трех туров Лиги чемпионов. «Вильярреал» продлил серию без побед в турнире до трех матчей. В следующем туре английский клуб 5 ноября примет дортмундскую «Боруссию», испанская команда в этот же день на выезде сыграет против кипрского «Пафоса».

В других матчах дня «Боруссия» на выезде обыграла датский «Копенгаген» со счетом 4:2, а английский «Ньюкасл» на своем поле победил португальскую «Бенфику» — 3:0.

Вильярреал
0:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
21.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Холанн
17′
Бернарду Силва
40′
Составы команд
Вильярреал
1
Луис Жуниор
15
Сантьяго Моуриньо
45′
8
Хуан Фойт
12
Ренату Вейга
16
Томас Партей
19
Николя Пепе
24
Альфонсо Педраса
11′
46′
23
Серхи Кардона
17
Тейджон Бьюкенен
66′
20
Альберто Молейро
85′
18
Пап Гей
75′
81′
10
Даниэль Парехо
14
Санти Комесанья
72′
22
Айосе Перес
9
Жорж Микаутадзе
66′
21
Тани Олувасейи
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
22′
3
Рубен Диаш
65′
5
Джон Стоунс
14
Нико Гонсалес
57′
8
Матео Ковачич
82
Рико Льюис
73′
4
Тиджани Рейндерс
9
Эрлин Холанн
86′
7
Омар Мармуш
26
Савио
86′
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
72′
52
Оскар Бобб
Статистика
Вильярреал
Манчестер Сити
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
2
6
Угловые
1
3
Фолы
17
15
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти