«Арсенал» разгромил «Славию» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» на выезде разгромил пражскую «Славию» в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Микель Мерино (46-я и 68-я минуты), также гол забил Букайо Сака (32, с пенальти).

На 73-й минуте матча на поле в составе «Арсенала» вышел хавбек Макс Дауман, возраст которого составляет 15 лет и 308 дней. Он стал самым молодым дебютантом в истории Лиги чемпионов.

«Арсенал» выиграл четвертый матч основного этапа турнира подряд и лидирует в таблице, набрав 12 очков. «Славия» продлила серию без побед в текущем сезоне Лиги чемпионов до четырех игр и располагается вне зоны отбора в плей-офф, имея в своем активе два балла.

В следующем туре «Арсенал» 26 ноября примет мюнхенскую «Баварию», «Славия» днем ранее дома сыграет против «Атлетика» из Бильбао.

В другом матче дня итальянский «Наполи» на своем поле сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» — 0:0.

Славия Пр
0:3
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
4.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Fortuna Arena
Главные тренеры
Индржих Трпишовски
Микель Артета
Голы
Арсенал
Букайо Сака
32′
Микель Мерино
(Леандро Троссар)
46′
Микель Мерино
(Деклан Райс)
68′
Составы команд
Славия Пр
35
Якуб Маркович
4
Давид Зима
2
Штепан Халоупек
12
Юссуфа Мбоджи
90+6′
17
Лукаш Провод
23
Михал Садилек
27
Томаш Влчек
70′
7
Мухаммед Чам
16
Давид Мозес
74′
8
Даики Хасиока
25
Томаш Хоры
48′
13
Моймир Хитил
11
Юссуфа Саньянг
74′
9
Васил Кушей
10
Христос Зафейрис
70′
70′
21
Давид Дудера
83′
Арсенал
1
Давид Райя
16
Кристиан Нергор
75′
23
Микель Мерино
37′
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
73′
4
Бен Уайт
5
Пьеро Хинкапье
73′
49
Майлс Льюис-Скелли
79′
22
Итан Нванери
24′
65′
10
Эберечи Эзе
41
Деклан Райс
81′
71
Андре Харриман-Анноус
19
Леандро Троссар
73′
56
Макс Доуман
Статистика
Славия Пр
Арсенал
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
1
8
Угловые
4
7
Фолы
24
12
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Алияр Агаев
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти