«Арсенал» разгромил «Славию» в матче Лиги чемпионов

Встреча, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Микель Мерино (46-я и 68-я минуты), также гол забил Букайо Сака (32, с пенальти).
На 73-й минуте матча на поле в составе «Арсенала» вышел хавбек Макс Дауман, возраст которого составляет 15 лет и 308 дней. Он стал самым молодым дебютантом в истории Лиги чемпионов.
«Арсенал» выиграл четвертый матч основного этапа турнира подряд и лидирует в таблице, набрав 12 очков. «Славия» продлила серию без побед в текущем сезоне Лиги чемпионов до четырех игр и располагается вне зоны отбора в плей-офф, имея в своем активе два балла.
В следующем туре «Арсенал» 26 ноября примет мюнхенскую «Баварию», «Славия» днем ранее дома сыграет против «Атлетика» из Бильбао.
В другом матче дня итальянский «Наполи» на своем поле сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» — 0:0.
