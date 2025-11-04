«Арсенал» разгромил «Славию» в матче Лиги чемпионов

«Арсенал» выиграл четвертый матч основного этапа турнира подряд и лидирует в таблице, набрав 12 очков. «Славия» продлила серию без побед в текущем сезоне Лиги чемпионов до четырех игр и располагается вне зоны отбора в плей-офф, имея в своем активе два балла.