«Брюгге» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче Лиги чемпионов

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты бельгийского «Брюгге» дома со счетом 3:3 сыграли вничью с испанской «Барселоной» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов.
В составе хозяев голы забили Николо Тресольди (6-я минута) и Карлуш Боржеш (17, 64). У «Барселоны» отличились Ферран Торрес (8) и Ламин Ямаль (61), еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Брюгге» Христос Цолис (77).
Команды встретились в Лиге чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда на первом групповом этапе «Барселона» одержала две победы (3:2, 1:0).
«Барселона» после четырех туров набрала семь очков, у бельгийской команды — четыре. В следующем туре «Барселона» 25 ноября на выезде сыграет с английским «Челси», «Брюгге» на следующий день в гостях встретится с португальским «Спортингом».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Ники Хайен
Ханс-Дитер Флик
Николо Тресольди
(Карлуш Боржеш)
6′
Карлуш Боржеш
(Христос Тзолис)
17′
Карлуш Боржеш
(Ханс Ванакен)
63′
Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
8′
Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
61′
Христос Тзолис
77′
29
Нордин Яккерс
64
Кириани Саббе
65
Хоакин Сейс
8
Христос Тзолис
20
Ханс Ванакен
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
25
Александр Станкович
9
Карлуш Боржеш
78′
17
Ромео Верман
7
Николо Тресольди
78′
67
Мамаду Дьякон
81′
15
Рафаэль Оньедика
32′
84′
62
Линнт Аудор
87′
10
Хуго Ветлесен
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
47′
10
Ламин Ямаль
81′
16
Фермин Лопес
85′
4
Рональд Араухо
21
Френки де Йонг
3
Алехандро Бальде
90′
5
Пау Кубарси
14
Маркус Рэшфорд
83′
19
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
58′
20
Дани Ольмо
24
Эрик Гарсия
90′
35
Херард Мартин
17
Марк Касадо
58′
9
Роберт Левандовски
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти