«Галатасарай» победил «Аякс» благодаря хет-трику Осимхена

У гостей все три гола забил Виктор Осимхен, при этом форвард дважды реализовал пенальти.
«Галатасарай» поднялся на девятое место в таблице общего этапа ЛЧ с 9 очками. «Аякс» идет на последней, 36-й строчке — команда не набрала ни одного очка за 4 матча.
В следующем туре «Галатасарай» сыграет дома с «Юнионом», а «Аякс» примет на своем поле «Бенфику».
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Джон Хейтинга
Окан Бурук
Голы
Галатасарай
Виктор Осимхен
(Лерой Сане)
59′
Виктор Осимхен
66′
Виктор Осимхен
78′
Составы команд
Аякс
22
Ремко Пасвер
3
Антон Гоэи
38′
18
Дэви Классен
75′
25
Вут Вегхорст
10
Оскар Глух
37
Йосип Шутало
15
Юри Бас
5
Оуен Вайндал
46′
41
Джеральд Алдерс
24
Жорти Мокио
4′
79′
16
Джеймс Макконнелл
85′
6
Юри Регер
70′
28
Киан Фитц-Джим
11
Мика Годтс
70′
43
Райан Бунида
Галатасарай
1
Угурджан Чакыр
90
Уилфрид Синго
7
Роланд Шоллои
10
Лерой Сане
6
Давинсон Санчес
42
Абдюлкерим Бардакджы
4
Исмаил Якобс
86′
17
Эрен Элмали
8
Габриэл Сара
46′
53
Барыш Йылмаз
45
Виктор Осимхен
81′
9
Мауро Икарди
34
Лукас Торрейра
89′
18
Беркан Кутлу
99
Марио Лемина
86′
23
Каан Айхан
Статистика
Аякс
Галатасарай
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
2
7
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
2
Фолы
12
15
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Бенуа Бастьен
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти