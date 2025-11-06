ВАР спас «Барселону» от кошмарного поражения в Брюгге, крутая ничья «Карабаха» и «Челси», Моуринью снова без победы

А в компенсированное время мяч в четвертый раз побывал в воротах сине-гранатовых. Замешкавшийся с передачей Щенсны схватился за голову, однако ВАР спас его от ночных кошмаров. Как оказалось, катившийся в подкате Верман не сыграл в мяч и нарушил правила. Можно было выдохнуть, только это не та игра, которой один из фаворитов турнира может гордиться. Зато «Брюгге» заслужил овацию и напряг статистиков, которые выяснили — в прошлый раз команда трижды забивала представителю Испании в 1969 году!