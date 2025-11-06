ВАР спас «Барселону» от кошмарного поражения в Брюгге, крутая ничья «Карабаха» и «Челси», Моуринью снова без победы

Начали с сюрпризов
Игра в Баку для «Челси» началась с неприятностей — травмы отыгравшего всего пять минут Лавии. Однако в плане игры проблем у синих поначалу не было. Тем более на замену экстренно вышел такой мастер, как Кайседо. А назревавший гол в итоге забил Эстевао. Бразилец убрал финтом защитника и резко пробил в ближний угол.
Однако «Карабах» был привычно смел и настырен в атаке, что и принесло успех. Сольный прорыв Дурана получился даже более ярким, чем у Эстевао, а на добивании после попадания в штагу отличился Леандро Андраде. При этом чемпионы Азербайджана тоже провели вынужденную замену, потеряв бывшего полузащитника «Краснодара» Кади Боргеса. Но не потеряли в качестве и заработали пенальти после попадания мяча в руку Хато. Янкович был точен, а стадион сходил с ума от счастья.
Трибуны, правда, расстроил Гарначо, который отдал неудачную передачу, но отскок оказался в его пользу, а удар аргентинца в дальний угол получился идеальным. Однако развить успех лондонцам не позволили, и статусную ничью команда Гурбана Гурбанова заслужила. Больше того, в добавленное арбитром время сенсационную победу «Карабаху» мог принести Кащук. А последний сейв — после удара Гарначо «ножницами» — остался за Кохальски. Семь очков после четырех туров — отличный результат. Особенно после 0:10 по сумме двух предыдущих матчей с «Челси». Впереди выезд в гости к «Наполи».
Не меньше удивляло и то, как в параллельном матче развивались события на Кипре. В первом тайме «Пафос» справился с атаками «Вильярреала», который ожидаемо выглядел активнее, а вторая половина началась с гола Люкассена после подачи углового. Он оказался историческим и принес клубу, которым владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, первую победу в ЛЧ.
Щенсны был близок к провалу
Сенсационно начался и матч в Брюгге, где «Барселона» провалилась в обороне, и Карлуш Форбс вырезал идеальную передачу на Тресольди. Впрочем, сине-гранатовые быстро ответили почти зеркальной комбинацией Фермина Лопеса и Феррана Торреса.
Но как же были посрамлены те, кто думал, что сейчас все встанет на свои места! «Брюгге» продолжал разрывать каталонцев в контратаках, а Форбса вывели на голевой удар в такой молниеносной многоходовке, словно в руках главного тренера черно-синих Ники Хейена геймпад, и это футсим, а не реальный футбол.
Фаворит так и не отыгрался до перерыва, хотя Кунде выстрелил в перекладину, а Ферран, которого длинным пасом отправил в прорыв Ямаль, пробил не только мимо голкипера, но и мимо ворот. Удача словно отвернулась от «Барсы». На такие мысли наталкивали попадание Эрика Гарсии в перекладину и бесхитростный удар Ямаля по центру ворот. Но как же в итоге забил Ламин — шведкой после изящного паса Фермина пяткой!
Творчество в чистом виде, которое, впрочем, никак не сказывалось на качестве игры гостей в обороне. Трудно представить, что переживал Ханси Флик, наблюдая за вторым голом Форбса, который должен был забивать еще за несколько минут до этого.
Как оказалось, главное испытание нервной системы тренера «Барсы» и ее болельщиков было впереди. Но для начала фортуна все-таки улыбнулась чемпионам Испании, когда мягкая подача Ямаля трансформировалась в автогол едва коснувшегося мяча головой Тсолиса.
А в компенсированное время мяч в четвертый раз побывал в воротах сине-гранатовых. Замешкавшийся с передачей Щенсны схватился за голову, однако ВАР спас его от ночных кошмаров. Как оказалось, катившийся в подкате Верман не сыграл в мяч и нарушил правила. Можно было выдохнуть, только это не та игра, которой один из фаворитов турнира может гордиться. Зато «Брюгге» заслужил овацию и напряг статистиков, которые выяснили — в прошлый раз команда трижды забивала представителю Испании в 1969 году!
Лаутаро забивает только в ЛЧ
«Кайрат» в Милане играл без бывшего капитана «Краснодара» Мартыновича, Соответственно, в составе казахстанцев был только один бывший представитель РПЛ. И как раз Егор Сорокин спас гостей от быстрого гола, головой остановив мяч на линии ворот после удара Лаутаро Мартинеса. С остальными атаками «Интера» Анарбеков на последнем рубеже справлялся самостоятельно.
В свою очередь «Кайрат» огрызался весьма симпатичными контратаками. Одну из них фирменным дальним ударом завершал Сатпаев. Посланный казахстанской звездочкой мяч попал в перекладину. И все-таки класс команды Кристиана Киву сказался, когда отбегавший вхолостую три тура Серии А Лаутаро все-таки отправил мяч в сетку со второго подбора. В ЛЧ аргентинец отличился в трех матчах подряд со старта группового раунда (один тур он пропустил), что удавалось ранее двум игрокам «Интера» — Это’О и Адриано.
В перерыве капитана заменили, и он уже со скамейки наблюдал за тем, как «Кайрат» осчастливил своих болельщиков голом Арада после углового.
Но все же сенсации не случилось, а переломным оказался короткий пас Пио Эспозито под дальний удар Карлоса Аугусто. Кто бы мог подумать, что финалист последней ЛЧ после финального свистка будет так эмоционально радоваться скромной по счету победе над дебютантом турнира! Хотя успех точно не стал банальным, потому что «Интер» впервые начал лигочемпионскую кампанию с четырех выигранных матчей.
Драмы в Лиссабоне и Марселе
«Ньюкасл» в АПЛ и в ЛЧ — словно две разные команды. Одна версия «сорок» не может подняться в первую десятку, вторая уверенно двигается в топ-8 в главном еврокубке. Вот и «Атлетик» на «Сент-Джеймс Парк» долго не продержался, пропустив после подачи Триппьера со штрафного и невероятного по траектории удара Берна головой.
Баски пытались огрызаться и даже попали в штангу, но в целом игра была под контролем команды Эдди Хау. И если в первом тайме Жоэлинтон ухитрился не попасть в пустые ворота, то после перерыва бразилец головой замкну подачу Барнса. Есть третья победа «Ньюкасла»!
Оборона — не самая сильная сторона «Марселя». Об этом в очередной раз напомнил проникающий пас Лукмана, после чего Крстович заставил Рульи сбить себя с ног. Вот только Де Кетеларе не сумел пробить аргентинского вратаря, у которого давняя репутация грозы пенальтистов. Правда, в ЛЧ в составе провансальцев Рульи остановил удар с точки впервые (до этого было три сейва в Лиге 1), и в принципе вратарям «Марселя» такое не удавалось со времен Стива Манданда в 2013 году.
Но главная драма случилась в конце игры, дав новый повод возмущаться тем, кто не успевает следить, как меняются трактовки попадания мяча в руку в штрафной. Хозяева негодовали, требуя наказать Эдерсона в эпизоде, когда случился отскок от газона. Но в итоге получили только желтую карточку для своего главного тренера Роберто Де Дзерби, который проиграл 7 из своих десяти матчей в главном еврокубке (+1=2−7). А самое страшное для «Марселя» — с касания руки началась контратака, которую завершил потрясающий и победный для «Аталанты» дальний удар Самарджича.
У Жозе Моуринью есть полное право говорить о кошмарной реализации моментов. Два попадания в перекладину. Потом — двойной момент, упущенный в одной атаке Лукебакио и Павлидисом, а также ситуация, когда греческий снайпер дрогнул, оказавшись с глазу на глаз с Флеккеном. На таком фоне пропускать было обидно, но так, как это случилось, — особенно. Трубин вроде бы отвел угрозу, справившись с плотным ударом Шика, однако шведский защитник «орлов» Даль неловко выбил мяч головой, а вторую возможность получивший подарок Шик уже не упустил. «Бенфика» проиграла все четыре матча в основном этапе, повторив свой худший старт в ЛЧ (2018 и 2023 год).
Можно было только посочувствовать голкиперу «Аякса» Пасверу. За три дня до своего 42-го дня рождения он делал все, чтобы спасти амстердамцев от очередного фиаско, однако партнеры помогали ему не лучшим образом. Сначала проспали рывок Осимхена, который нырнул за подачей Лероя Сане и переправил мяч в сетку головой, а потом два попадания мяча в руку обернулись двумя 11-метровыми. Так нигерийский снайпер оформил первый в карьере лигочемпионский хет-трик, а проигравший все четыре матча «Аякс» выдал худший для Нидерландов старт в ЛЧ, повторив результаты «Виллем II» (1999) и «Фейеноорда» (2017).
Статистика дня
1-м футболистом, у которого есть серии из пяти результативных матчей за три разные команды в ЛЧ («Зальцбург», «Боруссия», «Манчестер Сити»), стал Холанн.
1-м южноамериканцем, который забил в двух подряд матчах ЛЧ в возрасте не старше 19 лет, стал нападающий «Челси» Эстевао.
7 матчей потребовалось «Карабаху», чтобы впервые набрать очки в екрокубковой встрече с представителем Англии.
11 мячей ударами из-за штрафной, начиная со старта сезона-2023/24, забил полузащитник «Манчестер Сити» Фоден. Это лучший показатель среди игроков АПЛ.
100 матчей провел в ЛЧ полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва.
Автор: Андрей Кузичев