Лиги Европы: кто из российских футболистов выступит в турнирах УЕФА

Алматинцы месяц назад в драматичнейшем стиле стали чемпионами Казахстана, сыграв в последнем туре вничью (1:1) с «Астаной», которая в итоге отстала на два очка. После этого встречались только с «Интером», уступив итальянцам со счетом 2:1. Матч с «Копенгагеном» станет лишь вторым для «Кайрата» с 26 октября, что точно не будет дополнительным бонусом.