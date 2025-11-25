Лиги Европы: кто из российских футболистов выступит в турнирах УЕФА

Завершилась последняя в этом году международная пауза на игры сборных, и спустя три недели в плотное расписание мирового футбола возвращаются еврокубки. Групповой этап трех главных турниров переваливает за экватор. В Лиге чемпионов «Кайрат» с Егором Сорокиным сыграет в гостях с «Копенгагеном», «Монако» Александра Головина ждет выездной матч с кипрским «Пафосом», ПСЖ Матвея Сафонова примет дома английский «Тоттенхэм». В Лиге Европы ПАОК Магомеда Оздоева и Федора Чалова сыграет на своем поле с норвежским «Бранном», «Штурму» Даниила Худякова предстоит выезд к греческому «Панатинаикосу».
Матвей Сафонов (ПСЖ)
Парижский клуб начинает вторую половину группового этапа Лиги чемпионов в ранге одного из лидеров турнира. Действующий обладатель трофея после четырех туров расположился на пятой строчке в трех очках от первого места, а единственное поражение получил как раз от лидирующей «Баварии».
Следующий соперник парижан — «Тоттенхэм». Несмотря на не самое завидное положение в чемпионате Англии — девятое место, одно очко в трех последних играх и сокрушительное поражение от «Арсенала» (4:1) — в ЛЧ у лондонцев всё достаточно неплохо. Коллектив Томаса Франка идет на десятом месте и в случае победы в эту среду обгонит своих французских оппонентов в таблице (между ними всего одно очко).
К сожалению для персональных болельщиков Матвея Сафонова, россиянин вряд ли сыграет в грядущем матче. Пока бывший голкипер «Краснодара» в этом сезоне выходит только в футболке национальной сборной. Место в рамке займет неприкасаемый Люка Шевалье, который неделю назад дебютировал в команде Дидье Дешама (3:1 против Азербайджана).
Александр Головин («Монако»)
После бодрого старта в Лиге 1 «монегаски» немного взгрустнули, потерпели три подряд поражения с общим счетом 2−9 и опустились на восьмое место. В главном европейском турнире ситуация не лучше: «Монако» на 19-м месте с единственной победой над норвежским «Буде-Глимт».
Ближайшая среда станет для команды Александра Головина отличной возможностью немного подняться в таблице ЛЧ, укрепив свои позиции для последующего выхода в плей-офф. Подопечные Себастьяна Поконьоли сыграют против «Пафоса», изначально считавшегося одним из главных аутсайдеров нынешнего розыгрыша. Но на данный момент киприоты имеют одинаковое количество очков с «Монако», уступая лишь по разнице мячей.
Сам Головин еще в начале октября оправился от травмы и постепенно вернулся в стартовый состав команды. На второе появление после восстановления даже сделал дубль — пострадал «Нант». Последний матч чемпионата, с «Ренном», наш хавбек пропустил, но выходил в обоих встречах сборной России, а с Перу и вовсе забил гол. На игру с «Пафосом» ждем Александра в старте.
Егор Сорокин («Кайрат»)
Алматинцы месяц назад в драматичнейшем стиле стали чемпионами Казахстана, сыграв в последнем туре вничью (1:1) с «Астаной», которая в итоге отстала на два очка. После этого встречались только с «Интером», уступив итальянцам со счетом 2:1. Матч с «Копенгагеном» станет лишь вторым для «Кайрата» с 26 октября, что точно не будет дополнительным бонусом.
С одним очком желто-черные находятся в тройке замыкающих таблицу Лиги чемпионов клубов. Обнадеживает лишь то, что почти все сильнейшие противники позади (остался только «Арсенал» в заключительном туре), а ближайший соперник находится на соседней строчке. Выезд будет сложным — у «Копенгагена» всего одно поражение в родных стенах с середины августа, и то от дортмундской «Боруссии».
Сорокин — лидер обороны «Кайрата». В Лиге чемпионов Егор сыграл максимальное количество минут, начиная с первого квалификационного этапа. Абсолютно точно выйдет с первых минут.
Никита Хайкин («Буде-Глимт»)
Норвежской команде Хайкина предстоит очень ответственная неделя: во вторник игра с «Ювентусом» в ЛЧ, а в воскресенье заключительный тур сезона против «Фредрикстада» в чемпионате. Там «Буде» на одно очко отстают от «Викинга».
Еврокубковую осень чемпион Норвегии начал солидно — в гостях отобрали очки у «Славии» (2:2) и покусали «Тоттенхэм» (2:2) за полярным кругом. Потом, правда, случились осечки с «Галатасараем» и «Монако». Матч с «Юве» будет домашним — традиционно серьезная проверка для приезжающих на стадион «Аспмира».
Хайкин, конечно же, выйдет в старте. Никита один из главных творцов исторических успехов «Буде-Глимт». Возможно, увидим вратаря и на предстоящем чемпионате мира в Северной Америке — в данный момент Хайкин в процессе получения норвежского гражданства.
Даниил Худяков («Штурм»)
Перемещаемся в турнир чуть ниже уровнем — Лигу Европы. «Штурм» подходит к матчу пятого тура с «Панатинаикосом» в ранге одного из лидеров австрийской Бундеслиги. В ЛЕ же пока печально: балансируют на границе топ-24 клубов, которые отправятся в плей-офф турнира.
21-летний российский вратарь долго не играл из-за перелома запястья, полученного летом, и только с начала ноября начал набирать кондиции во второй команде «Штурма». Главный тренер Юрген Зоймель в прошлом сезоне давал Даниилу возможность проявить себя в еврокубках, но с «Панатинаикосом», скорее всего, выпустит основного кипера Оливера Кристенсена.
Магомед Оздоев, Федор Чалов (ПАОК)
После неудачного старта греки уверенно реабилитировались победами над «Лиллем» (3:4) и «Янг Бойз» (4:0). Если в четверг победят норвежский «Бранн» — еще одну дерзкую темную лошадку турнира — имеют все шансы запрыгнуть в топ-8.
Наши соотечественники уже вполне освоились в Греции: Оздоев находится в статусе лучшего бомбардира черно-белых, а Чалов играет регулярно, хоть и не всегда в старте. Недавно Магомед стрельнул дублями в двух подряд турах Суперлиги и поучаствовал голевым пасом в том самом разгроме «Янг Бойз», Федор отметился ассистом с «Лиллем» — ждем новых свершений от российского дуэта.
Никита Иосифов («Целе»)
«Целе» Иосифова — вторая команда Лиги конференций-25/26 прямо сейчас. Тут прошло пока всего три тура, и словенский клуб имеет практически безупречные показатели: девять очков с разницей мячей 7−2. Крушат всех без разбора, под горячую руку Альберта Риеры и его футболистов попали греческий АЕК, польская «Легия» и ирландский «Шэмрок Роверс». Новая цель — чешская «Сигма Оломоуц», отличная возможность продолжить беспроигрышную серию.
Наш вингер ударно выступает в этом сезоне — забил восемь голов и отдал семь ассистов в 27 матчах во всех турнирах. В ЛК Никита, конечно же, основной игрок и имеет в своем активе 1+1. С такой прекрасной формой есть перспектива продолжить голевую серию в турнире.
Дмитрий Кияшов