«Бенфика» Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бенфики». Мячи забили Самуэль Даль (6-я минута) и Леандру Баррейру (90).
«Бенфика» впервые выиграла матч в текущем сезоне Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью, набрав 3 очка, поднялась на 28-е место в турнирной таблице. «Аякс» (0) располагается на последней, 36-й строчке. Нидерландцы остаются единственной командой, не набравшей ни одного очка в пяти матчах основного этапа.
В следующем туре «Бенфика» 10 декабря примет итальянский «Наполи», «Аякс» в этот же день в гостях сыграет с азербайджанским «Карабахом».
В другом матче бельгийский «Юнион» в гостях обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 1:0.
Фред Грим
Жозе Моуринью
Самуэль Даль
6′
Леандру Баррейру
(Фредрик Эурснес)
90′
1
Витезслав Ярош
8
Кеннет Тэйлор
4
Ко Итакура
25
Вут Вегхорст
69′
37
Йосип Шутало
15
Юри Бас
6
Юри Регер
83′
7
Рауль Моро
5
Оуен Вайндал
60′
24
Жорти Мокио
18
Дэви Классен
74′
10
Оскар Глух
43
Райан Бунида
74′
28
Киан Фитц-Джим
11
Мика Годтс
74′
9
Каспер Дольберг
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
74′
8
Фредрик Эурснес
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
5
Энцо Барренечеа
20
Ричард Риос
10
Георгий Судаков
81′
44
Томаш Араужу
18
Леандру Баррейру
90′
16
Ману Силва
14
Вангелис Павлидис
90′
67
Родригу Регу
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
