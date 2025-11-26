«Бенфика» Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов

«Бенфика» впервые выиграла матч в текущем сезоне Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью, набрав 3 очка, поднялась на 28-е место в турнирной таблице. «Аякс» (0) располагается на последней, 36-й строчке. Нидерландцы остаются единственной командой, не набравшей ни одного очка в пяти матчах основного этапа.