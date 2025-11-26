Ричмонд
«Бенфика» Моуринью одержала первую победу в сезоне Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Португальская «Бенфика» одержала победу над нидерландским «Аяксом» в матче пятого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 2:0 в пользу «Бенфики». Мячи забили Самуэль Даль (6-я минута) и Леандру Баррейру (90).

«Бенфика» впервые выиграла матч в текущем сезоне Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью, набрав 3 очка, поднялась на 28-е место в турнирной таблице. «Аякс» (0) располагается на последней, 36-й строчке. Нидерландцы остаются единственной командой, не набравшей ни одного очка в пяти матчах основного этапа.

В следующем туре «Бенфика» 10 декабря примет итальянский «Наполи», «Аякс» в этот же день в гостях сыграет с азербайджанским «Карабахом».

В другом матче бельгийский «Юнион» в гостях обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 1:0.

Аякс
0:2
Первый тайм: 0:1
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
25.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Фред Грим
Жозе Моуринью
Голы
Бенфика
Самуэль Даль
6′
Леандру Баррейру
(Фредрик Эурснес)
90′
Составы команд
Аякс
1
Витезслав Ярош
8
Кеннет Тэйлор
4
Ко Итакура
25
Вут Вегхорст
69′
37
Йосип Шутало
15
Юри Бас
6
Юри Регер
83′
7
Рауль Моро
5
Оуен Вайндал
60′
24
Жорти Мокио
18
Дэви Классен
74′
10
Оскар Глух
43
Райан Бунида
74′
28
Киан Фитц-Джим
11
Мика Годтс
74′
9
Каспер Дольберг
Бенфика
1
Анатолий Трубин
17
Амар Дедич
26
Самуэль Даль
74′
8
Фредрик Эурснес
4
Антониу Силва
30
Николас Отаменди
5
Энцо Барренечеа
20
Ричард Риос
10
Георгий Судаков
81′
44
Томаш Араужу
18
Леандру Баррейру
90′
16
Ману Силва
14
Вангелис Павлидис
90′
67
Родригу Регу
Статистика
Аякс
Бенфика
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
11
Удары в створ
3
4
Угловые
10
4
Фолы
15
8
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти