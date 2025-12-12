«Пари Сен-Жермен» стал соперником минского «Динамо» в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

Минские динамовцы впервые пробились в 1/16 финала этих соревнований. В стартовом круге квалификации подопечные Сергея Яромко победили по сумме двух поединков футболистов казахстанского клуба «Ордабасы». В первой игре в Шымкенте была зафиксирована ничья — 1:1, а во втором матче минчане одержали победу с результатом 2:0. Во втором раунде белорусы прошли болгарский «Лудогорец». В первой игре в Разграде динамовцы уступили хозяевам с минимальной разницей в счете — 0:1, а потом взяли реванш — 2:0. В третьем раунде минчане сумели одолеть тбилисское «Динамо» — в первой игре в грузинской столице хозяева выиграли 2:0, потом белорусы взяли реванш с таким же счетом, а затем вырвали победу в серии послематчевых пенальти — 4:2, причем голкипер минчан Данила Радкевич отразил два удара соперников. Два предыдущих сезона подряд минское «Динамо» добиралось только до второго отборочного раунда.