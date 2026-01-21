«Посоветовал Сане хрень»: «Реал» унизил «Монако» Головина на глазах Карпина

Одна из главных сенсаций общего раунда ЛЧ. После поражения от «Манчестер Юнайтед» «Сити» проиграл еще и в Норвегии «Будё-Глимт», чьи ворота защищает российский вратарь Никита Хайкин. В середине первого тайма Каспер Хёг оформил дубль за три минуты, а на исходе часа игры фаворита пригвоздили третьим голом. У гостей отличился Райан Шерки, но этого оказалось мало даже для ничьей — 3:1. Возможно, манчестерцы и спаслись бы, вот только на 62-й минуте вторую желтую карточку (два «горчичника» меньше чем за минуту!) получил капитан «горожан» Родри.