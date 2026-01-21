«Посоветовал Сане хрень»: «Реал» унизил «Монако» Головина на глазах Карпина

Мадридский «Реал» со счетом 6:1 уничтожил «Монако», за который выступает полузащитник российской сборной Александр Головин, в домашнем матче предпоследнего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт подводит итог разгрому в испанской столице и не забывает о других встречах богатого на события футбольного вторника.
Головин мимо плей-офф?
Перед матчем «Монако» в Мадриде приехавший в Испанию главный тренер сборной России Валерий Карпин выложил фото с Александром, подписав его: «Дал Сане несколько советов перед матчем с “Реалом”.
Советы, к сожалению, не помогли. Россиянин потерялся на поле «Сантьяго Бернабеу», а «королевский клуб» добыл легкую победу благодаря дублю лучшего бомбардира турнира Килиана Мбаппе (наколотил уже 11 мячей), который начинал свое восхождение на футбольную вершину как раз в стане «монегасков», и голам Мастантуоно, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. А ведь был еще автогол от Тило Керера и один пропущенный «королевским клубом», который одержал самую яркую победу после прихода нового главного тренера Альваро Арбелоа.
Забавно, что в перерыве матча находящийся на трибуне Карпин записал видео, в котором заметил: «По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал».
У «ПСЖ» Сафонова дела не лучше
Ведь во вторник парижане тоже проиграли. И ой как нелегко пришлось действующим победителям ЛЧ в Лиссабоне! Несколько раз отменялись голы парижан, а «Спортинг» на фарте открыл счет ближе к концу встречи… На помощь пришел Хвича Кварацхелия и фирменным ударом в дальний угол сравнял счет. Но нет, миновать неожиданное поражение команде Луиса Энрике не удалось. Португальский гранд сотворил сенсацию (на 90-й минуте дубль оформил Луис Суарес) и осложнил положение чемпиона перед последним туром. В рамках которого, кстати, «ПСЖ» примет английский «Ньюкасл».
Напомним, что вратарь сборной России Матвей Сафонов продолжает восстановление после перелома руки, полученного в героическом финале Межконтинентального кубка в середине декабря. Без него французы проиграли два из трех матчей.
«Арсенал» по-прежнему непобедим
«Канониры» не перестают удивлять: лидеры Английской премьер-лиги (АПЛ) остаются первыми и в турнирной таблице общего этапа ЛЧ. У «Арсенала» 21 очко из 21 возможного — браво, Микель Артета! Сегодня парни испанского тренера на выезде одолели миланский «Интер». На гол Петара Сучича англичане ответили дублем не забивавшего два года Габриэла Жезуса и точным ударом Виктора Дьёкереша, обеспечив себе прямую путевку в ⅛ финала. Также добавим, что «Арсенал» не проигрывает уже 12 матчей во всех турнирах.
Прошлогодний финалист, наоборот, разочаровывает. «Нерадзурри» проиграли три матча ЛЧ подряд и оказались вне первой восьмерки.
Продолжение бед «горожан»
Одна из главных сенсаций общего раунда ЛЧ. После поражения от «Манчестер Юнайтед» «Сити» проиграл еще и в Норвегии «Будё-Глимт», чьи ворота защищает российский вратарь Никита Хайкин. В середине первого тайма Каспер Хёг оформил дубль за три минуты, а на исходе часа игры фаворита пригвоздили третьим голом. У гостей отличился Райан Шерки, но этого оказалось мало даже для ничьей — 3:1. Возможно, манчестерцы и спаслись бы, вот только на 62-й минуте вторую желтую карточку (два «горчичника» меньше чем за минуту!) получил капитан «горожан» Родри.
«Будё-Глимт» после первой победы в основном этапе Лиги чемпионов попробует побороться за «стыки», но будет очень тяжело… А вот «Манчестер Сити» может потерять место в «восьмерке» лучших и не выйти в ⅛ финала напрямую.
Конец казахской сказки
В первой встрече игрового дня казахстанский «Кайрат» «влетел» бельгийскому «Брюгге» со счетом 4:1, забив гол престижа на второй добавленной ко второму тайму минуте. У чемпионов Казахстана шесть поражений в семи матчах — дебютант ЛЧ стал первой командой, которая лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Но все равно поздравим «Кайрат» с получением крутого опыта. И пожелаем достойной игры в Лондоне против сумасшедшего «Арсенала».
* * *
В параллельных матчах «Вильярреал» из Испании дома уступил амстердамскому «Аяксу» со счетом 1:2, а «Копенгаген» в меньшинстве смог отобрать очки у чемпиона Италии «Наполи» — 1:1. Помимо этого, «Олимпиакос» в Греции взял верх над немецким «Байером» (2:0), а английский «Тоттенхэм» с аналогичным счетом дома разобрался с дортмундской «Боруссией».
Какие матчи запланированы на среду
- «Карабах» (Азербайджан) — «Айнтрахт» (Германия);
- «Галатасарай» (Турция) — «Атлетико» (Испания);
- «Ньюкасл» (Англия) — ПСВ (Нидерланды);
- «Ювентус» (Италия) — «Бенфика» (Португалия);
- «Аталанта» (Италия) — «Атлетик» (Испания);
- «Марсель» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия);
- «Славия» (Чехия) — «Барселона» (Испания);
- «Челси» (Англия) — «Пафос» (Кипр);
- «Бавария» (Германия) — «Юнион» (Бельгия).
Автор: Иван Орехов
Альваро Арбелоа
Себастьян Поконьоли
Килиан Мбаппе
(Федерико Вальверде)
5′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
26′
Франко Мастантуоно
(Винисиус Жуниор)
51′
Тило Керер
55′
Винисиус Жуниор
(Арда Гюлер)
63′
Джуд Беллингем
(Федерико Вальверде)
80′
Йордан Тезе
72′
1
Тибо Куртуа
5
Джуд Беллингем
44′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
83′
47
Дани Месо
6
Эдуардо Камавинга
76′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
76′
20
Франсиско Гарсия
30
Франко Мастантуоно
71′
16
Гонсало Гарсия
17
Рауль Асенсио
46′
19
Дани Себальос
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
3
Эрик Дайер
4
Йордан Тезе
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
61′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
84′
21
Люка Мишаль
31
Ансу Фати
61′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
73′
23
Аладжи Бамба
6
Денис Закария
33′
73′
19
Джордж Иленихенья
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти