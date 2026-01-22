Атакующие флаги: как российские легионеры начинают новый год в турнирах УЕФА

Коллектив Головина до сих пор балансирует на грани топ-24. Всё решится в последнем туре, когда французы будут принимать «Ювентус». «Реал» еще сильнее упрочил свои позиции и теперь не только останется в топ-8, но и поборется за вторую строчку — она дает небольшое преимущество при жеребьевке в плей-офф (с первым местом можно встретиться только в финале турнира). Через неделю мадридцы поедут в Лиссабон, там ждет «Бенфика» Жозе Моуриньо.