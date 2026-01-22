Атакующие флаги: как российские легионеры начинают новый год в турнирах УЕФА

На этой неделе возвращаются еврокубки. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций выходят на финишную прямую — командам осталось провести два матча и определить тех, кто отправится дальше бороться за трофеи престижных турниров. В борьбе участвуют и наши футболисты, выступающие за границей. О том, с кем сыграли и еще сыграют российские легионеры в предпоследнем туре и кто уже закончил борьбу в турнирах, — в материале «Известий».
Никита Хайкин («Буде-Глимт»)
Главная сенсация первого игрового дня в еврокубках в 2026-м году. Норвежский клуб остановил грозную машину Пепа Гвардиолы у себя дома. Уже к 24-й минуте на табло стадиона «Аспмюра» горели 2:0 — дублем отметился Каспер Хег. «Манчестер Сити» неплохо осаждал штрафную Хайкина, но добиться голевого успеха не получалось, а контратаки «Буде» наносили летальный урон.
После перерыва норвежцы забили еще раз, но арбитр Свен Яблонски после вмешательства ВАР отменил взятие ворот. На исходе получаса команды обменялись голами — сначала Йенс Хеуге сделал 3:0, а через пару минут Райан Шерки отыграл один мяч. Спустя несколько мгновений Родри получил две желтые карточки в течение минуты и досрочно закончил матч.
Это существенно облегчило задачу «Буде-Глимт». Норвежцы могли забивать еще, но Хеуге попал в перекладину, третий гол Хега снова «украл» ВАР, а Хельмерсен в компенсированное время не смог переиграть Доннарумму, выйдя один на один. В меньшинстве «горожане» не смогли создать серьезной угрозы — 3:1.
Никита Хайкин совершил четыре сейва и помог «Буде» добыть первую победу на общем этапе. В заключительном туре команде россиянина предстоит сложнейший выезд в Мадрид к «Атлетико» Диего Симеоне. Козыря в виде домашнего стадиона уже не будет.
Матвей Сафонов («ПСЖ»)
Российский голкипер всё еще восстанавливается после перелома руки, полученного в триумфальном финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». В последней для парижан игре Лиги чемпионов в 2025-м выходил как раз Матвей (0:0 с «Атлетиком»), теперь у Луиса Энрике практически не осталось выбора — в старте оказался Люка Шевалье.
«ПСЖ» в отсутствие Сафонова вылетел из Кубка Франции от «Парижа», а теперь новая неудача — проигрыш «Спортингу» 1:2. Матч проходил полностью под диктовку французов — 74% на 26% по владению мячом, 28 против 10 по ударам. Даже забили трижды, но ни разу легально.
Всёё решилось в конце второго тайма. На гол Луиса Суареса быстро ответил Хвича Кварацхелия, красиво пальнув с линии штрафной. На 90-й минуте подоспела развязка: Шевалье перед собой отбил дальний удар Тринкау, а Суарес здорово сориентировался на отскоке, переправив мяч головой под самую штангу.
Парижский суперклуб теперь рискует выпасть из первой восьмерки с учетом матча заключительного тура с неуступчивым «Ньюкаслом». «Спортинг» же за счет этой победы передвинулся на шестую строчку и перед финишем точно будет выше, например, «Манчестер Сити» и «Интера».
Александр Головин («Монако»)
Монегаски приезжали в гости к «Реалу» в ужасной форме: с начала декабря всего три победы, из них две — в Кубке Франции. Удивить публику на «Сантьяго Бернабеу» не удалось. Мадридцы усилиями Мбаппе оформили 2:0 уже к середине первого тайма. Через десять минут после перерыва было 4:0, забил Мастантуоно и автоголом отметился Керер, а между следующими голами Винисиуса и Беллингема внезапно затесался мяч Тезе. Итоговый счет — 6:1, крупнейшее поражение «Монако» в этом сезоне.
Александр Головин застал все главные события на поле, заменившись за шесть минут до конца основного времени. Российский легионер был одним из самых заметных в составе команды Себастьяна Поконьоли — несколько раз выводил партнеров на ударные позиции и однажды сам пробил по воротам Тибо Куртуа. Статистический портал WhoScored поставил нашему хавбеку оценку 7,1 — лучший результат в «Монако».
Коллектив Головина до сих пор балансирует на грани топ-24. Всё решится в последнем туре, когда французы будут принимать «Ювентус». «Реал» еще сильнее упрочил свои позиции и теперь не только останется в топ-8, но и поборется за вторую строчку — она дает небольшое преимущество при жеребьевке в плей-офф (с первым местом можно встретиться только в финале турнира). Через неделю мадридцы поедут в Лиссабон, там ждет «Бенфика» Жозе Моуриньо.
Егор Сорокин («Кайрат»)
«Кайрат» Сорокина первым открывал 2026-ой еврокубковый год. Дружина Рафаэля Уразбахтина принимала «Брюгге». Бельгийцы скверно начали январь, вылетев из Кубка от «Шарлеруа» и проиграв в чемпионате скромному «Ла-Лувьеру», находящемуся в зоне вылета. В ЛЧ ситуация была не лучше: чтобы не потерять шансы на проход, дальше нужно было только побеждать.
С этим «Брюгге» блестяще справился. «Кайрат» стойко держался полчаса, но всё же допустил ошибку, которой воспользовался младший сын Деяна Станковича Александар. До перерыва 33-летний ветеран Ханс Ванакен увеличил счет, а в заключительные 15 минут Ромео Вермант и Брендон Мехеле сделали его крупным.
Но казахстанцы не ушли без гола — на 92-й минуте Адилет Садыбеков красиво пробил с полулета. 23-летний полузащитник бурно отпраздновал взятие ворот, стянув с себя футболку. Повод был: Адилет пропустил десять месяцев из-за разрыва крестообразных связок.
Егор Сорокин отметился лишь желтой карточкой — на 80-й минуте не дал убежать сопернику в контратаку. «Кайрат» остается на последнем месте в таблице общего этапа и за тур до конца лишается шансов на попадание в топ-24.
Даниил Худяков («Штурм»)
Два поражения в последних матчах Лиги Европы сильно осложнили турнирное положение австрийцев. Сейчас они восьмые с конца, а до заветной 24-й строчки целых три очка. Дальше у «Штурма» «Фейеноорд», но фанатам Худякова не стоит расстраиваться из-за грозного имени клуба: голландцы в таблице общего этапа идут сразу за черно-белыми, а вкуса побед не знают уже полтора месяца.
Огромный минус для «Штурма» — очень большой зимний перерыв. Последний матч в австрийских турнирах прошел 14 декабря, следующий состоится только 1 февраля. Плюс для Худякова — в «Фиорентину» вернулся арендованный Оливер Кристенсен, главный конкурент Даниила за позицию. Есть хорошие шансы впервые в этом сезоне выйти на поле (пока только пять матчей за дубль).
Магомед Оздоев, Федор Чалов («ПАОК»)
Наших легионеров в Греции ждет серьезнейшее испытание в лице «Бетиса», располагающегося на четвертом месте в таблице Лиги Европы. Пока «ПАОК» в безопасности — 18-е место, два очка от зоны вылета, — но брать очки с испанцами надо непременно. В последнем туре греков ждет «Лион» — лидер турнира.
К матчу с «Бетисом» команда Оздоева и Чалова подходит в хорошей форме: в новом году не проигрывают, из Кубка выбили «Олимпиакос», а в чемпионате идут на первой строчке. Оздоев остается одним из лидеров черно-белых (восьмой по сыгранным минутам в сезоне, лучший бомбардир команды в чемпионате) и недавно вновь забил — как раз «Олимпиакосу». На счету Чалова в 2026-м пока четыре игровые минуты, но в ЛЕ Федор выходит стабильно, поэтому ждем его и в ближайшей игре.
Никита Иосифов («Целе»)
После очень удачного старта (три победы и одна ничья) «Целе» сильно сбавил обороты — проиграл чешскому «Сигме», хорватскому «Риеке», сыграл вничью с ирландским «Шелбурном» и вылетел из топ-8. Теперь придется провести стыковые матчи за выход в ⅛ финала Лиги конференций.
Команду Иосифова ждет «Дрита». На групповом этапе клуб из Косово занял 20-е место, набрав восемь очков (у «Целе» 13-е место с десятью очками). Проиграли только 100-процентным фаворитам — получили по 0:3 от «АЗ» и «Райо Вальекано». Но вряд ли станут препятствием для прошлогодних четвертьфиналистов ЛК. Стыковые матчи пройдут 19 и 26 февраля.
Кияшев Дмитрий