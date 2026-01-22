Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Атакующие флаги: как российские легионеры начинают новый год в турнирах УЕФА

Хайкин остановил «Манчестер Сити», «Монако» Головина крупно проиграло «Реалу», «ПСЖ» без Сафонова уступил «Спортингу».

Источник: Известия

На этой неделе возвращаются еврокубки. Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций выходят на финишную прямую — командам осталось провести два матча и определить тех, кто отправится дальше бороться за трофеи престижных турниров. В борьбе участвуют и наши футболисты, выступающие за границей. О том, с кем сыграли и еще сыграют российские легионеры в предпоследнем туре и кто уже закончил борьбу в турнирах, — в материале «Известий».

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 7-й тур, 20.01.2026, 20:45
Буде-Глимт
3
Манчестер Сити
1

Никита Хайкин («Буде-Глимт»)

Главная сенсация первого игрового дня в еврокубках в 2026-м году. Норвежский клуб остановил грозную машину Пепа Гвардиолы у себя дома. Уже к 24-й минуте на табло стадиона «Аспмюра» горели 2:0 — дублем отметился Каспер Хег. «Манчестер Сити» неплохо осаждал штрафную Хайкина, но добиться голевого успеха не получалось, а контратаки «Буде» наносили летальный урон.

После перерыва норвежцы забили еще раз, но арбитр Свен Яблонски после вмешательства ВАР отменил взятие ворот. На исходе получаса команды обменялись голами — сначала Йенс Хеуге сделал 3:0, а через пару минут Райан Шерки отыграл один мяч. Спустя несколько мгновений Родри получил две желтые карточки в течение минуты и досрочно закончил матч.

Это существенно облегчило задачу «Буде-Глимт». Норвежцы могли забивать еще, но Хеуге попал в перекладину, третий гол Хега снова «украл» ВАР, а Хельмерсен в компенсированное время не смог переиграть Доннарумму, выйдя один на один. В меньшинстве «горожане» не смогли создать серьезной угрозы — 3:1.

Никита Хайкин совершил четыре сейва и помог «Буде» добыть первую победу на общем этапе. В заключительном туре команде россиянина предстоит сложнейший выезд в Мадрид к «Атлетико» Диего Симеоне. Козыря в виде домашнего стадиона уже не будет.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 7-й тур, 20.01.2026, 23:00
Спортинг
2
ПСЖ
1

Матвей Сафонов («ПСЖ»)

Российский голкипер всё еще восстанавливается после перелома руки, полученного в триумфальном финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». В последней для парижан игре Лиги чемпионов в 2025-м выходил как раз Матвей (0:0 с «Атлетиком»), теперь у Луиса Энрике практически не осталось выбора — в старте оказался Люка Шевалье.

«ПСЖ» в отсутствие Сафонова вылетел из Кубка Франции от «Парижа», а теперь новая неудача — проигрыш «Спортингу» 1:2. Матч проходил полностью под диктовку французов — 74% на 26% по владению мячом, 28 против 10 по ударам. Даже забили трижды, но ни разу легально.

Всёё решилось в конце второго тайма. На гол Луиса Суареса быстро ответил Хвича Кварацхелия, красиво пальнув с линии штрафной. На 90-й минуте подоспела развязка: Шевалье перед собой отбил дальний удар Тринкау, а Суарес здорово сориентировался на отскоке, переправив мяч головой под самую штангу.

Парижский суперклуб теперь рискует выпасть из первой восьмерки с учетом матча заключительного тура с неуступчивым «Ньюкаслом». «Спортинг» же за счет этой победы передвинулся на шестую строчку и перед финишем точно будет выше, например, «Манчестер Сити» и «Интера».

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 7-й тур, 20.01.2026, 23:00
Реал
6
Монако
1

Александр Головин («Монако»)

Монегаски приезжали в гости к «Реалу» в ужасной форме: с начала декабря всего три победы, из них две — в Кубке Франции. Удивить публику на «Сантьяго Бернабеу» не удалось. Мадридцы усилиями Мбаппе оформили 2:0 уже к середине первого тайма. Через десять минут после перерыва было 4:0, забил Мастантуоно и автоголом отметился Керер, а между следующими голами Винисиуса и Беллингема внезапно затесался мяч Тезе. Итоговый счет — 6:1, крупнейшее поражение «Монако» в этом сезоне.

Александр Головин застал все главные события на поле, заменившись за шесть минут до конца основного времени. Российский легионер был одним из самых заметных в составе команды Себастьяна Поконьоли — несколько раз выводил партнеров на ударные позиции и однажды сам пробил по воротам Тибо Куртуа. Статистический портал WhoScored поставил нашему хавбеку оценку 7,1 — лучший результат в «Монако».

Коллектив Головина до сих пор балансирует на грани топ-24. Всё решится в последнем туре, когда французы будут принимать «Ювентус». «Реал» еще сильнее упрочил свои позиции и теперь не только останется в топ-8, но и поборется за вторую строчку — она дает небольшое преимущество при жеребьевке в плей-офф (с первым местом можно встретиться только в финале турнира). Через неделю мадридцы поедут в Лиссабон, там ждет «Бенфика» Жозе Моуриньо.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 7-й тур, 20.01.2026, 18:30
Кайрат
1
Брюгге
4

Егор Сорокин («Кайрат»)

«Кайрат» Сорокина первым открывал 2026-ой еврокубковый год. Дружина Рафаэля Уразбахтина принимала «Брюгге». Бельгийцы скверно начали январь, вылетев из Кубка от «Шарлеруа» и проиграв в чемпионате скромному «Ла-Лувьеру», находящемуся в зоне вылета. В ЛЧ ситуация была не лучше: чтобы не потерять шансы на проход, дальше нужно было только побеждать.

С этим «Брюгге» блестяще справился. «Кайрат» стойко держался полчаса, но всё же допустил ошибку, которой воспользовался младший сын Деяна Станковича Александар. До перерыва 33-летний ветеран Ханс Ванакен увеличил счет, а в заключительные 15 минут Ромео Вермант и Брендон Мехеле сделали его крупным.

Но казахстанцы не ушли без гола — на 92-й минуте Адилет Садыбеков красиво пробил с полулета. 23-летний полузащитник бурно отпраздновал взятие ворот, стянув с себя футболку. Повод был: Адилет пропустил десять месяцев из-за разрыва крестообразных связок.

Егор Сорокин отметился лишь желтой карточкой — на 80-й минуте не дал убежать сопернику в контратаку. «Кайрат» остается на последнем месте в таблице общего этапа и за тур до конца лишается шансов на попадание в топ-24.

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Общий этап. 7-й тур, 22.01.2026, 20:45
Фейеноорд
-
Штурм
-

Даниил Худяков («Штурм»)

Два поражения в последних матчах Лиги Европы сильно осложнили турнирное положение австрийцев. Сейчас они восьмые с конца, а до заветной 24-й строчки целых три очка. Дальше у «Штурма» «Фейеноорд», но фанатам Худякова не стоит расстраиваться из-за грозного имени клуба: голландцы в таблице общего этапа идут сразу за черно-белыми, а вкуса побед не знают уже полтора месяца.

Огромный минус для «Штурма» — очень большой зимний перерыв. Последний матч в австрийских турнирах прошел 14 декабря, следующий состоится только 1 февраля. Плюс для Худякова — в «Фиорентину» вернулся арендованный Оливер Кристенсен, главный конкурент Даниила за позицию. Есть хорошие шансы впервые в этом сезоне выйти на поле (пока только пять матчей за дубль).

Футбол
Лига Европы 2025/2026
Общий этап. 7-й тур, 22.01.2026, 20:45
ПАОК
-
Бетис
-

Магомед Оздоев, Федор Чалов («ПАОК»)

Наших легионеров в Греции ждет серьезнейшее испытание в лице «Бетиса», располагающегося на четвертом месте в таблице Лиги Европы. Пока «ПАОК» в безопасности — 18-е место, два очка от зоны вылета, — но брать очки с испанцами надо непременно. В последнем туре греков ждет «Лион» — лидер турнира.

К матчу с «Бетисом» команда Оздоева и Чалова подходит в хорошей форме: в новом году не проигрывают, из Кубка выбили «Олимпиакос», а в чемпионате идут на первой строчке. Оздоев остается одним из лидеров черно-белых (восьмой по сыгранным минутам в сезоне, лучший бомбардир команды в чемпионате) и недавно вновь забил — как раз «Олимпиакосу». На счету Чалова в 2026-м пока четыре игровые минуты, но в ЛЕ Федор выходит стабильно, поэтому ждем его и в ближайшей игре.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
Общий этап. 6-й тур, 18.12.2025, 23:00
Целе
0
Шелбурн
0

Никита Иосифов («Целе»)

После очень удачного старта (три победы и одна ничья) «Целе» сильно сбавил обороты — проиграл чешскому «Сигме», хорватскому «Риеке», сыграл вничью с ирландским «Шелбурном» и вылетел из топ-8. Теперь придется провести стыковые матчи за выход в ⅛ финала Лиги конференций.

Команду Иосифова ждет «Дрита». На групповом этапе клуб из Косово занял 20-е место, набрав восемь очков (у «Целе» 13-е место с десятью очками). Проиграли только 100-процентным фаворитам — получили по 0:3 от «АЗ» и «Райо Вальекано». Но вряд ли станут препятствием для прошлогодних четвертьфиналистов ЛК. Стыковые матчи пройдут 19 и 26 февраля.

Кияшев Дмитрий