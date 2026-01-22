«Карабах» приблизился к плей-офф, «Барса» и «Челси» едва не потеряли очки с аутсайдерами. Итоги вечера ЛЧ

Победу над португальцами принесли голы Кефрена Тюрама и Уэстона Маккени во втором тайме. В конце матча «Бенфика» едва не возродила интригу — на 81-й минуте форвард Вангелис Павлидис поскользнулся во время исполнения пенальти и пробил мимо ворот. Еще у подопечных Моуринью было одно попадание в каркас, а также они превзошли «Ювентус» по ударам (16 против 12) и владению мячом (54% на 46%), однако не забили ни разу.