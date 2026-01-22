«Карабах» приблизился к плей-офф, «Барса» и «Челси» едва не потеряли очки с аутсайдерами. Итоги вечера ЛЧ

Завершился седьмой тур общего этапа Лиги чемпионов. До старта плей-офф командам осталось провести всего по одному матчу — в завершающий игровой день ожидается острая борьба за места в весенней стадии турнира.
Ниже — обзор всех матчей среды.
«Карабах» в шаге от плей-офф
Азербайджанский клуб бодро стартовал в общем этапе и после двух туров шел в числе лидеров. Однако в последних четырех играх «Карабах» набрал лишь одно очко и осложнил себе борьбу за плей-офф — положение изменил домашний матч с «Айнтрахтом» (3:2).
Команды обменялись голами уже в первые 10 минут: Камило Дуран вывел хозяев вперед, но Джан Узун вскоре сравнял счет.
Больше голов не было до последних минут матча — на 78-й Фарес Шаиби реализовал пенальти и вывел вперед уже «Айнтрахт». Однако спустя две минуты хозяева отыгрались — Дуран оформил дубль. А в компенсированное время Бахлул Мустафазаде принес «Карабаху» важнейшие три очка.
Теперь у азербайджанцев 10 баллов и 18-я строчка в турнирной таблице — в последнем туре предстоит выезд к «Ливерпулю». «Айнтрахт» с четырьмя очками расстался с шансами на плей-офф, оставшись на 33-й позиции.
Обидная ничья «Атлетико»
Команда Диего Симеоне — один из претендентов на попадание в топ-8, однако против «Галатасарая» (1:1) мадридцы испытали проблемы. «Атлетико» открыл счет уже на четвертой минуте — Джулиано Симеоне головой вонзил мяч с близкого расстояния.
После пропущенного турки оживились: завладели инициативой и на 20-й минуте сравняли счет — Маркос Льоренте неудачно срезал мяч в свои ворота после мощного прострела Роланда Шаллаи с правого фланга. При этом около испанца даже не было игроков «Галатасарая».
Больше голов в матче не было, хотя «Атлетико» после перерыва владел заметным преимуществом. Мадридцы с 13 очками оказались на 12-м месте и в последнем туре встретятся с «Буде-Глимт». «Галатасарай» идет 17-м и через неделю отправится на выезд к «Ман Сити».
«Ньюкасл» ворвался в топ-8
Англичане принимали ПСВ после двух туров без побед, однако против голландцев не испытали никаких сложностей. Уверенные 3:0, а героем «Ньюкасла» стал французский форвард Йоан Висса, оформивший 1+1. Еще по голу забили Энтони Гордон и Харви Барнс. ПСВ не навязал конкуренции и за всю игру лишь раз пробил в створ соперника.
Благодаря разгромной победе «Ньюкасл» вернулся в топ-8 — взлетел на седьмую позицию, заработав 13 очков. Правда, вся борьба за прямое попадание в ⅛ финала пройдет в последнем туре — там англичане сыграют с «ПСЖ».
ПСВ с восемью очками расположился на 22-й строчке — через неделю команда Петера Боша сойдется с «Баварией».
«Ювентус» гарантировал себе место в плей-офф
Туринцы в достаточно равном матче переиграли «Бенфику» (2:0) Жозе Моуринью и гарантировали себе попадание в топ-24 — набрали 12 очков и точно не вылетят за пределы зоны плей-офф.
Победу над португальцами принесли голы Кефрена Тюрама и Уэстона Маккени во втором тайме. В конце матча «Бенфика» едва не возродила интригу — на 81-й минуте форвард Вангелис Павлидис поскользнулся во время исполнения пенальти и пробил мимо ворот. Еще у подопечных Моуринью было одно попадание в каркас, а также они превзошли «Ювентус» по ударам (16 против 12) и владению мячом (54% на 46%), однако не забили ни разу.
«Юве» закрепился на 15-м месте и в последнем туре сыграет против «Монако». «Бенфика» сохранила лишь математические шансы на плей-офф — с шестью баллами идет 29-й и через неделю встретится с «Реалом».
«Аталанта» поплыла дома с «Атлетиком»
Итальянцы имели шикарный шанс ворваться на третью строчку турнирной таблицы: завершили первый тайм матча с «Атлетиком», ведя 1:0 благодаря голу Джанлуки Скамакки, и имели серьезное игровое преимущество.
Во втором тайме баски провернули удивительный камбэк — за 16 минут вонзили три мяча тремя единственными ударами в створ за всю игру. Отличились Горка Гурусета, Нико Серрано и Роберт Наварро. На 88-й минуте Никола Крстович отыграл один мяч, но сравнять счет «Аталанте» не удалось.
При этом команда Раффаэле Палладино всю игру владела инициативой — нанесла 14 ударов, один раз попала в каркас и владела мячом 70% времени. В случае победы «Аталанта» поднялась бы на третью строчку, но осталась лишь 13-й с 13 очками и в последнем туре сойдется с «Юнионом».
«Атлетик» благодаря неожиданной победе вклинился в борьбу за топ-24 — расположился на 23-м месте, набрав восемь баллов. В следующей игре баски схлестнутся со «Спортингом».
«Ливерпуль» разнес «Марсель»
В первом тайме французы плотно конкурировали с «Ливерпулем»: грамотно действовали в обороне, создали несколько неплохих шансов и даже имели преимущество во владении мячом. Однако уже в компенсированное время Доминик Собослаи перевернул ход матча — со штрафного низом загнал мяч в угол ворот Херонимо Рульи.
После перерыва забивали тоже только мерсисайдцы. На 72-й минуте прострел Джереми Фримпонга спровоцировал автогол бедолаги Рульи, а уже в компенсированное время Коди Гакпо завершил контратаку «Ливерпуля» мощным ударом из штрафной.
Команда Арне Слота с 15 очками ворвалась на четвертую строчку и в следующем матче примет «Карабах». «Марсель» с девятью баллами идет 19-м и в последнем туре сойдется с «Брюгге».
«Славия» едва не шокировала «Барселону»
Чехи ударно начали игру — открыли счет на 10-й минуте и держались без пропущенных до 34-й. Под конец тайма Фермин Лопес выстрелил дублем и вывел «Барселону» вперед, однако уже в компенсированное время счет снова стал равным — Роберт Левандовски неудачно срезал мяч в свои ворота.
Во втором тайме каталонцы все же сломили «Славию» — вонзили два безответных мяча и больше не пропустили, хотя чехи после перерыва нанесли целых семь ударов. Победу «Барсе» принесли голы Дани Ольмо и исправившегося Левандовски.
«Барселона» набрала 13 очков и поднялась на девятую строчку — через неделю команда Ханси Флика сыграет с «Копенгагеном». «Славия» с тремя баллами уже не имеет шансов на плей-офф. В последнем туре чехи встретятся с «Пафосом».
«Челси» с трудом дожал «Пафос»
Лондонцы дожали киприотов в конце встречи — на 78-й минуте Мойзес Кайседо после углового занес мяч в сетку с близкого расстояния. «Челси» имел возможности для гола и ранее — только в первом тайме настрелял 12 ударов. Хорошо выглядел вратарь «Пафоса» Джей Гортер, закончивший игру с шестью спасениями.
Благодаря минимальной победе «Челси» замкнул топ-8. «Пафос» отчаянно борется за попадание в топ-24 — набрал шесть очков и расположился на 30-й строчке, сохранив лишь математические шансы на попадание в 1/16 финала. В последнем туре команды сыграют с «Наполи» и «Славией» соответственно.
«Бавария» победила даже в меньшинстве
Один из главных фаворитов ЛЧ разделался с «Юнионом». Аккуратную победу 2:0 принес дубль Харри Кейна во втором тайме. Причем на 81-й минуте англичанин мог оформить хет-трик, но не реализовал 11-метровый — хотя до этого один из мячей он забил как раз с пенальти.
«Бавария» действовала вдесятером с 63-й минуты, когда защитник Ким Мин Дже получил вторую желтую карточку. Бельгийцы даже в большинстве не навязали борьбу — после удаления корейца ни разу не пробили в створ мюнхенцев.
«Бавария» с 18 очками закрепилась на второй строчке и обеспечила себе место в топ-8. В последнем туре команда Венсана Компани встретится с ПСВ. «Юнион» за семь матчей набрал всего шесть баллов и завершит общий этап Лиги чемпионов игрой с «Аталантой» на своем поле.
Автор: Артемий Кутейников