Головин потерял: «Монако» проиграл ПСЖ Сафонова, а ПАОК Оздоева сыграет с «Сельтой»

— Сафонов провел не выдающийся, но нормальный матч против «Монако» без особых индивидуальных ошибок, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — В основном пропущенные голы на совести обороны, которая уже вторую игру подряд делает жуткие привозы у своих ворот. Но в этот раз ПСЖ в атаке полностью переиграл соперника, на классе победив продолжающий находиться в кризисе «Монако», который и в чемпионате Франции застрял в середине таблицы, и из Лиги чемпионов похоже скоро вылетит. И показатель — как психует Головин, который чередует голевые передачи с удалениями на ровном месте.