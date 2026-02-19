Головин потерял: «Монако» проиграл ПСЖ Сафонова, а ПАОК Оздоева сыграет с «Сельтой»

Полузащитник греческого ПАОК Магомед Оздоев 19 февраля сыграет в плей-офф Лиги Европы — его команда встретится с испанской «Сельтой». Другие россияне, выступающие в Европе, свои матчи на этой неделе уже провели. ПСЖ с Матвеем Сафоновым в воротах близок к выходу в ⅛ Лиги чемпионов — 17 февраля парижане одержали волевую победу в гостях над «Монако» (3:2) в первом стыковом матче. Полузащитник монегасков Александр Головин в этом матче отметился голевым пасом и удалением, которое стало для него вторым подряд.
«Монако» — ПСЖ
Как и ожидалось, российские легионеры в обоих французских клубах сыграли важную роль. Определенные опасения были относительно выхода в основе Сафонова. Но наш вратарь за последние два месяца сделал всё, чтобы вытеснить из основы Люку Шевалье. В декабре, после травмы француза, Матвей удачно провел несколько игр чемпионата и стал героем Межконтинентального Кубка, когда отразил четыре пенальти от игроков бразильского «Фламенго» в послематчевой серии (2:1).
Правда, этот трофей Сафонову дался ценой перелома руки, из-за чего он на месяц выбыл из строя. Но ряд неудачных январских матчей в исполнении Шевалье в чемпионате и Лиге чемпионов, а также вылет с ним в воротах из Кубка Франции привели к тому, что почти сразу после восстановления Матвей оказался в основе.
Проведя несколько удачных матчей, он застолбил статус первого номера. Правда, на прошлой неделе 26-летний голкипер впервые за два сезона в ПСЖ пропустил три гола за одну игру — в выездной встрече с «Ренном» (1:3). Парижане в результате этого поражения потеряли лидерство в чемпионате страны, отстав от «Ланса» на одно очко за 12 туров до финиша.
Даже притом, что личной вины Сафонова в этих трех мячах не было, существовал риск, что они станут поводом для возвращения Шевалье в основу. Но Матвей вышел с первых минут и против «Монако» в Лиге чемпионов. Довольно быстро — уже к 20-й минуте — соперник повел 2:0. Оба гола на счету Фоларина Балогуна. Первый из них на 1-й минуте был забит с передачи Головина.
ПСЖ мог быстро отыграть один мяч, но на 22-й минуте Витинья не реализовал пенальти. Тем не менее уже через семь минут Дезире Дуэ сократил отставание гостей, а на 41-й с его паса Ашраф Хакими сравнял счет. А уже в начале второго тайма за грубый подкат прямую красную карточку получил Головин. Это удаление стало для него вторым подряд — четырьмя днями ранее он за одну минуту получил две желтые карточки в матче чемпионата Франции против «Нанта» (3:1).
На 69-й минуте Дуэ оформил дубль и принес победу ПСЖ в первой игре Лиги чемпионов.
Теперь парижане перед ответной игрой имеют преимущество над «Монако». Напомним, стыковые матчи (раунд плей-офф) проходят между клубами, занявшими на групповой стадии Лиги чемпионов места с 9-го по 24-е. Те, кто финишировали с первого по восьмое места, уже прошли в ⅛ финала, где встретятся с победителями стыков.
— Сафонов провел не выдающийся, но нормальный матч против «Монако» без особых индивидуальных ошибок, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — В основном пропущенные голы на совести обороны, которая уже вторую игру подряд делает жуткие привозы у своих ворот. Но в этот раз ПСЖ в атаке полностью переиграл соперника, на классе победив продолжающий находиться в кризисе «Монако», который и в чемпионате Франции застрял в середине таблицы, и из Лиги чемпионов похоже скоро вылетит. И показатель — как психует Головин, который чередует голевые передачи с удалениями на ровном месте.
Ответный матч ПСЖ и «Монако» пройдет в Париже 25 февраля. В случае победы столичный клуб попадет в ⅛ финала на «Барселону» или лондонский «Челси».
ПАОК — «Сельта»
В Лиге Европы также начинается плей-офф. В 1/16 финала греческий ПАОК имеет хорошие шансы пройти испанскую «Сельту». Уже который сезон подряд одним из лидеров клуба из Салоников является наш полузащитник Магомед Оздоев.
В 2024 году, отыграв почти все матчи без замен, 33-летний футболист выиграл чемпионат Греции. В нынешнем национальном первенстве он вновь постоянно играет в основе и забил семь голов, что очень много для опорного полузащитника. ПАОК в свою очередь вновь борется за золото, отставая от первого места всего на три очка при одной игре в запасе.
В Лиге Европы ему достался очень крепкий соперник из Виго. «Сельта» идет в чемпионате Испании на седьмом месте и ведет борьбу за место в еврокубках. Стоит отметить, что ПАОК не так давно покинул другой россиянин — нападающий Фёдор Чалов перешел в турецкий «Кайсериспор». В отличие от Оздоева, он не был твердым игроком основы.
— Будет матч двух равных команд, где очень многое будет зависеть от Оздоева как одного из лидеров греческого клуба, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Если Магомед покажет все свои лучшие качества и партнеры по клубу также сыграют на пределе своих возможностей, то у них будут очень хорошие шансы пройти дальше.
Ответная игра «Сельты» и ПАОКа состоится 26 февраля в Виго.
Алексей Фомин