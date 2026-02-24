В хорошей форе: пройдут ли клубы Сафонова и Хайкина в ⅛ ЛЧ

Именно это помогло им забраться в зону плей-офф. Одним из героев тех игр стал российский вратарь Никита Хайкин, который более пяти лет остается одним из лидеров «Будё-Глимт». Помог он своей команде и в первой игре против «Интера». Теперь по итогам ответной встречи в Милане норвежцам нужно не проиграть более чем в один мяч, чтобы пройти дальше. В этом случае в ⅛ финала их ждет двухматчевое противостояние с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».