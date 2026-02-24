В хорошей форе: пройдут ли клубы Сафонова и Хайкина в ⅛ ЛЧ

Французский «Пари Сен-Жермен» и его вратарь Матвей Сафонов близки к выходу в основную сетку плей-офф Лиги чемпионов. С высокой долей вероятности 25 февраля российский голкипер выйдет в стартовом составе на ответный стыковой матч против «Монако». Другой наш вратарь, Никита Хайкин, и его «Будё-Глимт» имеют хорошие шансы выбить из Лиги чемпионов прошлогоднего финалиста турнира миланский «Интер».
ПСЖ — «Монако»
В первом матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ одержал волевую победу над «Монако» со счетом 3:2, проигрывая 0:2. Два пропущенных гола не поставили под сомнение статус Матвея Сафонова как первого номера столичной команды. В минувшие выходные он его закрепил, отыграв на ноль матч 23-го тура чемпионата Франции против «Метца». ПСЖ победил 3:0 и вернул себе лидерство в национальном первенстве, воспользовавшись осечкой своего главного конкурента «Ланса».
Кстати, «Ланс» проиграл дома «Монако» (2:3), который не смог задействовать дисквалифицированного российского полузащитника Александра Головина. Монегаски не рассчитывают на него и в ответной игре с ПСЖ, потому что россиянин умудрился на ровном месте получить удаления в двух матчах подряд — сначала в чемпионате Франции, потом в Лиге чемпионов. И в обоих случаях он получал красные карточки после того, как делал голевые передачи.
До конца чемпионата Франции осталось 10 туров. ПСЖ опережает идущий вторым «Ланс» на два очка. И, похоже, в основе решающий весенний отрезок проведет Сафонов, а не француз Люк Шевалье, на которого делалась ставка в первой половине сезона. В случае прохода «Монако», парижане в марте дважды сыграют в ⅛ финала Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» или английского «Челси».
— Вряд ли ПСЖ упустит преимущество, добытое в первом матче, — полагает бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко. — А уж тем более в противостоянии с таким «Монако», которое проваливает сезон, застряло в середине таблицы чемпионата и хорошие матчи чередует с откровенно провальными. К тому же играть они будут без Головина, который при всех своих трудностях остается одним из лидеров команды. ПСЖ должен проходить дальше, и ему в этом поможет Сафонов, который всё более уверенно держит статус основного вратаря топ-клуба.
«Интер» — «Будё-Глимт»
Прошлую Лигу чемпионов выиграл ПСЖ с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой в качестве основного вратаря и Матвеем Сафоновым в качестве запасного. В финале французский клуб разгромил 5:0 миланский «Интер». После этого итальянскую команду покинул ее главный тренер Симоне Индзаги.
Он руководил «нерадзурри» четыре года, приведя их к победе в чемпионате Италии (2024) и двум финалам Лиги чемпионов (2023, 2025). Его сменил Кристиан Киву — знаменитый в 2000-е годы румынский защитник «Интера».
При нем миланская команда уверенно лидирует в чемпионате Италии и почти обеспечила себе победу в серии A. Но из Лиги чемпионов может вылететь уже 24 февраля, причем довольно неожиданно. В первой игре раунда плей-офф «Интер» сенсационно проиграл в гостях норвежскому «Будё-Глимт» со счетом 1:3.
Скандинавский клуб во много раз уступает по финансовым возможностям европейским топ-командам, но в нужный момент дает им бой — в конце января в двух заключительных матчах группового этапа ему удалось обыграть дома «Манчестер Сити» (3:1) и в гостях мадридский «Атлетико» (2:1).
Именно это помогло им забраться в зону плей-офф. Одним из героев тех игр стал российский вратарь Никита Хайкин, который более пяти лет остается одним из лидеров «Будё-Глимт». Помог он своей команде и в первой игре против «Интера». Теперь по итогам ответной встречи в Милане норвежцам нужно не проиграть более чем в один мяч, чтобы пройти дальше. В этом случае в ⅛ финала их ждет двухматчевое противостояние с «Манчестер Сити» или лиссабонским «Спортингом».
— Учитывая то, как самоотверженно и организованно играет «Будё-Глимт» против больших клубов, он вполне может пройти «Интер», — сказал «Известиям» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Понятно, что норвежской команде в ответной игре будет сложнее, так как трибуны будут гнать соперника вперед. «Интер» отыграет на максимуме, чтобы ликвидировать отставание в два мяча. И здесь очень важно то, чтобы Хайкин сыграл так же надежно, как и в предыдущих матчах. Тогда шансы его команды пройти дальше будут очень хорошие.
Также на этой неделе пройдут ответный матчи 1/16 финала Лиги Европы. Там российским зрителям может быть интересно противостояние с участием нашего полузащитника Магомеда Оздоева, выступающего за греческий ПАОК. На прошлой неделе его команда проиграла дома испанской «Сельте» (1:2). 26 февраля ей предстоит ответная встреча в гостях.
Алексей Фомин