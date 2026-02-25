Футболист «Реала» Мбаппе пропустит ответный матч в ЛЧ против «Бенфики»

Мбаппе 27 лет, в текущем сезоне он принял участие в 33 матчах за «Реал», забил 38 голов и отдал 6 голевых передач. В 8 матчах Лиги чемпионов француз отметился 13 голами и одним голевым пасом. Нападающий выступает за «Реал» с лета 2024 года, за 2025 год француз забил 59 голов в официальных матчах и повторил клубный бомбардирский рекорд по этому показателю, который до этого единолично принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду. По итогам сезона-2024/25 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.