Футболист «Реала» Мбаппе пропустит ответный матч в ЛЧ против «Бенфики»

У форварда выявлены проблемы с коленом, он пропустит минимум три ближайших матча «Реала».

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Французский нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Килиан Мбаппе пропустит ответный матч за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в клубе.

Как сообщала газета L'Equipe, у Мбаппе обнаружились проблемы с коленом. Газета утверждает, что игрок пропустит минимум три ближайших матча «Реала».

Ответная игра «Реала» против «Бенфики» пройдет 25 февраля в Мадриде. В первой встрече «Реал» одержал выездную победу со счетом 1:0.

Мбаппе 27 лет, в текущем сезоне он принял участие в 33 матчах за «Реал», забил 38 голов и отдал 6 голевых передач. В 8 матчах Лиги чемпионов француз отметился 13 голами и одним голевым пасом. Нападающий выступает за «Реал» с лета 2024 года, за 2025 год француз забил 59 голов в официальных матчах и повторил клубный бомбардирский рекорд по этому показателю, который до этого единолично принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду. По итогам сезона-2024/25 Мбаппе стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.

