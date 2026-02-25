Ричмонд
У Мбаппе проблемы с коленом — третий раз за зиму. При худшем раскладе звезда сборной Франции может пропустить ЧМ-2026

Последние шесть недель он «играл на одной ноге».

Источник: Getty Images

В среду, 25 февраля, «Реал» ждет ответный матч против «Бенфики» в стыковом раунде Лиги чемпионов. Первую игру мадридцы забрали с минимальным преимуществом 1:0 и теперь попробуют сохранить его в родных стенах. Но делать это придется без Килиана Мбаппе — по данным L`Equipe, форвард травмировал колено. И прогнозы по восстановлению неутешительные.

Мбаппе пропустит минимум три игры

Как пишет французское издание, нападающий получил повреждение на утренней тренировке 24 февраля. Проведенные на месте анализы показали: матч с «Бенфикой» Мбаппе точно пропустит.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа на пресс-конференции в полдень сохранял оптимизм:

«Килиан готов играть в среду, и это самое главное. Все знают об этом уже несколько недель… Он нам определенно понадобится, и он проведет отличную игру», — заявил Арбелоа.

Но похоже, что испанский специалист поторопился. На страницах L'Equipe позднее вышел инсайд: клубные врачи решили дать Килиану двухнедельный отдых — форвард пропустит игру против «Бенфики» в Лиге чемпионов, а также встречи с «Хетафе» и «Сельтой» в Ла лиге.

У Мбаппе есть проблема, и последние шесть недель он «играл на одной ноге».

«Килиан испытывал трудности при ускорении и сильную боль при смене направления движения. Ранее в карьере с ним такого не было», — отмечают французские журналисты.

Источник: Getty Images

Худший сценарий

О проблемах Мбаппе с коленом известно давно — он жаловался на боли еще в декабре, после матча с «Сельтой» (0:2). Но тогда вместо назначенных под Новый год трех недель отдыха выйти на поле пришлось уже через 11 дней — как отмечает L'Equipe, подготовку форсировал тогдашний тренер Хаби Алонсо.

Арбелоа из-за неудачного дебюта (испанец стартовал с поражения от «Альбасете» 2:3 в Кубке Испании) тоже быстро вернул Мбаппе в состав. Итог печальный — спустя месяц с лишним Килиан не может даже тренироваться.

Дальше тянуть нельзя — если «Реал» не даст французу полноценно восстановиться, тот может получить еще более тяжелое повреждение и даже пропустить чемпионат мира-2026, который стартует в июне. Сам Килиан точно не хочет так сильно рисковать.

А вот по «Реалу» остаются вопросы. В L'Equipe считают, что Арбелоа может бросить Мбаппе в бой уже 10—11 марта — в ⅛ финала Лиги чемпионов, если мадридцы туда пробьются. В качестве альтернативы клуб якобы может предложить Килиану не ехать в сборную в конце марта — у французов запланировано турне по США.

Что именно выберет «Реал», пока неизвестно. Официальных сообщений от пресс-службы не было. Но нет сомнений — при определенных обстоятельствах выбор мадридцев может иметь очень весомые последствия.

Автор: Артем Белинин