У Мбаппе проблемы с коленом — третий раз за зиму. При худшем раскладе звезда сборной Франции может пропустить ЧМ-2026

А вот по «Реалу» остаются вопросы. В L'Equipe считают, что Арбелоа может бросить Мбаппе в бой уже 10—11 марта — в ⅛ финала Лиги чемпионов, если мадридцы туда пробьются. В качестве альтернативы клуб якобы может предложить Килиану не ехать в сборную в конце марта — у французов запланировано турне по США.