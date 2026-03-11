«Барселона» чудом спаслась в Англии, «Тоттенхэм» оконфузился в Мадриде, «Бавария» растерзала «Аталанту». Обзор ЛЧ

«Ливерпуль» вновь проиграл в Турции
В первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА «Галатасарай» на своем поле минимально обыграл «Ливерпуль». На 7-й минуте стамбульцы открыли счет — отличился Марио Лемина (видео). Во втором тайме судья отменил два забитых гола — по одному у каждой из команд. В итоге 1:0 — минимальная победа турков. Кстати, команды встречались и в общем этапе ЛЧ — тогда матч в Стамбуле тоже закончился минимальной победой «Галатасарая».
Ответная игра ⅛ финала ЛЧ между турками и англичанами пройдет в Ливерпуле 18 марта.
«Тоттенхэм» облажался в Мадриде, пропустив пять мячей
Встреча между «Атлетико» и «Тоттенхэмом», прошедшая на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счетом 5:2.
Вратарь лондонцев Антонин Кински уже к 15-й минуте пропустил трижды, допустив две результативные ошибки. У мадридцев отличились Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес. После этого Кински был заменен и в игру вошел Гульельмо Викарио, ворота которого на 22-й минуте распечатал Робен Ле Норман. Спустя несколько минут в составе «шпор» один мяч отыграл Педро Порро.
Через 10 минут после начала второго тайма Альварес оформил дубль, а на 76-й минуте гости воспользовались ошибкой Яна Облака и Доминик Соланке установил окончательный результат на табло.
Ответная игра между «Тоттенхэмом» и «Атлетико» пройдет в Лондоне 18 марта.
«Бавария» растерзала «Аталанту» и практически вышла в четвертьфинал
Мюнхенцы на выезде разгромили «Аталанту» в первом матче ⅛ финала плей-офф Лиги чемпионов. Итоговый счет — 6:1. В составе гостей дубль оформил нападающий Майкл Олисе. По одному голу на свой счет записали защитник Йосип Станишич, форварды Серж Гнабри и Николас Джексон, а также полузащитник Джамал Мусиала. За хозяев забил полузащитник Марко Пашалич в добавленное время.
Ответная игра пройдет в среду 18 марта в Мюнхене.
Ямаль спас «Барсу» от поражения в Англии
Испанская «Барселона» на чужом поле сыграла вничью с английским «Ньюкаслом» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА. Первый гол был забит на 86-й минуте — отличился полузащитник британцев Харви Барнс. Однако перед финальным свистком каталонцы ушли от поражения после точного удара Ламина Ямаля на 96-й минуте. Итоговый счет — ничья 1:1.
Ответный матч ⅛ финала ЛЧ между «Ньюкаслом» и «Барселоной» пройдет в Испании 18 марта.
Автор: Владимир Менес