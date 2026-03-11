«Барселона» чудом спаслась в Англии, «Тоттенхэм» оконфузился в Мадриде, «Бавария» растерзала «Аталанту». Обзор ЛЧ

Вратарь лондонцев Антонин Кински уже к 15-й минуте пропустил трижды, допустив две результативные ошибки. У мадридцев отличились Маркос Льоренте, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес. После этого Кински был заменен и в игру вошел Гульельмо Викарио, ворота которого на 22-й минуте распечатал Робен Ле Норман. Спустя несколько минут в составе «шпор» один мяч отыграл Педро Порро.