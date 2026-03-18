Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
П1
1.37
X
4.96
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
П1
1.52
X
4.54
П2
6.37
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
П1
1.94
X
4.00
П2
4.10
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
П1
1.60
X
4.89
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось

«ПСЖ» Сафонова со счетом 3:0 победил «Челси» и вышел в четвертьфинал ЛЧ.

Источник: Reuters

Французский «Пари Сен-Жермен», чьи ворота защищает вратарь сборной России Матвей Сафонов, снова разгромил лондонский «Челси» и уверенно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт рассказывает о заслуженном триумфе действующих победителей ЛЧ и трех других командах, пробившихся в следующий этап престижного турнира.

Английских топов унижают в ЛЧ

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 17.03.2026, 23:00
Челси
0
ПСЖ
3

Две самые яркие пары ⅛ финала расстроили нейтральных болельщиков. Мало того, что матчи «ПСЖ» против «Челси» и «Реала» против «Сити» не удалось развести по разным игровым дням, так еще первые встречи хозяева завершили разгромными победами. Парижане в родных стенах смяли лондонцев в концовке (5:2), а «королевский клуб» в Мадриде благодаря хет-трику Федерико Вальверде прибил команду Хосепа Гвардиолы (3:0).

Почти без шансов на камбэк для бедных англичан, у которых из шести команд на этой стадии в первых матчах не проиграл только «Арсенал». О нем чуть позже.

И вот насколько кошмарными были выездные противостояния для «Челси» и «Сити», таким же ужасом обернулось начало ответных встреч, похоронившим надежды на спасение. «ПСЖ» в Лондоне уже к 15-й минуте забил дважды: Хвича Кварацхелия после длинного паса Сафонова продолжил начатое в Париже, а затем гол-красавец сотворил Брэдли Баркола. «Сити» же мало того, что пропустил с пенальти от скандального Винисиуса Джуниора (реабилитировался за промах в Мадриде), так еще и остался в меньшинстве из-за прямой красной карточки Бернарду Силве, почувствовавшего себя вратарем и сыгравшего рукой на «ленточке» ворот.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 17.03.2026, 23:00
Манчестер Сити
1
Реал
2

В отличие от столичной команды, Манчестер смог сохранить лицо: даже играя вдесятером Эрлинг Холанд и его одноклубники сумели сравнять и пободаться со «сливочными», пускай и пропустив в концовке от все того же Винисиуса.

А вот про «Челси» такого не скажем. «Синим» досталось еще и от Сенни Маюлу — реванш за поражение на клубном ЧМ-2025 взят. И сделана отличная заявка «ПСЖ» на то, чтобы в этом сезоне защитить титул лучшей команды Европы.

Конец норвежской сказки

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 11.03.2026, 23:00
Буде-Глимт
3
Спортинг
0

После того, как «Будё-Глимт» переехал «Спортинг» в Норвегии со счетом 3:0, мало кто верил, что скандинавский поход за «ушастым» трофеем будет прерван… Однако в Лиссабон приехала совсем другая команда, которую португальцы разобрали, но не смогли добить в основное время. Голов Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеша и Луиса Суареса хватило лишь на то, чтобы перевести матч в компенсированное время. И чтобы там Максимилиано Араухо и Рафаэл Нел поставили точку — 5:0 на бушующей от восторга арене «Жозе Алваладе».

Вряд ли этот факт скрасит норвежцам горечь от обидного вылета, но российский страж ворот Хайкин установил абсолютный рекорд турнира по числу сейвов за сезон. Во вторник спаситель «Будё-Глимт» оставил позади таких именитых коллег по вратарскому цеху, как Тибо Куртуа (59) и Петр Чех (58).

Источник: Reuters

«Арсенал» не позорит АПЛ

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 17.03.2026, 23:00
Арсенал
2
Байер
0

Да, пока английские клубы безжалостно выбивают из Лиги чемпионов, «канониры» проводят лучший сезон за последние годы. Мало того, что команда Микеля Артеты уверенно лидирует в чемпионате страны и впервые за 22 года взять золото Английской премьер-лиги (АПЛ), так еще и еврокампания складывается как нельзя лучше. Столько матчей позади, а лондонцы все еще непобежденные! После ничьей в Леверкузене англичане взялись за ум и на «Эмирейтс» уверенно забрали путевку в четвертьфинал.

«Арсеналу» удалось не пропустить и дважды огорчить «Байер». Немцам забивали Эберечи Эзе и Деклан Райс — впереди встреча со «Спортингом».

Источник: Reuters

Пять интриг среды

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
1/8 финала, 18.03.2026, 23:00
Ливерпуль
-
Галатасарай
-

Сможет ли «Ньюкасл» после домашней ничьей сотворить сенсацию и выбить «Барсу»? Что придумает «Тоттенхэм» после разгрома в Мадриде и попробует ли отыграть отставание в три мяча? Выйдет ли на поле в Мюнхене 16-летний вратарь «Баварии», у которой перед ответной встречей с итальянцами травмировались аж четыре голкипера? И насколько плоха будет «Аталанта» после шести пропущенных от немцев дома?

Наконец, главный вопрос: по силам ли «Ливерпулю» стать второй командой из АПЛ в четвертьфинале или турки вслед за «Ювентусом» выбьют из главного клубного турнира Старого Света еще и чемпионов Англии?

  • «Барселона» — «Ньюкасл»*
  • «Тоттенхэм» — «Атлетико»
  • «Бавария» — «Аталанта»
  • «Ливерпуль» — «Галатасарай»

* встреча каталонцев с «сороками» начнется в 20:45 по московскому времени. Остальные матчи стартуют в 23:00 мск.

Автор: Иван Орехов