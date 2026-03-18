Сафонов в четвертьфинале ЛЧ! А вот рекордсмену из России серьезно досталось

После того, как «Будё-Глимт» переехал «Спортинг» в Норвегии со счетом 3:0, мало кто верил, что скандинавский поход за «ушастым» трофеем будет прерван… Однако в Лиссабон приехала совсем другая команда, которую португальцы разобрали, но не смогли добить в основное время. Голов Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеша и Луиса Суареса хватило лишь на то, чтобы перевести матч в компенсированное время. И чтобы там Максимилиано Араухо и Рафаэл Нел поставили точку — 5:0 на бушующей от восторга арене «Жозе Алваладе».