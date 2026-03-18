Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ливерпуль
1
:
Галатасарай
0
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бавария
1
:
Аталанта
0
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Атлетико
0
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
1
:
Динамо
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
7
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
4
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо Мх
0
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

18 марта «Барселона» принимает на своем поле «Ньюкасл» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов и к 63-й минуте игры громит соперника со счетом 6:2.

Источник: Getty Images

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль успел отметиться в этой игре забитым мячом и результативной передачей на Роберта Левандовски.

Для Ямаля гол стал 10-м за карьеру в Лиге чемпионов. В возрасте 19 лет и 248 дней Ламин стал самым юным игроком, забившим 10 мячей в Лиге чемпионов. До него рекордом владел Килиан Мбаппе, которому покорилось подобное достижение в возрасте 18 лет и 350 дней.

Также Ямаль стал самым юным футболистом в истории ЛЧ, забившим в двух матчах плей-офф подряд.

Барселона
7:2
Первый тайм: 3:2
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эдди Хау
Голы
Барселона
Рафинья
(Фермин Лопес)
6′
Марк Берналь
(Херард Мартин)
18′
Ламин Ямаль
45+7′
Фермин Лопес
(Рафинья)
51′
Роберт Левандовски
(Рафинья)
56′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
61′
Рафинья
72′
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Эланга
(Льюис Холл)
15′
Энтони Эланга
(Харви Барнс)
28′
Составы команд
Барселона
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
8
Педри
13
Хоан Гарсия
82′
25
Войцех Щенсны
24
Эрик Гарсия
21′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
66′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
66′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
45+5′
46′
21
Валентино Ливраменто
8
Сандро Тонали
55′
28
Джозеф Уиллок
60′
7
Жоэлинтон
17′
64′
4
Свен Ботман
10
Энтони Гордон
81′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
64′
23
Джейкоб Мерфи
Статистика
Барселона
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
13
5
Угловые
6
2
Фолы
9
13
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
