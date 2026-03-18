Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль успел отметиться в этой игре забитым мячом и результативной передачей на Роберта Левандовски.
Для Ямаля гол стал 10-м за карьеру в Лиге чемпионов. В возрасте 19 лет и 248 дней Ламин стал самым юным игроком, забившим 10 мячей в Лиге чемпионов. До него рекордом владел Килиан Мбаппе, которому покорилось подобное достижение в возрасте 18 лет и 350 дней.
Также Ямаль стал самым юным футболистом в истории ЛЧ, забившим в двух матчах плей-офф подряд.
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
18.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Камп Ноу
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Эдди Хау
Голы
Барселона
Рафинья
(Фермин Лопес)
6′
Марк Берналь
(Херард Мартин)
18′
Ламин Ямаль
45+7′
Фермин Лопес
(Рафинья)
51′
Роберт Левандовски
(Рафинья)
56′
Роберт Левандовски
(Ламин Ямаль)
61′
Рафинья
72′
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Эланга
(Льюис Холл)
15′
Энтони Эланга
(Харви Барнс)
28′
Составы команд
Барселона
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
44′
18
Херард Мартин
22
Марк Берналь
8
Педри
13
Хоан Гарсия
82′
25
Войцех Щенсны
24
Эрик Гарсия
21′
4
Рональд Араухо
2
Жоау Канселу
66′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
66′
20
Дани Ольмо
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
11
Харви Барнс
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
45+5′
46′
21
Валентино Ливраменто
8
Сандро Тонали
55′
28
Джозеф Уиллок
60′
7
Жоэлинтон
17′
64′
4
Свен Ботман
10
Энтони Гордон
81′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
64′
23
Джейкоб Мерфи
Статистика
Барселона
Ньюкасл Юнайтед
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
18
8
Удары в створ
13
5
Угловые
6
2
Фолы
9
13
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти