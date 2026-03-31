Кукурелья — о вылете от «ПСЖ» в ЛЧ: «Для многих игроков это был первый матч такого уровня, и мы поплатились за это»

"Для многих игроков это был первый матч такого уровня, и мы поплатились за это.
Я понимаю, что это часть политики клуба, и они хотят двигаться в этом направлении — подписывать молодых игроков, смотреть в будущее.
Но для всех нас, кто все еще здесь и хочет выигрывать крупные трофеи, такие моменты (поражение от «ПСЖ» в Лиге чемпионов с общим счетом 8:2) заставляют чувствовать себя опустошенными", — приводит слова Кукурельи The Athletic.
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
6′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
15′
Сенни Маюлу
62′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
7
Педру Нету
23
Тревор Чалоба
21
Йоррел Хато
17
Андрей Сантос
25
Мойсес Кайседо
19
Мамаду Сарр
46′
34
Джош Ачимпонг
3
Марк Кукурелья
71′
4
Тосин Адарабиойо
20
Жоао Педро
59′
45
Ромео Лавиа
8
Энцо Фернандес
59′
9
Лиам Делап
10
Коул Палмер
59′
49
Алехандро Гарначо
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
66′
21
Люка Эрнандез
87
Жоау Невеш
46′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
66′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
59′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
73′
19
Ли Кан Ин
Статистика
Челси
ПСЖ
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
9
5
Угловые
9
3
Фолы
8
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
