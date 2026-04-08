«Бавария» не прикончила «Реал». В Мюнхене нас ждет историческая бойня

Немецкая «Бавария» смогла удержать победу над испанским «Реалом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Автор РИА Новости Спорт делится впечатлениями от событий в Мадриде и не забывает о параллельной игре в Лиссабоне, где главный фаворит турнира одолел неуступчивого андердога на 91-й минуте.
Любимый клиент «королей» огрызнулся
В 2012 году «Реал» в Мадриде провалил серию пенальти (Кака и Криштиану Роналду не смогли переиграть Мануэля Нойера, а Серхио Рамос отправил мяч на крышу стадиона) и пустил «Баварию» в домашний финал. После той драмы команды встречались в плей-офф ЛЧ четыре раза, и все противостояния забрали «сливочные»:
- 2014 / разгромные 5−0 по итогам двух полуфинальных матчей;
- 2017 / 2:1 в гостях и 4:2 дома — «Реал» уверенно прошел мюнхенцев в ¼ финала;
- 2018 / ошибка сменщика Нойера Свена Ульрайха стоила «Баварии» выхода в финал;
- 2024 / снова заруба в полуфинале. Сумма двух матчей: 4−3.
Самое же интересное наблюдение заключается в том, что во всех этих розыгрышах «Реал» в итоге становился триумфатором главного клубного турнира Старого Света. В 2014 году «сливочным» покорилась «десима» (десятая победа в ЛЧ), а в 2024-м — 15-й и на данный момент последний «ушастый» трофей в коллекции испанского гранда.
Уставшая от постоянный поражений от мадридцев «Бавария» ошеломила соперника на старте матча. У ворот Андрея Лунина, подменяющего Тибо Куртуа, было три момента за десять минут! Работы и у Нойера хватало (как-никак Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор в нападении), однако мюнхенцы чувствовали себя по-хозяйски на «Сантьяго Бернабеу». Долго везло «Реалу» (Серж Гнабри не смог наказать за ошибку защитника), но на 41-й минуте «Бавария» устала прощать «сливочных». Это Луис Диас уверенно прошил Лунина. Кстати, хозяева сигнализировали, что перед голевой атакой рукой сыграл футболист «Баварии» в центре поля. Однако скандальный арбитр Майкл Оливер, у которого, по мнению легендарного голкипера Джанлуиджи Буффона «мусорное ведро вместо сердца», гол немцев не отменил.
Непонятно, чем занимался в перерыве «Реал», однако на первой же минуте второго тайма хозяева пропустили второй. Неудержимый Гарри Кейн уложил точно в уголок и поставил «Реал» в совсем уже неприятное положение — отыгрывать в Мюнхене отставание в два мяча вряд ли по силам такой версии «королевского клуба».
Мадридцы это тоже понимали. Поэтому к атаке добавили Джуда Беллингема, и Нойеру пришлось вновь подтверждать статус одного из лучших голкиперов современности. Сначала чемпион мира 2014 года ликвидировал выход один на один Винисиуса, чуть позже спас после удара Мбаппе. У французской суперзвезды был еще один убойный момент, но удар с острого угла не достиг цели.
На радость болельщиков «Реала», Нойер в этот вечер пропустил. На 74-й минуте Мбаппе все же огорчил Мануэля и вернул интригу в, казалось бы, совсем поблекшее соперничество. Могли сравнять хозяева? Могли. Да и мюнхенцы были близки к третьему голу (тьму моментов загубили немцы) — в общем, счет остался 1:2. Что, несомненно, делает ответную встречу еще интереснее.
Как остановить «пушкарей» в ЛЧ?
Пожалуй, наименее привлекательная для широкой публики пара на стадии ¼ финала, но точно заслуживающая внимания истинных фанатов. Потому что «Арсенал» переживает непростые времена, и шансы у «Спортинга» в двухматчевом противостоянии виделись неплохими. Мало того, что лондонцы лишились перед матчем в Португалии Бакайо Сака, так еще у лидера Английской премьер-лиги (АПЛ) идет черная полоса. Команда Микеля Артеты сначала уступила «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги, а затем отлетела от «Саутгемптона» из Чемпионшипа в четвертьфинале Кубка Англии. Впрочем, в чемпионате страны по-прежнему отрыв от «горожан» приличный, да и к четвертьфиналу Лиги чемпионов лондонцы подошли без единого проигрыша в десяти матчах.
Главной же персоной англо-португальской пары четвертьфинала должен был стать экс-форвард «Спортинга», ныне защищающий цвета «канониров» Виктор Дьёкереш.
Снова убеждаемся, что Лига чемпионов в этом сезоне — это особенное место для «оружейников».
Все шло к тому, что матч завершится нулевой ничьей… В Лиссабоне «Арсенал» не пропустил, но все никак не мог забить (гол Мартина Субименди отменили после просмотра VAR) — на первой добавленной ко второму тайму минуте «обломал» португальцев Кай Хаверц. «Арсенал» сохраняет ноль в графе «поражения», а «Спортинг» впервые за пять домашних матчей в текущем розыгрыше ЛЧ уходит с поля «Жозе Алваладе» поверженным. И с чуть угасшей, но все же остающейся надеждой на сенсацию.
* * *
Отметим, что ответные матчи эти команды и «Бавария» с «Реалом» проведут 15 апреля.
А уже в среду мы насладимся двумя другими огненными встречами четвертьфинала — действующий победитель турнира «Пари Сен-Жермен» с нашим Матвеем Сафоновым в воротах примет в Париже «Ливерпуль», а в параллельной встрече «Барселона» зарубится с «Атлетико» (как и сегодня, матчи начнутся в 22:00 по Москве).