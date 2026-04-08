«Бавария» не прикончила «Реал». В Мюнхене нас ждет историческая бойня

Пожалуй, наименее привлекательная для широкой публики пара на стадии ¼ финала, но точно заслуживающая внимания истинных фанатов. Потому что «Арсенал» переживает непростые времена, и шансы у «Спортинга» в двухматчевом противостоянии виделись неплохими. Мало того, что лондонцы лишились перед матчем в Португалии Бакайо Сака, так еще у лидера Английской премьер-лиги (АПЛ) идет черная полоса. Команда Микеля Артеты сначала уступила «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги, а затем отлетела от «Саутгемптона» из Чемпионшипа в четвертьфинале Кубка Англии. Впрочем, в чемпионате страны по-прежнему отрыв от «горожан» приличный, да и к четвертьфиналу Лиги чемпионов лондонцы подошли без единого проигрыша в десяти матчах.