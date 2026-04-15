«Атлетико» вышел в ½ финала ЛЧ, несмотря на поражение от «Барселоны»

В составе «Барселоны» голы забили Ламин Ямаль (4-я минута) и Ферран Торрес (24). У проигравших отличился Адемола Лукман (31). На 80-й минуте после вмешательства видеоассистентов рефери с поля за лишение явной возможности забить гол был удален защитник «Барселоны» Эрик Гарсия.