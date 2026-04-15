«Атлетико» вышел в ½ финала ЛЧ, несмотря на поражение от «Барселоны»

МАДРИД, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Атлетико» со счетом 1:2 проиграли «Барселоне» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
В составе «Барселоны» голы забили Ламин Ямаль (4-я минута) и Ферран Торрес (24). У проигравших отличился Адемола Лукман (31). На 80-й минуте после вмешательства видеоассистентов рефери с поля за лишение явной возможности забить гол был удален защитник «Барселоны» Эрик Гарсия.
Первая игра между соперниками завершилась победой «Атлетико» на чужом поле со счетом 2:0. В той игре каталонская команда с 44-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления защитника Пау Кубарси.
Следующим соперником «Атлетико» станет сильнейший из противостояния между английским «Арсеналом» и португальским «Спортингом». В первой встрече лондонцы одержали минимальную победу в гостях (1:0). Ответная встреча пройдет в столице Великобритании 15 апреля.
Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Его действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. С 2022 года российские клубы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
