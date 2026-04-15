Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.50
П2
5.09
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.65
П2
6.97
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
1
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

«Атлетико» вышел в ½ финала ЛЧ, несмотря на поражение от «Барселоны»

В полуфинале мадридская команда сыграет с победителем противостояния между «Арсеналом» и «Спортингом».

Источник: Reuters

МАДРИД, 15 апреля. /ТАСС/. Футболисты «Атлетико» со счетом 1:2 проиграли «Барселоне» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

В составе «Барселоны» голы забили Ламин Ямаль (4-я минута) и Ферран Торрес (24). У проигравших отличился Адемола Лукман (31). На 80-й минуте после вмешательства видеоассистентов рефери с поля за лишение явной возможности забить гол был удален защитник «Барселоны» Эрик Гарсия.

Первая игра между соперниками завершилась победой «Атлетико» на чужом поле со счетом 2:0. В той игре каталонская команда с 44-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления защитника Пау Кубарси.

Следующим соперником «Атлетико» станет сильнейший из противостояния между английским «Арсеналом» и португальским «Спортингом». В первой встрече лондонцы одержали минимальную победу в гостях (1:0). Ответная встреча пройдет в столице Великобритании 15 апреля.

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Его действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. С 2022 года российские клубы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Барселона
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
Составы команд
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Статистика
Атлетико
Барселона
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
14
Удары в створ
5
8
Угловые
2
4
Фолы
15
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти