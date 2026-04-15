«Атлетико» вышвырнул «Барсу» из ЛЧ. Почему «ремонтада» снова провалилась?

«Барселона» в драматичном ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Атлетико» одержала победу, но для подопечных Ханси Флика этого оказалось недостаточно. Команда Диего Симеоне нашла спасительный гол и дотерпела до полуфинала, хотя счет мог измениться в любую сторону.
О захватывающей битве испанских грандов — в материале РИА Новости Спорт.
Фаны «Барсы» заряжали футболистов, Флик ругал газон
В 2026 году прошло всего три с половиной месяца, а команды Симеоне и Флика сошлись на поле уже в пятый раз. И дважды футболисты «сине-гранатовых» выходили против «матрасников» с серьезнейшим настроем на «ремонтаду». В марте в полуфинале Кубка Короля «Барса» не сдюжила — выиграла ответный матч на своем поле со счетом 3:0, но этого было мало после четырех безответных мячей, полученных на «Метрополитано».
Тем не менее, футболисты «Барсы» подобный настрой сохранили и во вторник. Помогли в том числе болельщики, устроившие накануне матча флешмоб в соцсетях. Фаны массово меняли аватарки на фото футболистов в темных очках и наушниках, отсылая к знаменитому фото Леброна Джеймса во время финальной серии НБА 2016 года, где его «Кливленд» сенсационно отыгрался с 1:3 в серии с «Голден Стейт» и взял титул. Акцию поддержали даже сами игроки.
У штаба Флика были другие методы подготовки к игре. За несколько дней до матча в «Барселоне» стали жаловаться на состояние газона на стадионе «Атлетико». Испанские СМИ сообщали, что каталонцы недовольны высотой травы — мол, она замедляет движение мяча.
Журналисты тут же начали сравнивать Флика с Хави, намекая на то, что испанец тоже оправдывал неудачные выступления команды внешними факторами. А ведь у Флика, помимо этого, были вопросы и к судейству в первом матче.
Все это говорит о важности победы в Лиге чемпионов для «Барселоны» и Флика. Немецкий специалист называл это «самым главным трофеем», а кондиции клуба перед стартом сезона представляли как «форму для победы в ЛЧ». Учитывая то, что в Ла Лиге «Барселона» опережает идущий вторым «Реал» на девять очков за семь матчей до финиша, такой уровень концентрации на главном европейском турнире кажется логичным.
Но и «Атлетико» приоритезирует еврокубок, а не борьбу в чемпионате. После гостевой победы над «Барсой» в первом матче команду ждала игра с «Севильей», и Симеоне выставил на нее резервистов. «Атлетико» проиграл и отстал от лидера на 22 очка. Даже от третьего места, на котором укрепился «Вильярреал», их отделяет уже четыре балла.
Голы, спасения, кровь — в первом тайме было все
Со стартовым свистком стало ясно, что не зря игроки «Барсы» заряжались на «ремонтаду». Ламин Ямаль сходу взялся за дело и организовал первый опасный момент у ворот Хуана Муссо на первой минуте. Звезда каталонцев опасно пробил из-за пределов штрафной, и аргентинскому вратарю пришлось вытягиваться в струнку, чтобы достать мяч из нижнего угла.
А три минуты спустя вера в камбэк у «сине-гранатовых» стала еще сильнее. Клеман Лангле привез — иначе не скажешь — гол в свои ворота. Французский защитник кошмарно отпасовал назад, Ямаль перехватил мяч и с помощью Феррана Торреса конвертировал представившуюся возможность в гол.
Градус игры после забитого мяча несколько снизился. Можно было ожидать, что команда Симеоне сконцентрируется на том, чтобы не пропустить, но моменты у «Атлетико» были. Проводящий последний сезон в клубе Антуан Гризман выполнил точный перевод на Адемолу Лукмана в штрафную «Барсы», открылся на ответный пас к линии вратарской, но мяч после его удара прошел в сантиметрах от штанги.
За нереализованную возможность «Атлетико» тут же наказали. Торрес после передачи Ольмо ворвался в штрафную с левого края и не сближаясь пробил в дальний угол. Муссо выручить не сумел.
А вот несколько секунд спустя аргентинский вратарь спас! Уже к 25-й минуте «Атлетико» мог проигрывать по сумме матчей, но Хуан отбил удар Фермина Лопеса. Испанец бил головой в падении почти в упор. К несчастью, юный полузащитник после удара столкнулся с Муссо, и шипы вратаря угодили тому пряямо в лицо. На несколько минут игра прервалась — врачи останавливали кровь.
И это — все еще не конец даже первого тайма. Через считаные минуты после возобновления игры Маркос Льоренте убежал в отрыв по правому флангу и прострелил в штрафную на Лукмана. Нигериец не подкачал — 1:2 и «Атлетико» снова повел по сумме матчей.
«Барселона» опять потеряла защитника
Вторую половину «Барса» начала в выжидательной позиции. Футболисты «сине-гранатовых» владели мячом в поисках наиболее выгодного варианта атаки. Их спокойствие нарушил Хулиан Альварес, который, протащив мяч к штрафной, выкатил мяч под удар Лукману, но после его выстрела мяч прошел рядом со штангой.
Вскоре каталонцы нашли свой шанс. Удар прибежавшего в штрафную Гави заблокировал Лангле, но мяч отлетел к Дани Ольмо. Тот скинул на Торреса, который зарядил в дальнюю девятку. Главный арбитр Клеман Тюрпен показал на центр, но его решение отменил видеоповтор — оказалось, что форвард «Барсы» залез в офсайд.
К 80-й минуте ближе к голу был «Атлетико». Жоан Гарсия потащил мощнейший удар в упор от Робина Ле Нормана, а вскоре произошел эпизод, определивший концовку игры. Вышедший на замену Александр Серлот получил пас на линии офсайда и убежал к воротам, поставив спину Эрику Гарсии. Защитник «сине-гранатовых» зацепил ногу норвежского нападающего и получил красную карточку за фол последней надежды. «Барса», как и в первом матче после удаления Пау Кубарси, осталась вдесятером.
Даже в меньшинстве гости смогли соорудить что-то похожее на финальный навал. Габаритный защитник Роналд Араухо вышел в атаку и цеплялся за многочисленные навесы. На последней из восьми добавленных Тюрпеном минут было опасно, но «Атлетико» выстоял.
* * *
«Матрасники» выбивали «Барселону» из розыгрыша Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах. Сегодня Симеоне сделал это снова. А Флику никак не может покориться двухматчевое противостояние с «Атлетико». Впервые с 2017 года мадридский клуб сыграет в полуфинале ЛЧ.
Соперник триумфаторов определится в среду, 16 апреля, в ответном матче «Арсенала» со «Спортингом». Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой гостей из Лондона со счетом 1:0.
Автор: Роберт Шилькович
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
