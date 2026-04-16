«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу судейства в четвертьфинале ЛЧ

МАДРИД, 16 апреля. /ТАСС/. «Барселона» подала жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу судейства в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Барселоны», однако в полуфинал вышла команда из Мадрида благодаря победе в первой встрече (2:0). Ранее ТАСС сообщал, что «Барселона» отправила жалобу в УЕФА из-за низкого уровня судейства в первом матче с «Атлетико». В УЕФА назвали ее неприемлемой.
«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу работы арбитра в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Клуб считает, что на протяжении двух матчей противостояния было принято несколько судейских решений, не соответствующих правилам игры, что стало результатом неправильного применения регламента и недостаточного вмешательства системы VAR в действия. Накопление этих ошибок оказало прямое влияние на ход матчей и на конечный результат противостояния, что привело к значительным спортивным и экономическим потерям для организации«, — говорится в заявлении пресс-службы “Барселоны”.
«Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с английским «Арсеналом». Первый матч пройдет 29 апреля в Мадриде, ответный — 5 мая в Лондоне.
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти