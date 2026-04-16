«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу судейства в четвертьфинале ЛЧ

«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу работы арбитра в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Клуб считает, что на протяжении двух матчей противостояния было принято несколько судейских решений, не соответствующих правилам игры, что стало результатом неправильного применения регламента и недостаточного вмешательства системы VAR в действия. Накопление этих ошибок оказало прямое влияние на ход матчей и на конечный результат противостояния, что привело к значительным спортивным и экономическим потерям для организации«, — говорится в заявлении пресс-службы “Барселоны”.