Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Сельта
0
:
Фрайбург
2
Все коэффициенты
П1
21.00
X
7.90
П2
1.18
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
0
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.01
П2
2.45
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.61
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.23
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.40
П2
5.63
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.45
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.75
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.05
П2
4.70

«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу судейства в четвертьфинале ЛЧ

Команда не смогла выйти в полуфинал турнира.

Источник: Reuters

МАДРИД, 16 апреля. /ТАСС/. «Барселона» подала жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу судейства в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Барселоны», однако в полуфинал вышла команда из Мадрида благодаря победе в первой встрече (2:0). Ранее ТАСС сообщал, что «Барселона» отправила жалобу в УЕФА из-за низкого уровня судейства в первом матче с «Атлетико». В УЕФА назвали ее неприемлемой.

«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу работы арбитра в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Клуб считает, что на протяжении двух матчей противостояния было принято несколько судейских решений, не соответствующих правилам игры, что стало результатом неправильного применения регламента и недостаточного вмешательства системы VAR в действия. Накопление этих ошибок оказало прямое влияние на ход матчей и на конечный результат противостояния, что привело к значительным спортивным и экономическим потерям для организации«, — говорится в заявлении пресс-службы “Барселоны”.

«Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с английским «Арсеналом». Первый матч пройдет 29 апреля в Мадриде, ответный — 5 мая в Лондоне.

Атлетико
1:2
Первый тайм: 1:2
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
14.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Ханс-Дитер Флик
Голы
Атлетико
Адемола Лукман
(Маркос Льоренте)
31′
Барселона
Ламин Ямаль
(Ферран Торрес)
4′
Ферран Торрес
(Дани Ольмо)
24′
Составы команд
Атлетико
1
Хуан Муссо
16
Науэль Молина
3
Маттео Руджери
24
Робен Ле Норман
15
Клеман Лангле
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
20
Джулиано Симеоне
66′
10
Алекс Баэна
22
Адемола Лукман
66′
23
Николас Гонсалес
6
Коке
89′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
76′
9
Александр Серлот
Барселона
13
Хоан Гарсия
23
Жюль Кунде
10
Ламин Ямаль
24
Эрик Гарсия
79′
18
Херард Мартин
8
Педри
2
Жоау Канселу
89′
4
Рональд Араухо
16
Фермин Лопес
68′
9
Роберт Левандовски
20
Дани Ольмо
89′
28
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
68′
14
Маркус Рэшфорд
6
Гави
69′
81′
21
Френки де Йонг
Статистика
Атлетико
Барселона
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
15
Удары в створ
5
8
Угловые
2
4
Фолы
15
8
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти