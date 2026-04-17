АЕК Николича был в шаге от чуда, «Страсбур» дал огня на глазах Венгера, камбэк «Браги» и доминирование Англии

Отличный задел перед вторым таймом, который начался с дубля Зини. На этот раз ангольский форвард головой по дуге отправил мяч в угол с подачи Кутесы. 3:3 по сумме двух матчей и тотальное психологическое преимущество АЕК! Однако «Райо Вальекано» выжил в Афинах. «Пчелы» сравняли счет, когда их капитан Паласон принял мяч на входе в штрафную и вторым касанием отправил его в «девятку». В свою очередь такой техники не хватило Зини, который упустил шанс на хет-трик и не смог забить из площади ворот. Но все равно АЕК заслужил аплодисменты, а «Райо» в первом в истории европейском полуфинале ждет противостояние со «Страсбуром».