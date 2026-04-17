АЕК Николича был в шаге от чуда, «Страсбур» дал огня на глазах Венгера, камбэк «Браги» и доминирование Англии

Жара в Афинах
АЕК после первого матча выглядел обреченным, однако у команды Марко Николича дома словно выросли крылья. А ведь все могло пойти по максимально неудачному для греков сценарию, ведь они рисковали пропустить из-за ошибки Стракоши. Однако Рациу свой шанс упустил, тогда как форвард «двуглавых орлов» Зини после вброса аута мастерски поставил корпус и расстрелял ближний верхний угол. Это воодушевило хозяев, и они заработали пенальти. Его виновником оказался главный неудачник вечера Рациу, а его партнер по сборной Румынии Марин сделал счет 2:0.
Отличный задел перед вторым таймом, который начался с дубля Зини. На этот раз ангольский форвард головой по дуге отправил мяч в угол с подачи Кутесы. 3:3 по сумме двух матчей и тотальное психологическое преимущество АЕК! Однако «Райо Вальекано» выжил в Афинах. «Пчелы» сравняли счет, когда их капитан Паласон принял мяч на входе в штрафную и вторым касанием отправил его в «девятку». В свою очередь такой техники не хватило Зини, который упустил шанс на хет-трик и не смог забить из площади ворот. Но все равно АЕК заслужил аплодисменты, а «Райо» в первом в истории европейском полуфинале ждет противостояние со «Страсбуром».
4:0 после 0:2
«Страсбур», проиграв 0:2 в Майнце, выдал настоящее шоу на глазах Арсена Венгера — уроженца Страсбурга, в качестве игрока, ставшего с эльзасцами чемпионом Франции, а потом — еще не повесив бутсы на гвоздь — начавшего тренерскую карьеру в молодежной команде. Нет сомнений, в четверг он был счастлив.
Началось же все с 100-го гола хозяев в еврокубках (без учета Кубка Интертото), которому предшествовал эффектный удар Диегу Морейры «ножницами». Вратарь спас, однако мяч ушел на угловой, после которого пошла атака вторым темпом, и ее завершил Нанаси. Смазавший первую половину сезона швед в семи матчах ЛК отметился пятью результативными действиями (2+3).
Равновесие по сумме двух матчей с подачи вдохновенно игравшего Энсисо восстановил Уаттара. А уже во втором тайме переломным моментом мог стать пенальти, который не реализовал Эмега. Однако один из героев прошлого сезона, получивший шанс выйти из тени Паничелли благодаря тяжелой травме аргентинца, не сломался. То же самое касается и «Страсбура» в целом. Прорыв Годо увенчался выводом Энсисо на пустые ворота, а потом уже сам парагваец навесил на голову получившего капитанскую повязку Эмеги. Восхитительный триумф хозяев!
Английская дуэль в полуфинале
Исходя из результатов первых матчей, значительная часть которых прошла с заметным преимуществом одной из команд, пара «Ноттингема» и «Порту» казалась самой интригующей. Однако в этот четверг «драконы» дали хозяевам фору и уже на 8-й минуте остались в меньшинстве. Это Беднарек прямой ногой влетел в Вуда, который какое-то время оставался на поле, однако новозеландца все-таки пришлось поменять на Игора Жезуса.
К этому моменту «лесники» успели забить благодаря серии выигранных единоборств и рикошету, сделавшему результативным удар Гиббса-Уайта. Статистика была на стороне англичан, которые выиграли десять из одиннадцати последних домашних матчей, где они вели по итогам первого тайма. Но еще на стороне хозяев оказалась удача. В одном эпизоде их не смог наказать Фофана, а удар Варелы остановила перекладина. Теперь «Ноттингем» ждет английская дуэль с «Астон Виллой».
«Астон Вилла» неделю назад установила английский рекорд по числу последовательных побед в ЛЕ. В этот четверг серия продлилась до девяти матчей, и никаких шансов у «Болоньи» не было. Даже пенальти, который не реализовал Роджерс, не помешал команде Унаи Эмери выиграть первый тайм с крупным счетом, трижды забив при 10 ударах (5 в створ).
Роджерс свое тоже взял. Во-первых, выкатил мяч Уоткинсу под его 100-й гол в составе бирмингемцев. Во-вторых, отомстил Равалье, поразив цель с острого угла. И совсем унизительным для гостей оказался успех Буэндии, который после вброса аута Динем дошел до ворот и пробил под ближнюю штангу. А уже в концовке беспомощную в этой паре «Болонью» добил Конса.
Другое итало-английское противостояние — уже в ЛК — тоже завершилось в пользу британцев. Исмаила Сарр, которому удалось забить в первом матче, снова отличился, отправив мяч под перекладину с подачи Муньоса. Да, вскоре Мандрагора получил в штрафной по ноге, и Гюдмюндссон восстановил равновесие, но принципиально это ничего не меняло. Куда неприятнее для «Кристал Пэлас» выглядели травмы замененных по ходу первого тайма Уортона и Лакруа. Но максимум, на что хватило «Фиорентины» в дальнейшем, — фирменный дальний удар Ндура. Он подсластил «фиалкам» горечь от вылета, и Паоло Ваноли теперь может сосредоточиться на сохранении прописки в Серии А.
Испанские кошмары и без шансов для голландцев
Болельщики «Сельты» встретили свою команду у «Балаидос» впечатляющим фаер-шоу. Видя это, главный тренер галисийцев Клаудио Хиральдес отреагировал очень эмоционально, словно демонстрируя настрой команды на подвиг после гостевых 0:3. А как исполнили клубный гимн фанаты! Только реальность оказалась более суровой. Но для «Фрайбурга» — восхитительной. С помощью длинной передачи со своей половины поля и скидки Макенго потрясающий удар с лета в верхний угол нанес Матанович. Судьи сначала определили офсайд, однако ВАР признал красоту легитимной.
Затем игра по факту перешла в режим доигровки. Испанцы, конечно, пытались что-то изменить, но получили еще один гол от Судзуки после потери Лопеса. Едва же начался второй тайм, японский форвард оформил дубль с передачи живой легенды «Фрайбурга» Грифо. Кроме того, на выручку «Сельте» приходил еще и каркас ворот. А закончилось все маленькой порцией позитива для хозяев. Сведберг размочил счет, и болельщики наградили команду овацией за достойную европейскую кампанию. Сейчас ситуация в Ла лиге такова, что галисийцы в новом сезоне имеют шанс попасть даже в Лигу чемпионов. А для «Фрайбурга», который впервые вышел в полуфинал еврокубка, все продолжается.
Куда лучше поначалу обстояли дела у другого испанского клуба. «Бетис», который давно не выигрывал в национальном первенстве и рискует лишиться пятой — лигочемпионской позиции, сразу придавил «Брагу» к штрафной. Уже в дебюте Хорничеку пришлось спасать после выпада Антони, однако вскоре тот заставил голкипера «Браги» капитулировать. Бразильцу удалось головой сбросить мяч в угол с мягкой подачи Эззалзули и небольшого рикошета.
Когда же марокканец удвоил перевес хозяев, показалось, что гости обречены. Однако по факту все пошло наперекосяк у команды Мануэля Пеллегрини. Первой проблемой стала отмена еще одного гола Эззалзули. Затем бывший игрок «Барселоны» Пау Виктор сократил отставание, при этом мяч достался «Браге» после столкновения Бартры с Льоренте, по итогам которого Диего оказался в нокауте. Врачам удалось привести его в чувство, только в себя так и не пришел «Бетис».
А настоящим кошмаром стало начало второго тайма. С интервалом в четыре минуты Рикарду Орта сначала навесил со штрафного на голову Фабиу Карвалью, который наказал Пау Лопеса за просчет на выходе. Потом капитан «Браги» реализовал пенальти, назначенный за фол Амрабата. А контрольным оказался дальний выстрел Горби. Ирония судьбы — ставшие испанским кошмаром «Брага» и «Фрайбург» сыграют между собой в полуфинале ЛЕ.
АЗ, которому через три дня играть в финале Кубка Нидерландов с НЕК, устроил мощную ротацию состава. Приоритеты после гостевых 0:3 были понятны. А робкие надежды голландцев на чудо убил герой первого матча Алиссон. К дублю недельной давности бразилец добавил гол в контратаке. Но если «Сельта» в параллельном матче в схожей ситуации развалилась сразу как пропустила, то команда из Алкмара отнеслась к своим болельщикам с уважением. Вышедший на замену Йенсен сравнял счет ударом со штрафного. А после гола Шина при счете 2:1 трибуны эмоционально зажглись. К разочарованию АЗ — всего на несколько минут. До потери Йенсена в центре поля, после которой «Шахтер» сравнял счет. Причем гости едва не выиграли, но в самой концовке хозяев в эффектном броске спас Зут.
Автор: Андрей Кузичев