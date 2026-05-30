ПСЖ с Сафоновым и «Арсенал» разыграют трофей Лиги чемпионов

БУДАПЕШТ, 30 мая. /ТАСС/. Французский ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, и английский «Арсенал» в субботу встретятся в финале главного клубного европейского турнира — Лиги чемпионов. Матч пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.
Как и в прошлом сезоне, ПСЖ начал плей-офф Лиги чемпионов с предварительного этапа. Французская команда заняла 11-е место в турнирной таблице общего этапа. На предварительном этапе ПСЖ победил «Монако» (3:2, 2:2), за который выступает российский полузащитник Александр Головин, далее в плей-офф подопечные Луиса Энрике были сильнее английских «Челси» (5:2, 3:0) и «Ливерпуля» (2:0, 2:0), а также германской «Баварии» (5:4, 1:1). «Арсенал» занял первое место в таблице общего этапа, одержав 8 побед из 8. Далее английская команда прошла германский «Байер» (1:1, 2:0), португальский «Спортинг» (1:0, 0:0) и испанский «Атлетико» из Мадрида (1:1, 1:0). Лондонцы еще не знают поражений в этом сезоне Лиги чемпионов.
Ситуация Сафонова в ПСЖ в нынешнем сезоне сильно отличается от той, что была в предыдущем. Российский вратарь с января является первым номером французской команды, выиграв конкуренцию у французского голкипера Люки Шевалье. Это повлияло и на судьбу Шевалье — он не вошел в состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года, хотя еще в начале сезона никто не сомневался, что он примет участие в мировом первенстве. Для Сафонова это будет второй финал Лиги чемпионов в целом и подряд, он стал первым российским футболистом, дважды дошедшим до этой стадии. В прошлом сезоне ПСЖ в финале обыграл итальянский «Интер» (5:0) и стал победителем турнира, но россиянин не принимал участия в решающей встрече.
Сафонов в этом сезоне отлично проявлял себя в плей-офф Лиги чемпионов, нет поводов сомневаться, что именно он будет защищать ворота ПСЖ в финале. Всего в сезоне-2025/26 на счету российского голкипера 26 матчей во всех турнирах, в 12 из них ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности. В Лиге чемпионов он 4 раза отыграл «на ноль» в текущем розыгрыше. Всего в главном европейском турнире Сафонов провел 16 матчей, в 6 он не пропускал мячей. По этому показателю он близок к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, в активе которого 9 «сухих» матчей. Всего на счету капитана московской команды 60 встреч в ЛЧ.
ПСЖ с небольшими трудностями, но без большого ажиотажа выиграл чемпионат Франции. «Арсенал» же впервые за 22 года стал победителем Английской премьер-лиги, подопечные Микеля Артеты смогли выиграть борьбу у «Манчестер Сити» за тур до окончания турнира. Шансов на требл у ПСЖ и «Арсенала» нет, но успех в Лиге чемпионов может стать вишенкой на торте.
Шанс для англичан
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин считает фаворитом финала ПСЖ. Он также отметил, что если возникнет возможность, то встретится с Сафоновым. «Специально там никто встречаться не будет. Но если после игры удастся в подтрибунном помещении или где-то еще встретиться, то, конечно. А так — нет. Для меня фаворитом является ПСЖ, но я буду болеть за “Арсенал”, — сказал Аршавин ТАСС.
Предполагалось, что в матче с «Арсеналом» не смогут принять участие обладатель «Золотого мяча» французский нападающий Усман Дембеле и марокканский защитник Ашраф Хакими. Однако газета L'Equipe сообщила, что оба вернулись к тренировкам с ПСЖ. У «Арсенала» же больших проблем не предвиделось. Издание L'Equipe 26 мая также опубликовала список топ-10 вратарей мира, куда включила Сафонова.
Ранее ТАСС сообщал, что победителем Лиги Европы стала английская «Астон Вилла», которая завоевала трофей под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Унаи Эмери. Лигу конференций также выиграла английская команда «Кристал Пэлас». В случае победы «Арсенала» английские клубы смогут повторить успех итальянских команд в 1990 году. Тогда «Милан» стал обладателем Кубка европейских чемпионов, Кубок УЕФА выиграл «Ювентус», Кубок обладателей кубков — «Сампдория». В новой истории с Лигой конференций, основанной в 2021 году, таких прецедентов не было.
ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов во второй раз, впервые команда взяла трофей в этом соревновании победа в прошлом сезоне. Наивысшим достижением «Арсенала» в турнире был финал в 2006 году, тогда лондонцы уступили «Барселоне» (1:2). Также на счету «Арсенала» победы в Кубке обладателей кубков в 1994 году и в Кубке ярмарок в сезоне-1969/70. ПСЖ также выходил в финал Лиги чемпионов в 2020 году, тогда парижане уступили германской «Баварии» (0:1). Также у клуба есть победы в Кубке обладателей кубков (1995/96), Кубке Интертото (2001), Суперкубке УЕФА (2025), Межконтинентальном кубке (2025).