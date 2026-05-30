ПСЖ с Сафоновым и «Арсенал» разыграют трофей Лиги чемпионов

Ситуация Сафонова в ПСЖ в нынешнем сезоне сильно отличается от той, что была в предыдущем. Российский вратарь с января является первым номером французской команды, выиграв конкуренцию у французского голкипера Люки Шевалье. Это повлияло и на судьбу Шевалье — он не вошел в состав сборной Франции на чемпионат мира 2026 года, хотя еще в начале сезона никто не сомневался, что он примет участие в мировом первенстве. Для Сафонова это будет второй финал Лиги чемпионов в целом и подряд, он стал первым российским футболистом, дважды дошедшим до этой стадии. В прошлом сезоне ПСЖ в финале обыграл итальянский «Интер» (5:0) и стал победителем турнира, но россиянин не принимал участия в решающей встрече.